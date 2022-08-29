https://ria.ru/20220829/spetsoperatsiya-1812848791.html

ВКС нанесли удар по боевикам "Кракена" в районе Артемовска

ВКС нанесли удар по боевикам "Кракена" в районе Артемовска - РИА Новости, 29.08.2022

ВКС нанесли удар по боевикам "Кракена" в районе Артемовска

Ударами по позициям 53-й механизированной бригады и формирования "Кракен" в районе Артемовска уничтожено более 30 и ранено свыше 50 националистов, сообщили в... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T12:24

2022-08-29T12:24

2022-08-29T12:33

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

донецкая народная республика

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Ударами по позициям 53-й механизированной бригады и формирования "Кракен" в районе Артемовска уничтожено более 30 и ранено свыше 50 националистов, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.Там добавили, что сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям 53-й механизированной бригады и националистического формирования "Кракен" в районе населенного пункта Артемовск Донецкой Народной Республики уничтожено более 30, ранены свыше 50 националистов.

https://ria.ru/20220820/kharkov-1810921524.html

артемовск

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, артемовск, донецкая народная республика