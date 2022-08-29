https://ria.ru/20220829/testy-1812999949.html

США прекратят бесплатное тестирование на коронавирус

США прекратят бесплатное тестирование на коронавирус - РИА Новости, 29.08.2022

США прекратят бесплатное тестирование на коронавирус

Власти США сообщили о прекращении с пятницы бесплатной раздачи тестов на коронавирус из-за отказа конгресса выделить средства на продолжение программы. РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T19:18

2022-08-29T19:18

2022-08-29T19:19

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ВАШИНГТОН, 29 авг – РИА Новости. Власти США сообщили о прекращении с пятницы бесплатной раздачи тестов на коронавирус из-за отказа конгресса выделить средства на продолжение программы."Прием заказов по этой программе будет приостановлен в пятницу, 2 сентября, из-за того, что конгресс не обеспечил дополнительного финансирования на восполнение национальных запасов тестов", - сказано в уведомлении на сайте программы.Через сайт американцы имели возможность бесплатно заказывать тесты, предназначенные для домашнего использования.По данным телеканала NBC, истощившиеся запасы администрация планирует сберечь на случай осеннего всплеска заболеваемости.

https://ria.ru/20220827/bayden-1812611810.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, коронавирус covid-19