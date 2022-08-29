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В ЛНР начались гастроли артистов Росгосцирка - РИА Новости, 29.08.2022
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Культура
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В ЛНР начались гастроли артистов Росгосцирка
В ЛНР начались гастроли артистов Росгосцирка - РИА Новости, 29.08.2022
В ЛНР начались гастроли артистов Росгосцирка
В ЛНР начались первые за четыре года гастроли артистов Росгосцирка, об этом сообщается в Telegram-канале организации. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T15:27
2022-08-29T15:28
культура
новости культуры
лнр
росгосцирк
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В ЛНР начались первые за четыре года гастроли артистов Росгосцирка, об этом сообщается в Telegram-канале организации. В шоу применяется современные технологии, есть яркие костюмы, сложнейшие трюки и экзотические дрессированные животные. "Все это в обрамлении потрясающих фонтанов", — уточняют в посте. Первым зрителям вручали памятные подарки – маски львов, клоунские носы и журналы "Веселые картинки".Гастроли программы продлятся до 16 октября. Все средства от продажи билетов пойдут на нужды Луганского государственного цирка.Инициаторы мероприятия – Министерство культуры РФ и Российская государственная цирковая компания.
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новости культуры, лнр, росгосцирк
Культура, Новости культуры, ЛНР, Росгосцирк
15:27 29.08.2022 (обновлено: 15:28 29.08.2022)
 
В ЛНР начались гастроли артистов Росгосцирка

В ЛНР начались первые за четыре года гастроли артистов Росгосцирка

© Фото : Росгосцирк/TelegramАртисты Росгосцирка с гастролями в ЛНР
Артисты Росгосцирка с гастролями в ЛНР - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© Фото : Росгосцирк/Telegram
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В ЛНР начались первые за четыре года гастроли артистов Росгосцирка, об этом сообщается в Telegram-канале организации.
"Премьера шоу фонтанов "Принц цирка" прошла с аншлагом. Представление посетили почти две тысячи зрителей", — говорится в публикации.
В шоу применяется современные технологии, есть яркие костюмы, сложнейшие трюки и экзотические дрессированные животные. "Все это в обрамлении потрясающих фонтанов", — уточняют в посте.
Первым зрителям вручали памятные подарки – маски львов, клоунские носы и журналы "Веселые картинки".
Гастроли программы продлятся до 16 октября. Все средства от продажи билетов пойдут на нужды Луганского государственного цирка.
Инициаторы мероприятия – Министерство культуры РФ и Российская государственная цирковая компания.
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