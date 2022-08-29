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Белоусов заявил об отсутствии ухудшений на рынке труда - РИА Новости, 29.08.2022
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Белоусов заявил об отсутствии ухудшений на рынке труда
Белоусов заявил об отсутствии ухудшений на рынке труда - РИА Новости, 29.08.2022
Белоусов заявил об отсутствии ухудшений на рынке труда
Власти России не видят существенных признаков ухудшения ситуации на рынке труда, при этом есть риски высвобождения работников, заявил первый вице-премьер РФ... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T16:01
2022-08-29T17:26
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Власти России не видят существенных признаков ухудшения ситуации на рынке труда, при этом есть риски высвобождения работников, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов."Мы сейчас никаких существенных признаков ухудшения ситуации не видим", - сказал он на президиуме правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций."Тем не менее существуют риски высвобождения занятых или перевода их в разного рода промежуточные формы: неполная занятость, снижение заработной платы, принудительные отпуска и так далее. Где-то максимальное количество, где-то это 200-300 тысяч человек", - добавил он.По словам первого вице-премьера, есть ряд отраслей в которых отмечается снижение динамики производства более значительное, чем в других. В частности, речь идет об автопроме, машиностроении, а также химической промышленности. "Вот эти две группы отраслей, это автопром и те, кто связан с автопроизводителями, и машиностроителями, и химией, составляют такую зону потенциального риска для высвобождения занятых во второй половине этого года", - отметил Белоусов.Он предложил провести мероприятие с главами регионов, чтобы проанализировать ситуацию с занятостью в отдельных секторах экономики.Ранее в августе федеральный чиновник, знакомый с ходом обсуждения проекта прогноза Минэкономразвития на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, сообщил журналистам, что по прогнозу министерства, безработица в России в 2022 году останется на уровне 2021 года в 4,8%, а пик роста придется на конец этого - начало следующего года.В настоящее время, по данным Росстата, уровень безработицы в России находится на историческом минимуме в 3,9%.
https://ria.ru/20220817/bezrabotitsa-1810117883.html
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
16:01 29.08.2022 (обновлено: 17:26 29.08.2022)
 
Белоусов заявил об отсутствии ухудшений на рынке труда

Вице-премьер Белоусов заявил об отсутствии существенных ухудшений на рынке труда

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЦентр занятости населения
Центр занятости населения - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Центр занятости населения. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Власти России не видят существенных признаков ухудшения ситуации на рынке труда, при этом есть риски высвобождения работников, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
"Мы сейчас никаких существенных признаков ухудшения ситуации не видим", - сказал он на президиуме правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.
"Тем не менее существуют риски высвобождения занятых или перевода их в разного рода промежуточные формы: неполная занятость, снижение заработной платы, принудительные отпуска и так далее. Где-то максимальное количество, где-то это 200-300 тысяч человек", - добавил он.
По словам первого вице-премьера, есть ряд отраслей в которых отмечается снижение динамики производства более значительное, чем в других. В частности, речь идет об автопроме, машиностроении, а также химической промышленности. "Вот эти две группы отраслей, это автопром и те, кто связан с автопроизводителями, и машиностроителями, и химией, составляют такую зону потенциального риска для высвобождения занятых во второй половине этого года", - отметил Белоусов.
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Источник сообщил о прогнозе Минэкономразвития по безработице в 2022 году
Он предложил провести мероприятие с главами регионов, чтобы проанализировать ситуацию с занятостью в отдельных секторах экономики.
Ранее в августе федеральный чиновник, знакомый с ходом обсуждения проекта прогноза Минэкономразвития на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, сообщил журналистам, что по прогнозу министерства, безработица в России в 2022 году останется на уровне 2021 года в 4,8%, а пик роста придется на конец этого - начало следующего года.
В настоящее время, по данным Росстата, уровень безработицы в России находится на историческом минимуме в 3,9%.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
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