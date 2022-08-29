https://ria.ru/20220829/spetsoperatsiya-1812846462.html

ВКС уничтожили украинский пункт управления воздушного командования

ВКС уничтожили украинский пункт управления воздушного командования - РИА Новости, 29.08.2022

ВКС уничтожили украинский пункт управления воздушного командования

Авиация РФ уничтожила в районе Днепропетровска и в Херсонской области до 70 украинских боевиков, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T12:15

2022-08-29T12:15

2022-08-29T12:37

специальная военная операция на украине

воздушно-космические силы россии

в мире

россия

днепропетровск

херсонская область

войска воздушно-космической обороны

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Авиация РФ уничтожила в районе Днепропетровска и в Херсонской области до 70 украинских боевиков, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."В результате ударов ВКС России высокоточным оружием по пункту управления воздушного командования "Восток" в районе Днепропетровска, а также складу ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 60-й пехотной бригады в районе Нововоронцовка Херсонской области ликвидированы до 70 националистов и 14 единиц специальной автомобильной техники", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220829/vks-1812845535.html

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днепропетровск

херсонская область

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Дарья Буймова

воздушно-космические силы россии, в мире, россия, днепропетровск, херсонская область , войска воздушно-космической обороны