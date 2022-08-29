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Криминальная ситуация в России остается под контролем, заявили в Совбезе - РИА Новости, 29.08.2022
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Криминальная ситуация в России остается под контролем, заявили в Совбезе
Криминальная ситуация в России остается под контролем, заявили в Совбезе - РИА Новости, 29.08.2022
Криминальная ситуация в России остается под контролем, заявили в Совбезе
Криминальная ситуация в России на фоне военной спецоперации на Украине остается под контролем, сохраняется тренд на снижение преступности, заявил в понедельник... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T16:52
2022-08-29T16:52
россия
криминал
александр гребенкин
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Криминальная ситуация в России на фоне военной спецоперации на Украине остается под контролем, сохраняется тренд на снижение преступности, заявил в понедельник в интервью "Российской газете" заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Гребенкин.По данным замсекретаря Совбеза, в России также отмечается сокращение подростковой преступности и совершенных преступлений на транспорте, более чем на 10%, стало меньше преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия.
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россия, криминал, александр гребенкин
Россия, Криминал, Александр Гребенкин
16:52 29.08.2022
 
Криминальная ситуация в России остается под контролем, заявили в Совбезе

Замсекретаря Собвеза Гребенкин: криминальная ситуация в России остается под контролем

© РИА Новости / Валерий МельниковСотрудники полиции
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Сотрудники полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Криминальная ситуация в России на фоне военной спецоперации на Украине остается под контролем, сохраняется тренд на снижение преступности, заявил в понедельник в интервью "Российской газете" заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Гребенкин.
"Данные уголовно-правовой статистики свидетельствуют о том, что в условиях проведения специальной военной операции криминальная ситуация в России находится под контролем и не имеет тенденций к осложнению. В первом полугодии текущего года в целом по России наметилась тенденция снижения уровня преступности почти на 2%, зафиксировано 1 миллион 3 тысячи криминальных деяний. Уменьшилось на 7% число тяжких и особо тяжких преступлений", - сказал он.
По данным замсекретаря Совбеза, в России также отмечается сокращение подростковой преступности и совершенных преступлений на транспорте, более чем на 10%, стало меньше преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия.
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РоссияКриминалАлександр Гребенкин
 
 
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