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Шапша поручил модернизировать систему пассажирских перевозок в Калуге - РИА Новости, 29.08.2022
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Калужская область
https://ria.ru/20220829/transport-1812947137.html
Шапша поручил модернизировать систему пассажирских перевозок в Калуге
Шапша поручил модернизировать систему пассажирских перевозок в Калуге - РИА Новости, 29.08.2022
Шапша поручил модернизировать систему пассажирских перевозок в Калуге
Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил разработать программу модернизации общественного транспорта в Калуге и постараться войти в соответствующую... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T16:37
2022-08-29T16:37
калужская область
экономика
владислав шапша
калуга
обнинск
дмитрий денисов
калужская область
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КАЛУГА, 29 авг – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил разработать программу модернизации общественного транспорта в Калуге и постараться войти в соответствующую федеральную программу, сообщает правительство региона.Сообщается, что в понедельник Владислав Шапша провел заседание правительства региона. Министр транспорта области Владимир Волочай доложил об организации в регионе пассажирских перевозок. По словам министра, в 2022 году на финансирование данной сферы из областного бюджета было выделено более 1 миллиарда рублей.Пассажирские перевозки в регионе осуществляются тремя видами транспорта: автомобильным, железнодорожным и воздушным. Маршрутная сеть включает 525 регулярных маршрутов, которые покрывают всю территорию области. За первое полугодие автотранспортом перевезено 2 миллиона пассажиров, железнодорожным - почти 2,3 миллиона.Областной министр сообщил, что в числе приоритетов по развитию сферы пассажирских перевозок и повышению их доступности и качества - обновление подвижного состава, расширение географии маршрутной сети и увеличение пассажиропотока.Губернатор Владислав Шапша подчеркнул, что особого внимания требует муниципальный автотранспорт. Благодаря инфраструктурному бюджетному кредиту в Обнинске идет замена автотранспорта, часть новых автобусов уже вышла на маршруты, отметил губернатор. "Знаю, насколько острая это проблема для жителей областного центра. Получаю много сообщений по этому поводу каждый день", - отметил глава региона."Калуга не должна остаться в стороне. Надо разрабатывать программу модернизации общественного транспорта. И с учётом того, что федеральное правительство планирует принимать такую программу на уровне страны, нам обязательно нужно найти в ней место и принять необходимые решения, чтобы Калуга была включена в эту программу и воспользовалась федеральными средствами, которые на неё будут предусмотрены", - акцентировал Шапша. Он дал соответствующие поручения министру транспорта и городскому голове Калуги Дмитрию Денисову.
https://ria.ru/20220826/kaluga-1812445092.html
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экономика, владислав шапша, калуга, обнинск, дмитрий денисов, калужская область
Калужская область, Экономика, Владислав Шапша, Калуга, Обнинск, Дмитрий Денисов, Калужская область
16:37 29.08.2022
 
Шапша поручил модернизировать систему пассажирских перевозок в Калуге

Калужский губернатор Шапша поручил модернизировать систему общественного транспорта

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВладислав Шапша
Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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КАЛУГА, 29 авг – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил разработать программу модернизации общественного транспорта в Калуге и постараться войти в соответствующую федеральную программу, сообщает правительство региона.
Сообщается, что в понедельник Владислав Шапша провел заседание правительства региона. Министр транспорта области Владимир Волочай доложил об организации в регионе пассажирских перевозок. По словам министра, в 2022 году на финансирование данной сферы из областного бюджета было выделено более 1 миллиарда рублей.
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Пассажирские перевозки в регионе осуществляются тремя видами транспорта: автомобильным, железнодорожным и воздушным. Маршрутная сеть включает 525 регулярных маршрутов, которые покрывают всю территорию области. За первое полугодие автотранспортом перевезено 2 миллиона пассажиров, железнодорожным - почти 2,3 миллиона.
Областной министр сообщил, что в числе приоритетов по развитию сферы пассажирских перевозок и повышению их доступности и качества - обновление подвижного состава, расширение географии маршрутной сети и увеличение пассажиропотока.
Губернатор Владислав Шапша подчеркнул, что особого внимания требует муниципальный автотранспорт. Благодаря инфраструктурному бюджетному кредиту в Обнинске идет замена автотранспорта, часть новых автобусов уже вышла на маршруты, отметил губернатор. "Знаю, насколько острая это проблема для жителей областного центра. Получаю много сообщений по этому поводу каждый день", - отметил глава региона.
"Калуга не должна остаться в стороне. Надо разрабатывать программу модернизации общественного транспорта. И с учётом того, что федеральное правительство планирует принимать такую программу на уровне страны, нам обязательно нужно найти в ней место и принять необходимые решения, чтобы Калуга была включена в эту программу и воспользовалась федеральными средствами, которые на неё будут предусмотрены", - акцентировал Шапша. Он дал соответствующие поручения министру транспорта и городскому голове Калуги Дмитрию Денисову.
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