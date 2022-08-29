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Названы пять признаков неминуемого скорого краха Америки - РИА Новости, 29.08.2022
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Названы пять признаков неминуемого скорого краха Америки
Названы пять признаков неминуемого скорого краха Америки - РИА Новости, 29.08.2022
Названы пять признаков неминуемого скорого краха Америки
США сами себя уничтожают изнутри, о чем свидетельствуют пять признаков скорого краха Америки, заявил обозреватель The Washington Times Дон Федер. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T19:07
2022-08-29T20:53
в мире
сша
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. США сами себя уничтожают изнутри, о чем свидетельствуют пять признаков скорого краха Америки, заявил обозреватель The Washington Times Дон Федер."Цивилизация не способна к самовосстановлению. Она требует труда и воли. В Америке никто не будет ни трудиться, ни проявлять волю", — считает автор.Среди признаков неминуемого разложения США автор назвал политику открытых дверей для мигрантов, безнаказанность преступников, элиты, высмеивающие американские ценности, "поддержку варваров под боком" и демографические проблемы.Федер привел ряд примеров в подтверждение своих слов. Так, с начала года в Штаты прибыли более двух миллионов человек — почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2021-го. Автор напомнил, что пограничники открыли ворота на южной границе навстречу потоку мигрантов.Публицист обратил внимание также на возникновение нового вида преступности в США — массового мародерства. Злоумышленники толпами врываются в магазины и выносят оттуда все, что видят.Во многих городах полиция игнорирует мелкие правонарушения, так как гособвинители все равно пойдут навстречу арестованным.Федер также обратил внимание на нападки на традиционные американские ценности. Так, недавно в студенческой газете Университета Виргинии появилась редакционная статья с требованием убрать имя Томаса Джефферсона из названия основанной им школы."В этом есть какой-то извращенный смысл. Раз уж мы перестали верить в права, дарованные нам Творцом, с чего автору Декларации независимости иметь отношение к высшему образованию?" — добавил автор.Еще одна проблема — распространение наркотиков. Публицист обвинил Китай в экспорте фентанила в США. По его словам, он стал основной причиной смертности американцев от 18 до 45 лет.Федер поделился и другими опасениями — по поводу Китая. Автор выразил обеспокоенность тем, что китайские компании могут покупать в Америке сельхозугодья.Еще одна негативная тенденция — спад рождаемости. Ее коэффициент упал до самого низкого в истории наблюдений уровня — сейчас на одну американку детородного возраста приходится 1,78 ребенка. Для замещения поколений этот показатель должен быть не ниже 2,1."Все меньше американцев вступают в брак и все больше решают не заводить детей. Илон Маск называет демографический коллапс "величайшей угрозой цивилизации", — написал автор.Наиболее ярким признаком упадка США Федер назвал рост числа бездомных, многие из которых имеют психические заболевания или наркозависимость. Эти люди несут серьезную угрозу для простых американцев — среди них немало насильников и грабителей, продолжающих свой преступный промысел."Соединенные Штаты Америки превратились в славную республику США, и это нас убивает", — добавил автор.Он раскритиковал современные американские ценности, обвинил сограждан в беспечности и пренебрежении собственной цивилизацией, на создание которой ушли столетия.
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96
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в мире, сша
В мире, США
19:07 29.08.2022 (обновлено: 20:53 29.08.2022)
 
Названы пять признаков неминуемого скорого краха Америки

WT назвала нелегальную миграцию, наркотики и спад рождаемости признаками скорого краха США

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия США
Здание Капитолия США - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия США. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. США сами себя уничтожают изнутри, о чем свидетельствуют пять признаков скорого краха Америки, заявил обозреватель The Washington Times Дон Федер.
"Цивилизация не способна к самовосстановлению. Она требует труда и воли. В Америке никто не будет ни трудиться, ни проявлять волю", — считает автор.
Среди признаков неминуемого разложения США автор назвал политику открытых дверей для мигрантов, безнаказанность преступников, элиты, высмеивающие американские ценности, "поддержку варваров под боком" и демографические проблемы.
Федер привел ряд примеров в подтверждение своих слов. Так, с начала года в Штаты прибыли более двух миллионов человек — почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2021-го. Автор напомнил, что пограничники открыли ворота на южной границе навстречу потоку мигрантов.
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Публицист обратил внимание также на возникновение нового вида преступности в США — массового мародерства. Злоумышленники толпами врываются в магазины и выносят оттуда все, что видят.
Во многих городах полиция игнорирует мелкие правонарушения, так как гособвинители все равно пойдут навстречу арестованным.
Федер также обратил внимание на нападки на традиционные американские ценности. Так, недавно в студенческой газете Университета Виргинии появилась редакционная статья с требованием убрать имя Томаса Джефферсона из названия основанной им школы.
"В этом есть какой-то извращенный смысл. Раз уж мы перестали верить в права, дарованные нам Творцом, с чего автору Декларации независимости иметь отношение к высшему образованию?" — добавил автор.
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Еще одна проблема — распространение наркотиков. Публицист обвинил Китай в экспорте фентанила в США. По его словам, он стал основной причиной смертности американцев от 18 до 45 лет.
Федер поделился и другими опасениями — по поводу Китая. Автор выразил обеспокоенность тем, что китайские компании могут покупать в Америке сельхозугодья.
Еще одна негативная тенденция — спад рождаемости. Ее коэффициент упал до самого низкого в истории наблюдений уровня — сейчас на одну американку детородного возраста приходится 1,78 ребенка. Для замещения поколений этот показатель должен быть не ниже 2,1.
"Все меньше американцев вступают в брак и все больше решают не заводить детей. Илон Маск называет демографический коллапс "величайшей угрозой цивилизации", — написал автор.
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Наиболее ярким признаком упадка США Федер назвал рост числа бездомных, многие из которых имеют психические заболевания или наркозависимость. Эти люди несут серьезную угрозу для простых американцев — среди них немало насильников и грабителей, продолжающих свой преступный промысел.
"Соединенные Штаты Америки превратились в славную республику США, и это нас убивает", — добавил автор.
Он раскритиковал современные американские ценности, обвинил сограждан в беспечности и пренебрежении собственной цивилизацией, на создание которой ушли столетия.
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