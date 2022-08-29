https://ria.ru/20220829/tayfun-1812785418.html

В сторону Японии движется тайфун "Хиннамнор"

В сторону Японии движется тайфун "Хиннамнор" - РИА Новости, 29.08.2022

В сторону Японии движется тайфун "Хиннамнор"

Тайфун "Хинамнор", получивший свое название от провинции в Лаосе, возник в Тихом океане и движется в сторону Японии, сообщило Главное метеорологическое... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T05:14

2022-08-29T05:14

2022-08-29T05:14

в мире

япония

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ТОКИО, 29 авг – РИА Новости. Тайфун "Хинамнор", получивший свое название от провинции в Лаосе, возник в Тихом океане и движется в сторону Японии, сообщило Главное метеорологическое управление страны.В Японии тайфуну присвоен порядковый номер 11. Он движется со скоростью 30 километров в час и в среду может обрушиться на южный остров Кюсю. При этом уже к вечеру понедельника он может достаточно близко подойти к архипелагу Огасавара.В настоящее время давление в центре тайфуна составляет 985 гектопаскалей, скорость в центре – 30 метров в секунду, при порывах – до 40 метров в секунду.Синоптики предупреждают, что влияние тайфуна затронет обширную территорию от юго-запада до северо-запада, здесь в среду и четверг ожидается выпадение обильных ливневых дождей.

https://ria.ru/20220813/tayfun-1809322152.html

япония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, япония