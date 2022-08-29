Рейтинг@Mail.ru
США прекратят бесплатное тестирование на коронавирус - РИА Новости, 29.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220829/testy-1812999949.html
США прекратят бесплатное тестирование на коронавирус
США прекратят бесплатное тестирование на коронавирус - РИА Новости, 29.08.2022
США прекратят бесплатное тестирование на коронавирус
Власти США сообщили о прекращении с пятницы бесплатной раздачи тестов на коронавирус из-за отказа конгресса выделить средства на продолжение программы. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T19:18
2022-08-29T19:19
в мире
сша
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804135166_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eda0e79690216b1a6f5768d14e743237.jpg
ВАШИНГТОН, 29 авг – РИА Новости. Власти США сообщили о прекращении с пятницы бесплатной раздачи тестов на коронавирус из-за отказа конгресса выделить средства на продолжение программы."Прием заказов по этой программе будет приостановлен в пятницу, 2 сентября, из-за того, что конгресс не обеспечил дополнительного финансирования на восполнение национальных запасов тестов", - сказано в уведомлении на сайте программы.Через сайт американцы имели возможность бесплатно заказывать тесты, предназначенные для домашнего использования.По данным телеканала NBC, истощившиеся запасы администрация планирует сберечь на случай осеннего всплеска заболеваемости.
https://ria.ru/20220827/bayden-1812611810.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804135166_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_1de88dd754ffc0c94e7f5c50099b35a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, коронавирус covid-19
В мире, США, Коронавирус COVID-19
19:18 29.08.2022 (обновлено: 19:19 29.08.2022)
 
США прекратят бесплатное тестирование на коронавирус

США прекратят бесплатно раздавать тесты на COVID-19 из-за отсутствия средств

© AP Photo / Lynne SladkyМедицинский работник проводит тестирование на COVID-19 в Майами
Медицинский работник проводит тестирование на COVID-19 в Майами - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© AP Photo / Lynne Sladky
Медицинский работник проводит тестирование на COVID-19 в Майами. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 авг – РИА Новости. Власти США сообщили о прекращении с пятницы бесплатной раздачи тестов на коронавирус из-за отказа конгресса выделить средства на продолжение программы.
"Прием заказов по этой программе будет приостановлен в пятницу, 2 сентября, из-за того, что конгресс не обеспечил дополнительного финансирования на восполнение национальных запасов тестов", - сказано в уведомлении на сайте программы.
Через сайт американцы имели возможность бесплатно заказывать тесты, предназначенные для домашнего использования.
По данным телеканала NBC, истощившиеся запасы администрация планирует сберечь на случай осеннего всплеска заболеваемости.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
27 августа, 20:18
Байден, помогая Украине, думает о своей выгоде, считает эксперт
 
В миреСШАКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала