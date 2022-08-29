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Названы пять признаков неминуемого скорого краха Америки

Названы пять признаков неминуемого скорого краха Америки - РИА Новости, 29.08.2022

Названы пять признаков неминуемого скорого краха Америки

США сами себя уничтожают изнутри, о чем свидетельствуют пять признаков скорого краха Америки, заявил обозреватель The Washington Times Дон Федер. РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T19:07

2022-08-29T19:07

2022-08-29T20:53

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. США сами себя уничтожают изнутри, о чем свидетельствуют пять признаков скорого краха Америки, заявил обозреватель The Washington Times Дон Федер."Цивилизация не способна к самовосстановлению. Она требует труда и воли. В Америке никто не будет ни трудиться, ни проявлять волю", — считает автор.Среди признаков неминуемого разложения США автор назвал политику открытых дверей для мигрантов, безнаказанность преступников, элиты, высмеивающие американские ценности, "поддержку варваров под боком" и демографические проблемы.Федер привел ряд примеров в подтверждение своих слов. Так, с начала года в Штаты прибыли более двух миллионов человек — почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2021-го. Автор напомнил, что пограничники открыли ворота на южной границе навстречу потоку мигрантов.Публицист обратил внимание также на возникновение нового вида преступности в США — массового мародерства. Злоумышленники толпами врываются в магазины и выносят оттуда все, что видят.Во многих городах полиция игнорирует мелкие правонарушения, так как гособвинители все равно пойдут навстречу арестованным.Федер также обратил внимание на нападки на традиционные американские ценности. Так, недавно в студенческой газете Университета Виргинии появилась редакционная статья с требованием убрать имя Томаса Джефферсона из названия основанной им школы."В этом есть какой-то извращенный смысл. Раз уж мы перестали верить в права, дарованные нам Творцом, с чего автору Декларации независимости иметь отношение к высшему образованию?" — добавил автор.Еще одна проблема — распространение наркотиков. Публицист обвинил Китай в экспорте фентанила в США. По его словам, он стал основной причиной смертности американцев от 18 до 45 лет.Федер поделился и другими опасениями — по поводу Китая. Автор выразил обеспокоенность тем, что китайские компании могут покупать в Америке сельхозугодья.Еще одна негативная тенденция — спад рождаемости. Ее коэффициент упал до самого низкого в истории наблюдений уровня — сейчас на одну американку детородного возраста приходится 1,78 ребенка. Для замещения поколений этот показатель должен быть не ниже 2,1."Все меньше американцев вступают в брак и все больше решают не заводить детей. Илон Маск называет демографический коллапс "величайшей угрозой цивилизации", — написал автор.Наиболее ярким признаком упадка США Федер назвал рост числа бездомных, многие из которых имеют психические заболевания или наркозависимость. Эти люди несут серьезную угрозу для простых американцев — среди них немало насильников и грабителей, продолжающих свой преступный промысел."Соединенные Штаты Америки превратились в славную республику США, и это нас убивает", — добавил автор.Он раскритиковал современные американские ценности, обвинил сограждан в беспечности и пренебрежении собственной цивилизацией, на создание которой ушли столетия.

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