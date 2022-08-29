https://ria.ru/20220829/sud-1812798930.html

Охраннику, испортившему картину ученицы Малевича, назначили лечение

Охраннику, испортившему картину ученицы Малевича, назначили лечение - РИА Новости, 29.08.2022

Охраннику, испортившему картину ученицы Малевича, назначили лечение

Суд назначил охраннику "Ельцин Центра", испортившему картину ученицы Малевича, обязательные работы на срок 180 часов, сообщает корреспондент РИА Новости из зала РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T09:15

2022-08-29T09:15

2022-08-29T09:15

происшествия

евгений куйвашев

афганистан

свердловская область

россия

ельцин центр

третьяковская галерея

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 авг – РИА Новости. Суд назначил охраннику "Ельцин Центра", испортившему картину ученицы Малевича, обязательные работы на срок 180 часов, сообщает корреспондент РИА Новости из зала Верх-Исетского районного суда в понедельник."Назначить Васильеву обязательные работы на срок 180 часов и назначить принудительное амбулаторное лечение", - сказала мировой судья Ольга Жернакова.Вечером 7 декабря неизвестный нарисовал шариковой ручкой глаза лицам, изображенным на картине Анны Лепорской "Три фигуры" из коллекции Государственной Третьяковской галереи на выставке в "Ельцин Центре". Дирекция Центра заявила о происшествии в полицию 20 декабря, правоохранители возбудили уголовное дело. Позже выяснилось, что вандалом оказался недавно работавший в учреждении 64-летний охранник Александр Васильев, которому по части 1 статьи 214 УК РФ (вандализм, порча имущества в общественном месте) грозило наказание в виде штрафа, обязательных работ или ареста до трех месяцев.На минувшем заседании адвокат подсудимого Алексей Бушмаков сообщал, что Васильев отправил на электронную почту Третьяковской галереи свои извинения и пожертвование в фонд галереи в размере 5 тысяч рублей, что является половиной его ежемесячной пенсии. Также юрист предоставил судье выписку вклада, где у Васильева лежит 40 тысяч рублей, что "говорит о том, что он в силах заплатить штраф, а уголовное дело необходимо прекратить".Сторона обвинения на прошлых заседаниях стояла на своем - "художества" Васильева причинили значительный ущерб Третьяковке и сильно обезобразили полотно, гособвинитель даже попросил назначить бывшему охраннику обязательные работы на 250 часов.Сам Васильев поведал журналистам, что его уволили из "Ельцин Центра" и больше никуда не берут, свою вину он признал полностью. "Подходил, картину помню, я слышал разговор посетителей, говоривших о том, что картине не хватает глаз... Вину свою признаю", - заявил подсудимый.Васильев также говорил, что нарисовать "глазки" его просили подростки, однако на кадрах с видеокамер, которые были впервые показаны в суде, никаких ребят не было. На видео - Васильев в пустующем зале подходит к картине Лепорской, достает ручку, оглядывается и начинает рисовать на полотне, после чего медленно отходит. На вопрос судьи, почему же он оглядывался, мужчина ответить не смог, ссылаясь на плохие память и самочувствие. "Васильев лечится амбулаторно у психиатра и имеет инвалидность" - это следует из прошлых показаний охранника, зачитанных судьей в пятницу.Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил надежду, что следователи все-таки проявят снисхождение к подозреваемому в порче картины, который является героем Чечни и Афганистана, а митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) заступился за охранника, поддержав мнение Куйвашева.

https://ria.ru/20220802/kartina-1806629073.html

https://ria.ru/20220215/leporskaya-1772953240.html

афганистан

свердловская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, евгений куйвашев, афганистан, свердловская область, россия, ельцин центр, третьяковская галерея