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Экс-глава ЦРУ назвал ошибку Байдена, из-за которой по США нанесут удар

Экс-глава ЦРУ назвал ошибку Байдена, из-за которой по США нанесут удар - РИА Новости, 29.08.2022

Экс-глава ЦРУ назвал ошибку Байдена, из-за которой по США нанесут удар

Бывший государственный секретарь США и экс-глава ЦРУ Майк Помпео заявил, что из-за решения главы Белого дома Джо Байдена вывести американские войска из... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T16:41

2022-08-29T16:41

2022-08-29T23:36

в мире

сша

афганистан

министерство обороны сша

талибан

вооруженные силы сша

майк помпео

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Бывший государственный секретарь США и экс-глава ЦРУ Майк Помпео заявил, что из-за решения главы Белого дома Джо Байдена вывести американские войска из Афганистана в Соединенных Штатах возник существенный риск повторения террористических актов 11 сентября 2001 года. Об этом он рассказал на радио Cats Roundtable.Угнанные террористами два пассажирских самолета 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью уничтожив их. Еще один авиалайнер, управляемый боевиками, влетел в западное крыло здания Министерства обороны США в Вашингтоне. Четвертый пассажирский самолет, также угнанный террористами, разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне — 189, в Пенсильвании — 44 человека.США положили конец почти 20-летнему присутствию в Афганистане, начав вывод своих войск в августе 2021 года. Американские силы полностью покинули Кабульский аэропорт в ночь на 31 августа. Власть в стране перешла к "Талибану"*. За все время эвакуации погибли 13 и получили ранения 20 военнослужащих Вооруженных сил США.* Движение, находящееся под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20220829/bayden-1812802889.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, сша, афганистан, министерство обороны сша, талибан, вооруженные силы сша, майк помпео