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В Совфеде прокомментировали возможные новые ограничения по SWIFT - РИА Новости, 29.08.2022
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В Совфеде прокомментировали возможные новые ограничения по SWIFT
В Совфеде прокомментировали возможные новые ограничения по SWIFT - РИА Новости, 29.08.2022
В Совфеде прокомментировали возможные новые ограничения по SWIFT
Возможные новые ограничения по SWIFT не критичны для России, страна торгует своей продукцией с другими государствами в национальных валютах, многие крупные... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T14:32
2022-08-29T14:32
экономика
swift
еврокомиссия
евразийский экономический союз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Возможные новые ограничения по SWIFT не критичны для России, страна торгует своей продукцией с другими государствами в национальных валютах, многие крупные российские банки и так уже отключены от международной межбанковской системы совершения платежей, заявил РИА Новости в понедельник замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов.Ранее прибалтийские страны предложили Еврокомиссии включить в восьмой пакет антироссийских санкций новые ограничения по SWIFT, торговле и энергетике."Для нас это уже не критично, все большие российские банки и так уже отключены от SWIFT", - сказал политик.Он подчеркнул, что хотя какие-то операции у нас еще и проходят в рамках международной межбанковской системы, но сегодня мы полностью перестраиваем свою структуру, и, в принципе, у нас стоит задача, "чтобы без SWIFT мы платили за международные операции".Абрамов напомнил, что со многими странами мы договорились о расчетах в национальных валютах, особенно в тех, которые используются в ЕАЭС.Сенатор также считает, что предложения прибалтийских стран могут и не получить поддержки в Евросоюзе. "Не факт, что это примут", - сказал он.
https://ria.ru/20220711/swift-1801644984.html
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экономика, swift, еврокомиссия, евразийский экономический союз, санкции в отношении россии
Экономика, SWIFT, Еврокомиссия, Евразийский экономический союз, Санкции в отношении России
14:32 29.08.2022
 
В Совфеде прокомментировали возможные новые ограничения по SWIFT

Сенатор Абрамов: возможные новые ограничения по SWIFT не критичны для России

© Фото : SWIFTЛоготип SWIFT
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© Фото : SWIFT
Логотип SWIFT. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Возможные новые ограничения по SWIFT не критичны для России, страна торгует своей продукцией с другими государствами в национальных валютах, многие крупные российские банки и так уже отключены от международной межбанковской системы совершения платежей, заявил РИА Новости в понедельник замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов.
Ранее прибалтийские страны предложили Еврокомиссии включить в восьмой пакет антироссийских санкций новые ограничения по SWIFT, торговле и энергетике.
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"Для нас это уже не критично, все большие российские банки и так уже отключены от SWIFT", - сказал политик.
Он подчеркнул, что хотя какие-то операции у нас еще и проходят в рамках международной межбанковской системы, но сегодня мы полностью перестраиваем свою структуру, и, в принципе, у нас стоит задача, "чтобы без SWIFT мы платили за международные операции".
Абрамов напомнил, что со многими странами мы договорились о расчетах в национальных валютах, особенно в тех, которые используются в ЕАЭС.
"Нам есть куда реализовывать свою продукцию, в том числе энергоресурсы", - подчеркнул он.
Сенатор также считает, что предложения прибалтийских стран могут и не получить поддержки в Евросоюзе. "Не факт, что это примут", - сказал он.
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ЭкономикаSWIFTЕврокомиссияЕвразийский экономический союзСанкции в отношении России
 
 
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