https://ria.ru/20220829/sovbez-1812953004.html

Криминальная ситуация в России остается под контролем, заявили в Совбезе

Криминальная ситуация в России остается под контролем, заявили в Совбезе - РИА Новости, 29.08.2022

Криминальная ситуация в России остается под контролем, заявили в Совбезе

Криминальная ситуация в России на фоне военной спецоперации на Украине остается под контролем, сохраняется тренд на снижение преступности, заявил в понедельник... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T16:52

2022-08-29T16:52

2022-08-29T16:52

россия

криминал

александр гребенкин

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Криминальная ситуация в России на фоне военной спецоперации на Украине остается под контролем, сохраняется тренд на снижение преступности, заявил в понедельник в интервью "Российской газете" заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Гребенкин.По данным замсекретаря Совбеза, в России также отмечается сокращение подростковой преступности и совершенных преступлений на транспорте, более чем на 10%, стало меньше преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия.

https://ria.ru/20220601/prestupnost-1792262237.html

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2022

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россия, криминал, александр гребенкин