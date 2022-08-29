19:18 29.08.2022 (обновлено: 19:19 29.08.2022)
США прекратят бесплатное тестирование на коронавирус
США прекратят бесплатно раздавать тесты на COVID-19 из-за отсутствия средств
© AP Photo / Lynne SladkyМедицинский работник проводит тестирование на COVID-19 в Майами
© AP Photo / Lynne Sladky
Медицинский работник проводит тестирование на COVID-19 в Майами. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 авг – РИА Новости. Власти США сообщили о прекращении с пятницы бесплатной раздачи тестов на коронавирус из-за отказа конгресса выделить средства на продолжение программы.
"Прием заказов по этой программе будет приостановлен в пятницу, 2 сентября, из-за того, что конгресс не обеспечил дополнительного финансирования на восполнение национальных запасов тестов", - сказано в уведомлении на сайте программы.
Через сайт американцы имели возможность бесплатно заказывать тесты, предназначенные для домашнего использования.
По данным телеканала NBC, истощившиеся запасы администрация планирует сберечь на случай осеннего всплеска заболеваемости.
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