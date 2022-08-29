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Верховный муфтий России высоко оценил работу РИА Новости - РИА Новости, 29.08.2022
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20220829/tadzhuddin-1812792906.html
Верховный муфтий России высоко оценил работу РИА Новости
Верховный муфтий России высоко оценил работу РИА Новости - РИА Новости, 29.08.2022
Верховный муфтий России высоко оценил работу РИА Новости
Верховный муфтий России Талгат Таджуддин высоко оценил работу журналистов РИА Новости, отметив, что благодаря информационным лентам и репортажам российского... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T08:22
2022-08-29T08:22
религия
общество
россия
владикавказ
сербия
следственный комитет россии (ск рф)
русская православная церковь
талгат таджуддин
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ВЛАДИКАВКАЗ, 29 авг - РИА Новости. Верховный муфтий России Талгат Таджуддин высоко оценил работу журналистов РИА Новости, отметив, что благодаря информационным лентам и репортажам российского агентства одни народы узнают о жизни других народов."Новости всегда очень ожидаемы и ценны. Через них мы узнаем о положении друг друга, и РИА Новости, особенно в области религии, выполняют священную роль в сближении людей. Это особенно важно для России, потому что на земле нашей Отчизны по воле Всевышнего живут в мире и согласии 193 народа. Хорошие новости от ведущего мирового информационного агентства, РИА Новости, сплачивают людей", - сказал Верховный муфтий перед началом международной конференции "Межрелигиозный диалог как основа мира на Балканах" во Владикавказе.По словам муфтия Таджуддина, позитивная информация журналистов РИА Новости важны для каждого села и дома, города и для каждой семьи.Международная научно-практическая конференция "Межрелигиозный диалог как основа мира на Балканах" пройдет 29-30 августа во Владикавказе. Организатором конференции выступает Координационный центр мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК) при содействии Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования. На конференции принимают участие представители духовных управлений мусульман РФ, РПЦ, иудейских и буддистских организаций России, также приглашены религиозные деятели из Сербии, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и др.
https://ria.ru/20220720/musulmane-1803785105.html
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общество, россия, владикавказ, сербия, следственный комитет россии (ск рф), русская православная церковь, талгат таджуддин, религия
Религия, Общество, Россия, Владикавказ, Сербия, Следственный комитет России (СК РФ), Русская православная церковь, Талгат Таджуддин, Религия
08:22 29.08.2022
 
Верховный муфтий России высоко оценил работу РИА Новости

Верховный муфтий Таджуддин: РИА Новости выполняют священную роль в сближении людей

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВерховный муфтий России Талгат Таджуддин
Верховный муфтий России Талгат Таджуддин - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Верховный муфтий России Талгат Таджуддин. Архивное фото
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ВЛАДИКАВКАЗ, 29 авг - РИА Новости. Верховный муфтий России Талгат Таджуддин высоко оценил работу журналистов РИА Новости, отметив, что благодаря информационным лентам и репортажам российского агентства одни народы узнают о жизни других народов.
"Новости всегда очень ожидаемы и ценны. Через них мы узнаем о положении друг друга, и РИА Новости, особенно в области религии, выполняют священную роль в сближении людей. Это особенно важно для России, потому что на земле нашей Отчизны по воле Всевышнего живут в мире и согласии 193 народа. Хорошие новости от ведущего мирового информационного агентства, РИА Новости, сплачивают людей", - сказал Верховный муфтий перед началом международной конференции "Межрелигиозный диалог как основа мира на Балканах" во Владикавказе.
Заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
20 июля, 16:34
Муфтий прокомментировал развитие отношений России и мусульманского мира
По словам муфтия Таджуддина, позитивная информация журналистов РИА Новости важны для каждого села и дома, города и для каждой семьи.
"Мы читаем новости и репортажи не только для того, чтобы узнать, какая погода будет - град или дождь, землетрясение или паводок, - а для того, чтобы узнать, как нужно жить, чтобы быть счастливым в этом и вечном мире", - сказал муфтий Таджуддин.
Международная научно-практическая конференция "Межрелигиозный диалог как основа мира на Балканах" пройдет 29-30 августа во Владикавказе. Организатором конференции выступает Координационный центр мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК) при содействии Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования. На конференции принимают участие представители духовных управлений мусульман РФ, РПЦ, иудейских и буддистских организаций России, также приглашены религиозные деятели из Сербии, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и др.
Верующие на богослужении в день праздника Ураза-байрам в Московской соборной мечети - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
1 июля, 18:30Религия
Муфтии Северного Кавказа заявили об информационной угрозе для россиян
 
РелигияОбществоРоссияВладикавказСербияСледственный комитет России (СК РФ)Русская православная церковьТалгат ТаджуддинРелигия
 
 
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