https://ria.ru/20220829/sovbez-1812949266.html

Украинские спецслужбы распространяли наркотики в России, заявили в Совбезе

Украинские спецслужбы распространяли наркотики в России, заявили в Совбезе - РИА Новости, 29.08.2022

Украинские спецслужбы распространяли наркотики в России, заявили в Совбезе

Украинские спецслужбы подбирали наркоторговцев и всячески способствовали их работе по распространению наркотиков на территории России, заявил заместитель... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T16:44

2022-08-29T16:44

2022-08-29T16:44

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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Украинские спецслужбы подбирали наркоторговцев и всячески способствовали их работе по распространению наркотиков на территории России, заявил заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Гребенкин."Уже установлено, что украинские спецслужбы подбирали на территории своей страны потенциальных преступников, снабжали их деньгами и оборудованием с целью распространения наркотических средств в России", - сказал Гребенкин в интервью "Российской газете".По его словам, основной упор был сделан на работу с молодежью. Именно поэтому вместо классических опиатов украинцы распространяли "модную среди подростков синтетику - соли и спиды", уточнил замсекретаря Совбеза РФ.Специальная военная операция (СВО) России началась на Украине 24 февраля .От отметил, что число сделок на крупнейших теневых площадках в первые же дни операции сократилось на 10% и продолжает снижаться. Количество действующих наркомагазинов в закрытом сегменте интернета, ориентированных на приграничные с Украиной субъекты Российской Федерации, снизилось наполовину."Через освобожденные в ходе спецоперации территории практически прекратилась контрабанда наркотиков или веществ для их производства, что обрушило наркорынок во многих российских регионах", - заявил Гребенкин.

https://ria.ru/20220829/finansirovanie-1812948389.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, в мире