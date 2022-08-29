Верховный муфтий России высоко оценил работу РИА Новости
Верховный муфтий Таджуддин: РИА Новости выполняют священную роль в сближении людей
Верховный муфтий России Талгат Таджуддин. Архивное фото
ВЛАДИКАВКАЗ, 29 авг - РИА Новости. Верховный муфтий России Талгат Таджуддин высоко оценил работу журналистов РИА Новости, отметив, что благодаря информационным лентам и репортажам российского агентства одни народы узнают о жизни других народов.
"Новости всегда очень ожидаемы и ценны. Через них мы узнаем о положении друг друга, и РИА Новости, особенно в области религии, выполняют священную роль в сближении людей. Это особенно важно для России, потому что на земле нашей Отчизны по воле Всевышнего живут в мире и согласии 193 народа. Хорошие новости от ведущего мирового информационного агентства, РИА Новости, сплачивают людей", - сказал Верховный муфтий перед началом международной конференции "Межрелигиозный диалог как основа мира на Балканах" во Владикавказе.
По словам муфтия Таджуддина, позитивная информация журналистов РИА Новости важны для каждого села и дома, города и для каждой семьи.
"Мы читаем новости и репортажи не только для того, чтобы узнать, какая погода будет - град или дождь, землетрясение или паводок, - а для того, чтобы узнать, как нужно жить, чтобы быть счастливым в этом и вечном мире", - сказал муфтий Таджуддин.
Международная научно-практическая конференция "Межрелигиозный диалог как основа мира на Балканах" пройдет 29-30 августа во Владикавказе. Организатором конференции выступает Координационный центр мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК) при содействии Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования. На конференции принимают участие представители духовных управлений мусульман РФ, РПЦ, иудейских и буддистских организаций России, также приглашены религиозные деятели из Сербии, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и др.