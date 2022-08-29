https://ria.ru/20220829/tayfun-1812785418.html
В сторону Японии движется тайфун "Хиннамнор"
В сторону Японии движется тайфун "Хиннамнор" - РИА Новости, 29.08.2022
В сторону Японии движется тайфун "Хиннамнор"
Тайфун "Хинамнор", получивший свое название от провинции в Лаосе, возник в Тихом океане и движется в сторону Японии, сообщило Главное метеорологическое... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T05:14
2022-08-29T05:14
2022-08-29T05:14
в мире
япония
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ТОКИО, 29 авг – РИА Новости. Тайфун "Хинамнор", получивший свое название от провинции в Лаосе, возник в Тихом океане и движется в сторону Японии, сообщило Главное метеорологическое управление страны.В Японии тайфуну присвоен порядковый номер 11. Он движется со скоростью 30 километров в час и в среду может обрушиться на южный остров Кюсю. При этом уже к вечеру понедельника он может достаточно близко подойти к архипелагу Огасавара.В настоящее время давление в центре тайфуна составляет 985 гектопаскалей, скорость в центре – 30 метров в секунду, при порывах – до 40 метров в секунду.Синоптики предупреждают, что влияние тайфуна затронет обширную территорию от юго-запада до северо-запада, здесь в среду и четверг ожидается выпадение обильных ливневых дождей.
https://ria.ru/20220813/tayfun-1809322152.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония
В сторону Японии движется тайфун "Хиннамнор"
В сторону Японии движется тайфун "Хиннамнор", в среду он может обрушиться на остров Кюсю
ТОКИО, 29 авг – РИА Новости. Тайфун "Хинамнор", получивший свое название от провинции в Лаосе, возник в Тихом океане и движется в сторону Японии, сообщило Главное метеорологическое управление страны.
В Японии
тайфуну присвоен порядковый номер 11. Он движется со скоростью 30 километров в час и в среду может обрушиться на южный остров Кюсю. При этом уже к вечеру понедельника он может достаточно близко подойти к архипелагу Огасавара.
В настоящее время давление в центре тайфуна составляет 985 гектопаскалей, скорость в центре – 30 метров в секунду, при порывах – до 40 метров в секунду.
Синоптики предупреждают, что влияние тайфуна затронет обширную территорию от юго-запада до северо-запада, здесь в среду и четверг ожидается выпадение обильных ливневых дождей.