16:41 29.08.2022 (обновлено: 23:36 29.08.2022)
Экс-глава ЦРУ назвал ошибку Байдена, из-за которой по США нанесут удар
Экс-глава ЦРУ Помпео: вывод войск из Афганистана подверг США угрозе террористической атаки
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Бывший государственный секретарь США и экс-глава ЦРУ Майк Помпео заявил, что из-за решения главы Белого дома Джо Байдена вывести американские войска из Афганистана в Соединенных Штатах возник существенный риск повторения террористических актов 11 сентября 2001 года. Об этом он рассказал на радио Cats Roundtable.
"Мы с большей вероятностью подвергнемся нападению, как это было в Нью-Йорке 20 лет назад. <…> Прошел уже год с того времени, когда все увидели своими глазами, что американцы позади. Тринадцать американцев погибли. Афганцы цеплялись за американские самолеты, когда мы, поджав хвосты, бежали из этой страны", — заявил он.
Угнанные террористами два пассажирских самолета 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью уничтожив их. Еще один авиалайнер, управляемый боевиками, влетел в западное крыло здания Министерства обороны США в Вашингтоне. Четвертый пассажирский самолет, также угнанный террористами, разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне — 189, в Пенсильвании — 44 человека.
США положили конец почти 20-летнему присутствию в Афганистане, начав вывод своих войск в августе 2021 года. Американские силы полностью покинули Кабульский аэропорт в ночь на 31 августа. Власть в стране перешла к "Талибану"*. За все время эвакуации погибли 13 и получили ранения 20 военнослужащих Вооруженных сил США.
* Движение, находящееся под санкциями ООН за террористическую деятельность.