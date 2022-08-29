https://ria.ru/20220829/sud-1812998072.html

Суд рассмотрит протокол на Гозмана*

Суд рассмотрит протокол на Гозмана* - РИА Новости, 29.08.2022

Суд рассмотрит протокол на Гозмана*

Тверской суд Москвы во вторник рассмотрит протокол в отношении Леонида Гозмана* по делу о публичном отождествлении СССР с нацистской Германией, сообщил РИА... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T19:07

2022-08-29T19:07

2022-08-29T19:07

происшествия

ссср

россия

леонид гозман

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Тверской суд Москвы во вторник рассмотрит протокол в отношении Леонида Гозмана* по делу о публичном отождествлении СССР с нацистской Германией, сообщил РИА Новости его адвокат Михаил Бирюков."Завтра будем с ним в Тверском суде, сегодня был допрос в ОВД, дело касается публичного отождествления СССР с нацистской Германией", - сказал собеседник агентства.Протокол связан с несколькими постами в соцсетях.Санкция вменяемой статьи 13.48 КоАП РФ предусматривает наказание до 15 суток административного ареста.* признан СМИ-иноагентом

https://ria.ru/20220725/gozman-1804869174.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ссср, россия, леонид гозман