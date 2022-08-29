https://ria.ru/20220829/swift-1812902051.html

В Совфеде прокомментировали возможные новые ограничения по SWIFT

В Совфеде прокомментировали возможные новые ограничения по SWIFT - РИА Новости, 29.08.2022

В Совфеде прокомментировали возможные новые ограничения по SWIFT

Возможные новые ограничения по SWIFT не критичны для России, страна торгует своей продукцией с другими государствами в национальных валютах, многие крупные... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T14:32

2022-08-29T14:32

2022-08-29T14:32

экономика

swift

еврокомиссия

евразийский экономический союз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Возможные новые ограничения по SWIFT не критичны для России, страна торгует своей продукцией с другими государствами в национальных валютах, многие крупные российские банки и так уже отключены от международной межбанковской системы совершения платежей, заявил РИА Новости в понедельник замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов.Ранее прибалтийские страны предложили Еврокомиссии включить в восьмой пакет антироссийских санкций новые ограничения по SWIFT, торговле и энергетике."Для нас это уже не критично, все большие российские банки и так уже отключены от SWIFT", - сказал политик.Он подчеркнул, что хотя какие-то операции у нас еще и проходят в рамках международной межбанковской системы, но сегодня мы полностью перестраиваем свою структуру, и, в принципе, у нас стоит задача, "чтобы без SWIFT мы платили за международные операции".Абрамов напомнил, что со многими странами мы договорились о расчетах в национальных валютах, особенно в тех, которые используются в ЕАЭС.Сенатор также считает, что предложения прибалтийских стран могут и не получить поддержки в Евросоюзе. "Не факт, что это примут", - сказал он.

https://ria.ru/20220711/swift-1801644984.html

https://ria.ru/20220531/sberbank-1791916417.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, swift, еврокомиссия, евразийский экономический союз, санкции в отношении россии