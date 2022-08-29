https://ria.ru/20220829/spetsoperatsiya-1812848791.html
ВКС нанесли удар по боевикам "Кракена" в районе Артемовска
ВКС нанесли удар по боевикам "Кракена" в районе Артемовска - РИА Новости, 29.08.2022
ВКС нанесли удар по боевикам "Кракена" в районе Артемовска
Ударами по позициям 53-й механизированной бригады и формирования "Кракен" в районе Артемовска уничтожено более 30 и ранено свыше 50 националистов, сообщили в... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T12:24
2022-08-29T12:24
2022-08-29T12:33
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
донецкая народная республика
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Ударами по позициям 53-й механизированной бригады и формирования "Кракен" в районе Артемовска уничтожено более 30 и ранено свыше 50 националистов, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.Там добавили, что сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям 53-й механизированной бригады и националистического формирования "Кракен" в районе населенного пункта Артемовск Донецкой Народной Республики уничтожено более 30, ранены свыше 50 националистов.
https://ria.ru/20220820/kharkov-1810921524.html
артемовск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, артемовск, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Донецкая Народная Республика
12:24 29.08.2022 (обновлено: 12:33 29.08.2022)
ВКС нанесли удар по боевикам "Кракена" в районе Артемовска
Минобороны России сообщило о гибели 30 националистов после удара ВКС в районе Артемовска