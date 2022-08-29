Шапша поручил модернизировать систему пассажирских перевозок в Калуге
Калужский губернатор Шапша поручил модернизировать систему общественного транспорта
Владислав Шапша. Архивное фото
КАЛУГА, 29 авг – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил разработать программу модернизации общественного транспорта в Калуге и постараться войти в соответствующую федеральную программу, сообщает правительство региона.
Сообщается, что в понедельник Владислав Шапша провел заседание правительства региона. Министр транспорта области Владимир Волочай доложил об организации в регионе пассажирских перевозок. По словам министра, в 2022 году на финансирование данной сферы из областного бюджета было выделено более 1 миллиарда рублей.
Пассажирские перевозки в регионе осуществляются тремя видами транспорта: автомобильным, железнодорожным и воздушным. Маршрутная сеть включает 525 регулярных маршрутов, которые покрывают всю территорию области. За первое полугодие автотранспортом перевезено 2 миллиона пассажиров, железнодорожным - почти 2,3 миллиона.
Областной министр сообщил, что в числе приоритетов по развитию сферы пассажирских перевозок и повышению их доступности и качества - обновление подвижного состава, расширение географии маршрутной сети и увеличение пассажиропотока.
Губернатор Владислав Шапша подчеркнул, что особого внимания требует муниципальный автотранспорт. Благодаря инфраструктурному бюджетному кредиту в Обнинске идет замена автотранспорта, часть новых автобусов уже вышла на маршруты, отметил губернатор. "Знаю, насколько острая это проблема для жителей областного центра. Получаю много сообщений по этому поводу каждый день", - отметил глава региона.
"Калуга не должна остаться в стороне. Надо разрабатывать программу модернизации общественного транспорта. И с учётом того, что федеральное правительство планирует принимать такую программу на уровне страны, нам обязательно нужно найти в ней место и принять необходимые решения, чтобы Калуга была включена в эту программу и воспользовалась федеральными средствами, которые на неё будут предусмотрены", - акцентировал Шапша. Он дал соответствующие поручения министру транспорта и городскому голове Калуги Дмитрию Денисову.