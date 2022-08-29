https://ria.ru/20220829/trass-1812819527.html

СМИ: Трасс раздражает администрацию США своей прямолинейностью

СМИ: Трасс раздражает администрацию США своей прямолинейностью - РИА Новости, 29.08.2022

СМИ: Трасс раздражает администрацию США своей прямолинейностью

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, которая через неделю с большой вероятностью займет пост премьер-министра, раздражает американских чиновников своей... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T10:52

2022-08-29T10:52

2022-08-29T12:24

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лиз трасс

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, которая через неделю с большой вероятностью займет пост премьер-министра, раздражает американских чиновников своей прямолинейностью и максимализмом, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники в правительственных кругах США.Как отмечает издание, дипломатические трения между Лондоном и Вашингтоном начались сразу после назначения Трасс главой Форин-офис в сентябре 2021 года. В том же месяце она встречалась со своим американским коллегой Энтони Блинкеном и сразу поставила под сомнение целесообразность "особых отношений", концепция которых была создана в 1940-х Уинстоном Черчиллем.По словам одного из собеседников издания, Трасс заявила о малом числе реальных примеров, подтверждающих особенность этих отношений. Она сослалась на Канаду, Японию и Мексику как более привлекательных торговых партнеров Британии, упомянув спор о тарифах на сталь с администрацией США. Американские чиновники и аналитики полагают, что этот разговор отражает стиль Трасс — прямолинейный, агрессивный и характеризующийся признаками "черно-белого мышления". В связи с этим внешнеполитический истеблишмент США опасается, что глава МИД продолжит курс на лобовое решение вопросов и на посту главы правительства, говорится в материале.Несмотря на внешнюю солидарность позиции США и Британии по поддержке Украины, некоторые заявления Трасс по этому вопросу вызывали недовольство Вашингтона. В качестве примера издание приводит апрельскую речь Трасс, когда она призвала коалицию к совместной работе над планом Маршалла для Украины. По словам источника, эти слова заставили "поднять брови" сотрудников администрации Джо Байдена, учитывая, что размер помощи, предоставленной Британией Киеву, на порядок меньше американской.Кроме того, в июле Трасс заявила, что Кремль должен потерпеть "стратегическое поражение" на Украине. Между тем США с недавнего времени отказываются говорить о полном поражении России. По словам источника, сама Трасс временами была разочарована нежеланием Вашингтона занять более жесткую линию в отношении Москвы.В России отмечали русофобский характер высказываний Трасс. В частности, официальный представитель МИД России Мария Захарова в июле отметила, что предвыборные заявления Трасс о намерении "обеспечить поражение России" на Украине "говорят о ее крайней агрессивности и болезненных амбициях". По словам Захаровой, ситуация в самой Британии в социально-экономической сфере ухудшается, поэтому политики прибегают к антироссийской риторике, "чтобы отойти от объяснения своим избирателям, что пошло не так и почему они приняли решения, которые ударили по жизни британцев".Глава Германского фонда Маршалла США* Хизер Конли заявила газете, что Трасс меньше, чем американские дипломаты, обеспокоена возможностью "спровоцировать потенциальную эскалацию" и в отличие от них предпочитает действовать без "хеджирования рисков".* Организация, признанная нежелательной в России

https://ria.ru/20220827/zapad-1812327613.html

https://ria.ru/20220826/velikobritaniya-1812208190.html

https://ria.ru/20220805/zapad-1807326067.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, великобритания, лиз трасс