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Мэр Одессы призвал провести переговоры с Россией - РИА Новости, 29.08.2022
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https://ria.ru/20220829/trukhanov-1812907697.html
Мэр Одессы призвал провести переговоры с Россией
Мэр Одессы призвал провести переговоры с Россией - РИА Новости, 29.08.2022
Мэр Одессы призвал провести переговоры с Россией
Мэр Одессы Геннадий Труханов в интервью итальянской газете Corriere della Sera призвал к переговорам с Россией. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T14:48
2022-08-29T17:16
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
украина
россия
одесса
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Мэр Одессы Геннадий Труханов в интервью итальянской газете Corriere della Sera призвал к переговорам с Россией.По его мнению, Украина должна вернуться к границам 1991 года, но сделать это нужно постепенно. Труханов призвал найти компромиссы и избегать "логики стенка на стенку".Кроме того, политик раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за то, что тот не предоставил регионам и муниципалитетам большую автономию. Также Труханов высказался против сноса памятников Екатерине II, Пушкину и Гагарину.Мэр Одессы не в первый раз выступает против антироссийских шагов украинских властей. В июне политик выразил обеспокоенность ростом "ненависти ко всему русскому" после переименования улицы Пушкина в городе. А накануне Труханов в интервью Telegraph выступил против "войны с памятниками", чтобы не разжигать противоречия в обществе. Чиновник признал, что историю города нельзя переписать за несколько лет.В начале недели мэр Одессы анонсировал планы переименовать те улицы, чьи названия связаны с Россией. В частности, речь идет о Новомосковской, Бородинской, Курской, Воронежской, Чапаева и других. Он заявил, что среди новых названий должны появиться улица Героев Мариуполя и площадь Великобритании.На Украине в мае 2015 года приняли пакет законов, легализующих процесс декоммунизации в стране. При этом нынешняя волна переименований с ним не связана. Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, киевские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он подчеркивал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
https://ria.ru/20220827/ukraina-1812335820.html
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в мире, владимир зеленский, украина, россия, одесса
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, Россия, Одесса
14:48 29.08.2022 (обновлено: 17:16 29.08.2022)
 
Мэр Одессы призвал провести переговоры с Россией

Мэр Одессы Труханов раскритиковал Зеленского и призвал провести переговоры с Россией

© РИА Новости / Денис Петров / Перейти в фотобанкГеннадий Труханов
Геннадий Труханов - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Денис Петров
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Геннадий Труханов. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Мэр Одессы Геннадий Труханов в интервью итальянской газете Corriere della Sera призвал к переговорам с Россией.

"Думаю, что важно вести переговоры в политическом ключе, на кону жизни миллионов людей", — сказал чиновник.

По его мнению, Украина должна вернуться к границам 1991 года, но сделать это нужно постепенно. Труханов призвал найти компромиссы и избегать "логики стенка на стенку".
Кроме того, политик раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за то, что тот не предоставил регионам и муниципалитетам большую автономию. Также Труханов высказался против сноса памятников Екатерине II, Пушкину и Гагарину.
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Мэр Одессы не в первый раз выступает против антироссийских шагов украинских властей. В июне политик выразил обеспокоенность ростом "ненависти ко всему русскому" после переименования улицы Пушкина в городе. А накануне Труханов в интервью Telegraph выступил против "войны с памятниками", чтобы не разжигать противоречия в обществе. Чиновник признал, что историю города нельзя переписать за несколько лет.
В начале недели мэр Одессы анонсировал планы переименовать те улицы, чьи названия связаны с Россией. В частности, речь идет о Новомосковской, Бородинской, Курской, Воронежской, Чапаева и других. Он заявил, что среди новых названий должны появиться улица Героев Мариуполя и площадь Великобритании.
На Украине в мае 2015 года приняли пакет законов, легализующих процесс декоммунизации в стране. При этом нынешняя волна переименований с ним не связана. Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, киевские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он подчеркивал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
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