https://ria.ru/20220829/tsirk-1812860494.html

В ЛНР начались гастроли артистов Росгосцирка

В ЛНР начались гастроли артистов Росгосцирка - РИА Новости, 29.08.2022

В ЛНР начались гастроли артистов Росгосцирка

В ЛНР начались первые за четыре года гастроли артистов Росгосцирка, об этом сообщается в Telegram-канале организации. РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T15:27

2022-08-29T15:27

2022-08-29T15:28

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В ЛНР начались первые за четыре года гастроли артистов Росгосцирка, об этом сообщается в Telegram-канале организации. В шоу применяется современные технологии, есть яркие костюмы, сложнейшие трюки и экзотические дрессированные животные. "Все это в обрамлении потрясающих фонтанов", — уточняют в посте. Первым зрителям вручали памятные подарки – маски львов, клоунские носы и журналы "Веселые картинки".Гастроли программы продлятся до 16 октября. Все средства от продажи билетов пойдут на нужды Луганского государственного цирка.Инициаторы мероприятия – Министерство культуры РФ и Российская государственная цирковая компания.

https://ria.ru/20220826/venezuela-1812252213.html

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2022

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, лнр, росгосцирк