https://ria.ru/20220829/trukhanov-1812907697.html

Мэр Одессы призвал провести переговоры с Россией

Мэр Одессы призвал провести переговоры с Россией - РИА Новости, 29.08.2022

Мэр Одессы призвал провести переговоры с Россией

Мэр Одессы Геннадий Труханов в интервью итальянской газете Corriere della Sera призвал к переговорам с Россией. РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T14:48

2022-08-29T14:48

2022-08-29T17:16

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Мэр Одессы Геннадий Труханов в интервью итальянской газете Corriere della Sera призвал к переговорам с Россией.По его мнению, Украина должна вернуться к границам 1991 года, но сделать это нужно постепенно. Труханов призвал найти компромиссы и избегать "логики стенка на стенку".Кроме того, политик раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за то, что тот не предоставил регионам и муниципалитетам большую автономию. Также Труханов высказался против сноса памятников Екатерине II, Пушкину и Гагарину.Мэр Одессы не в первый раз выступает против антироссийских шагов украинских властей. В июне политик выразил обеспокоенность ростом "ненависти ко всему русскому" после переименования улицы Пушкина в городе. А накануне Труханов в интервью Telegraph выступил против "войны с памятниками", чтобы не разжигать противоречия в обществе. Чиновник признал, что историю города нельзя переписать за несколько лет.В начале недели мэр Одессы анонсировал планы переименовать те улицы, чьи названия связаны с Россией. В частности, речь идет о Новомосковской, Бородинской, Курской, Воронежской, Чапаева и других. Он заявил, что среди новых названий должны появиться улица Героев Мариуполя и площадь Великобритании.На Украине в мае 2015 года приняли пакет законов, легализующих процесс декоммунизации в стране. При этом нынешняя волна переименований с ним не связана. Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, киевские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он подчеркивал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.

https://ria.ru/20220827/ukraina-1812335820.html

https://ria.ru/20220828/melnik-1812672739.html

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