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Криминальная ситуация в России остается под контролем, заявили в Совбезе
Криминальная ситуация в России остается под контролем, заявили в Совбезе - РИА Новости, 29.08.2022
Криминальная ситуация в России остается под контролем, заявили в Совбезе
Криминальная ситуация в России на фоне военной спецоперации на Украине остается под контролем, сохраняется тренд на снижение преступности, заявил в понедельник... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T16:52
2022-08-29T16:52
2022-08-29T16:52
россия
криминал
александр гребенкин
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Криминальная ситуация в России на фоне военной спецоперации на Украине остается под контролем, сохраняется тренд на снижение преступности, заявил в понедельник в интервью "Российской газете" заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Гребенкин.По данным замсекретаря Совбеза, в России также отмечается сокращение подростковой преступности и совершенных преступлений на транспорте, более чем на 10%, стало меньше преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия.
https://ria.ru/20220601/prestupnost-1792262237.html
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россия, криминал, александр гребенкин
Россия, Криминал, Александр Гребенкин
Криминальная ситуация в России остается под контролем, заявили в Совбезе
Замсекретаря Собвеза Гребенкин: криминальная ситуация в России остается под контролем