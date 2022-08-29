https://ria.ru/20220829/tadzhuddin-1812792906.html

Верховный муфтий России высоко оценил работу РИА Новости

Верховный муфтий России высоко оценил работу РИА Новости - РИА Новости, 29.08.2022

Верховный муфтий России высоко оценил работу РИА Новости

Верховный муфтий России Талгат Таджуддин высоко оценил работу журналистов РИА Новости, отметив, что благодаря информационным лентам и репортажам российского... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T08:22

2022-08-29T08:22

2022-08-29T08:22

религия

общество

россия

владикавказ

сербия

следственный комитет россии (ск рф)

русская православная церковь

талгат таджуддин

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ВЛАДИКАВКАЗ, 29 авг - РИА Новости. Верховный муфтий России Талгат Таджуддин высоко оценил работу журналистов РИА Новости, отметив, что благодаря информационным лентам и репортажам российского агентства одни народы узнают о жизни других народов."Новости всегда очень ожидаемы и ценны. Через них мы узнаем о положении друг друга, и РИА Новости, особенно в области религии, выполняют священную роль в сближении людей. Это особенно важно для России, потому что на земле нашей Отчизны по воле Всевышнего живут в мире и согласии 193 народа. Хорошие новости от ведущего мирового информационного агентства, РИА Новости, сплачивают людей", - сказал Верховный муфтий перед началом международной конференции "Межрелигиозный диалог как основа мира на Балканах" во Владикавказе.По словам муфтия Таджуддина, позитивная информация журналистов РИА Новости важны для каждого села и дома, города и для каждой семьи.Международная научно-практическая конференция "Межрелигиозный диалог как основа мира на Балканах" пройдет 29-30 августа во Владикавказе. Организатором конференции выступает Координационный центр мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК) при содействии Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования. На конференции принимают участие представители духовных управлений мусульман РФ, РПЦ, иудейских и буддистских организаций России, также приглашены религиозные деятели из Сербии, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и др.

https://ria.ru/20220720/musulmane-1803785105.html

https://ria.ru/20220701/feyki-1799660908.html

россия

владикавказ

сербия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, владикавказ, сербия, следственный комитет россии (ск рф), русская православная церковь, талгат таджуддин, религия