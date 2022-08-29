https://ria.ru/20220829/sportfestival-1813010712.html

Мурманск готовится к масштабному спортфестивалю "Гольфстрим"

Мурманск готовится к масштабному спортфестивалю "Гольфстрим" - РИА Новости, 29.08.2022

Мурманск готовится к масштабному спортфестивалю "Гольфстрим"

Власти Мурманска ведут подготовку к масштабному международному спортивно-культурному фестивалю "Гольфстрим", который пройдет в столице Заполярья 4 сентября, его РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T20:11

2022-08-29T20:11

2022-08-29T20:14

мурманская область

общество

мурманск

кольский залив

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571496740_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_57d5467eb6710866224e2fbf950549f3.jpg

МУРМАНСК, 29 авг – РИА Новости. Власти Мурманска ведут подготовку к масштабному международному спортивно-культурному фестивалю "Гольфстрим", который пройдет в столице Заполярья 4 сентября, его центральными событиями станут забег по мосту через Кольский залив и заплыв через залив, сообщили РИА Новости в мэрии города.Фестиваль проводится в Мурманске с 2006 года, прежде он назывался "Мурманская миля", а с 2016 года носит название "Гольфстрим". "В программе соревнований – легкоатлетический пробег, заплыв через Кольский залив, роллер-спорт, парусный спорт, парковые шахматы, пляжный волейбол и многое другое", - рассказали в мэрии.С особой тщательностью организаторы готовятся к соревнованиям на воде – в конце августа уже состоялся пробный заплыв, поскольку было необходимо изучить розу ветров, особенности течения, а также оценить действия самих пловцов при преодолении такого большого расстояния. Как отметил председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска Константин Бережный, на заплыв были поданы заявки из разных городов России, в том числе из Владивостока."В заплыве через Кольский залив примут участие до 40 спортсменов. За каждым пловцом будут закреплены спасатели, которые обеспечат его безопасность от старта до финиша", - пояснили в пресс-службе.Все желающие могут принять участие в массовом легкоатлетическом пробеге по Кольскому мосту, пожарной тяге, танцевальной битве, соревнованиям по роллер-спорту, пляжному волейболу, мини-футболу на песке и других соревнованиях."На Кольском мосту 4 сентября будет все для отличного настроения: зрелищные трюки, танцующий дискохаус-оркестр, шоу барабанов и выступления приглашенных музыкантов", - рассказал в своем Telegram-канале глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.По его словам, пока идут основные соревнования, на площадке под мостом для мурманчан будут работать несколько фотозон, интерактивные площадки, мототренажер для езды на заднем колесе "Вилли машина", велотренажер, зона отдыха с креслами-мешками и станцией для подзарядки гаджетов. На церемонии подведения итогов фестиваля выступит известный Dj Baldin из Санкт-Петербурга. В этом году впервые к месту открытия фестиваля автобусы будут курсировать из всех округов города.

https://ria.ru/20220808/murmansk-1808083003.html

https://ria.ru/20220714/umnyy_gorod-1802415473.html

мурманск

кольский залив

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, мурманск, кольский залив, россия