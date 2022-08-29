https://ria.ru/20220829/spetsoperatsiya-1812846462.html
ВКС уничтожили украинский пункт управления воздушного командования
ВКС уничтожили украинский пункт управления воздушного командования - РИА Новости, 29.08.2022
ВКС уничтожили украинский пункт управления воздушного командования
Авиация РФ уничтожила в районе Днепропетровска и в Херсонской области до 70 украинских боевиков, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T12:15
2022-08-29T12:15
2022-08-29T12:37
специальная военная операция на украине
воздушно-космические силы россии
в мире
россия
днепропетровск
херсонская область
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Авиация РФ уничтожила в районе Днепропетровска и в Херсонской области до 70 украинских боевиков, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."В результате ударов ВКС России высокоточным оружием по пункту управления воздушного командования "Восток" в районе Днепропетровска, а также складу ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 60-й пехотной бригады в районе Нововоронцовка Херсонской области ликвидированы до 70 националистов и 14 единиц специальной автомобильной техники", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220829/vks-1812845535.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воздушно-космические силы россии, в мире, россия, днепропетровск, херсонская область , войска воздушно-космической обороны
Специальная военная операция на Украине, Воздушно-космические силы России, В мире, Россия, Днепропетровск, Херсонская область , Войска воздушно-космической обороны
12:15 29.08.2022 (обновлено: 12:37 29.08.2022)
ВКС уничтожили украинский пункт управления воздушного командования
Минобороны: ВКС уничтожили украинский пункт управления воздушного командования "Восток"