https://ria.ru/20220829/transport-1812947137.html

Шапша поручил модернизировать систему пассажирских перевозок в Калуге

Шапша поручил модернизировать систему пассажирских перевозок в Калуге - РИА Новости, 29.08.2022

Шапша поручил модернизировать систему пассажирских перевозок в Калуге

Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил разработать программу модернизации общественного транспорта в Калуге и постараться войти в соответствующую... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T16:37

2022-08-29T16:37

2022-08-29T16:37

калужская область

экономика

владислав шапша

калуга

обнинск

дмитрий денисов

калужская область

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КАЛУГА, 29 авг – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил разработать программу модернизации общественного транспорта в Калуге и постараться войти в соответствующую федеральную программу, сообщает правительство региона.Сообщается, что в понедельник Владислав Шапша провел заседание правительства региона. Министр транспорта области Владимир Волочай доложил об организации в регионе пассажирских перевозок. По словам министра, в 2022 году на финансирование данной сферы из областного бюджета было выделено более 1 миллиарда рублей.Пассажирские перевозки в регионе осуществляются тремя видами транспорта: автомобильным, железнодорожным и воздушным. Маршрутная сеть включает 525 регулярных маршрутов, которые покрывают всю территорию области. За первое полугодие автотранспортом перевезено 2 миллиона пассажиров, железнодорожным - почти 2,3 миллиона.Областной министр сообщил, что в числе приоритетов по развитию сферы пассажирских перевозок и повышению их доступности и качества - обновление подвижного состава, расширение географии маршрутной сети и увеличение пассажиропотока.Губернатор Владислав Шапша подчеркнул, что особого внимания требует муниципальный автотранспорт. Благодаря инфраструктурному бюджетному кредиту в Обнинске идет замена автотранспорта, часть новых автобусов уже вышла на маршруты, отметил губернатор. "Знаю, насколько острая это проблема для жителей областного центра. Получаю много сообщений по этому поводу каждый день", - отметил глава региона."Калуга не должна остаться в стороне. Надо разрабатывать программу модернизации общественного транспорта. И с учётом того, что федеральное правительство планирует принимать такую программу на уровне страны, нам обязательно нужно найти в ней место и принять необходимые решения, чтобы Калуга была включена в эту программу и воспользовалась федеральными средствами, которые на неё будут предусмотрены", - акцентировал Шапша. Он дал соответствующие поручения министру транспорта и городскому голове Калуги Дмитрию Денисову.

https://ria.ru/20220826/kaluga-1812445092.html

https://ria.ru/20220812/kaluga-1809118207.html

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обнинск

калужская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, владислав шапша, калуга, обнинск, дмитрий денисов, калужская область