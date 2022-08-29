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Экс-глава ЦРУ назвал ошибку Байдена, из-за которой по США нанесут удар - РИА Новости, 29.08.2022
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Экс-глава ЦРУ назвал ошибку Байдена, из-за которой по США нанесут удар
Экс-глава ЦРУ назвал ошибку Байдена, из-за которой по США нанесут удар - РИА Новости, 29.08.2022
Экс-глава ЦРУ назвал ошибку Байдена, из-за которой по США нанесут удар
Бывший государственный секретарь США и экс-глава ЦРУ Майк Помпео заявил, что из-за решения главы Белого дома Джо Байдена вывести американские войска из... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T16:41
2022-08-29T23:36
в мире
сша
афганистан
министерство обороны сша
талибан
вооруженные силы сша
майк помпео
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Бывший государственный секретарь США и экс-глава ЦРУ Майк Помпео заявил, что из-за решения главы Белого дома Джо Байдена вывести американские войска из Афганистана в Соединенных Штатах возник существенный риск повторения террористических актов 11 сентября 2001 года. Об этом он рассказал на радио Cats Roundtable.Угнанные террористами два пассажирских самолета 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью уничтожив их. Еще один авиалайнер, управляемый боевиками, влетел в западное крыло здания Министерства обороны США в Вашингтоне. Четвертый пассажирский самолет, также угнанный террористами, разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне — 189, в Пенсильвании — 44 человека.США положили конец почти 20-летнему присутствию в Афганистане, начав вывод своих войск в августе 2021 года. Американские силы полностью покинули Кабульский аэропорт в ночь на 31 августа. Власть в стране перешла к "Талибану"*. За все время эвакуации погибли 13 и получили ранения 20 военнослужащих Вооруженных сил США.* Движение, находящееся под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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в мире, сша, афганистан, министерство обороны сша, талибан, вооруженные силы сша, майк помпео
В мире, США, Афганистан, Министерство обороны США, Талибан, Вооруженные силы США, Майк Помпео
16:41 29.08.2022 (обновлено: 23:36 29.08.2022)
 
Экс-глава ЦРУ назвал ошибку Байдена, из-за которой по США нанесут удар

Экс-глава ЦРУ Помпео: вывод войск из Афганистана подверг США угрозе террористической атаки

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Бывший государственный секретарь США и экс-глава ЦРУ Майк Помпео заявил, что из-за решения главы Белого дома Джо Байдена вывести американские войска из Афганистана в Соединенных Штатах возник существенный риск повторения террористических актов 11 сентября 2001 года. Об этом он рассказал на радио Cats Roundtable.
"Мы с большей вероятностью подвергнемся нападению, как это было в Нью-Йорке 20 лет назад. <…> Прошел уже год с того времени, когда все увидели своими глазами, что американцы позади. Тринадцать американцев погибли. Афганцы цеплялись за американские самолеты, когда мы, поджав хвосты, бежали из этой страны", — заявил он.
Угнанные террористами два пассажирских самолета 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью уничтожив их. Еще один авиалайнер, управляемый боевиками, влетел в западное крыло здания Министерства обороны США в Вашингтоне. Четвертый пассажирский самолет, также угнанный террористами, разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне — 189, в Пенсильвании — 44 человека.
США положили конец почти 20-летнему присутствию в Афганистане, начав вывод своих войск в августе 2021 года. Американские силы полностью покинули Кабульский аэропорт в ночь на 31 августа. Власть в стране перешла к "Талибану"*. За все время эвакуации погибли 13 и получили ранения 20 военнослужащих Вооруженных сил США.
* Движение, находящееся под санкциями ООН за террористическую деятельность.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
Вчера, 09:37
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В миреСШААфганистанМинистерство обороны СШАТалибанВооруженные силы СШАМайк Помпео
 
 
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