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Суд рассмотрит протокол на Гозмана* - РИА Новости, 29.08.2022
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Суд рассмотрит протокол на Гозмана*
Суд рассмотрит протокол на Гозмана* - РИА Новости, 29.08.2022
Суд рассмотрит протокол на Гозмана*
Тверской суд Москвы во вторник рассмотрит протокол в отношении Леонида Гозмана* по делу о публичном отождествлении СССР с нацистской Германией, сообщил РИА... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T19:07
2022-08-29T19:07
происшествия
ссср
россия
леонид гозман
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Тверской суд Москвы во вторник рассмотрит протокол в отношении Леонида Гозмана* по делу о публичном отождествлении СССР с нацистской Германией, сообщил РИА Новости его адвокат Михаил Бирюков."Завтра будем с ним в Тверском суде, сегодня был допрос в ОВД, дело касается публичного отождествления СССР с нацистской Германией", - сказал собеседник агентства.Протокол связан с несколькими постами в соцсетях.Санкция вменяемой статьи 13.48 КоАП РФ предусматривает наказание до 15 суток административного ареста.* признан СМИ-иноагентом
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происшествия, ссср, россия, леонид гозман
Происшествия, СССР, Россия, Леонид Гозман
19:07 29.08.2022
 
Суд рассмотрит протокол на Гозмана*

Адвокат: суд рассмотрит протокол на Гозмана* за отождествление СССР и нацистской Германии

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛеонид Гозман*
Леонид Гозман* - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Леонид Гозман*. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Тверской суд Москвы во вторник рассмотрит протокол в отношении Леонида Гозмана* по делу о публичном отождествлении СССР с нацистской Германией, сообщил РИА Новости его адвокат Михаил Бирюков.
"Завтра будем с ним в Тверском суде, сегодня был допрос в ОВД, дело касается публичного отождествления СССР с нацистской Германией", - сказал собеседник агентства.
Протокол связан с несколькими постами в соцсетях.
Санкция вменяемой статьи 13.48 КоАП РФ предусматривает наказание до 15 суток административного ареста.
* признан СМИ-иноагентом
Леонид Гозман - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
25 июля, 18:54
Следователь пообещал убрать политика Гозмана* из федерального розыска
 
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