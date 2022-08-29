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Украинские спецслужбы распространяли наркотики в России, заявили в Совбезе - РИА Новости, 29.08.2022
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Украинские спецслужбы распространяли наркотики в России, заявили в Совбезе
Украинские спецслужбы распространяли наркотики в России, заявили в Совбезе - РИА Новости, 29.08.2022
Украинские спецслужбы распространяли наркотики в России, заявили в Совбезе
Украинские спецслужбы подбирали наркоторговцев и всячески способствовали их работе по распространению наркотиков на территории России, заявил заместитель... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T16:44
2022-08-29T16:44
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Украинские спецслужбы подбирали наркоторговцев и всячески способствовали их работе по распространению наркотиков на территории России, заявил заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Гребенкин."Уже установлено, что украинские спецслужбы подбирали на территории своей страны потенциальных преступников, снабжали их деньгами и оборудованием с целью распространения наркотических средств в России", - сказал Гребенкин в интервью "Российской газете".По его словам, основной упор был сделан на работу с молодежью. Именно поэтому вместо классических опиатов украинцы распространяли "модную среди подростков синтетику - соли и спиды", уточнил замсекретаря Совбеза РФ.Специальная военная операция (СВО) России началась на Украине 24 февраля .От отметил, что число сделок на крупнейших теневых площадках в первые же дни операции сократилось на 10% и продолжает снижаться. Количество действующих наркомагазинов в закрытом сегменте интернета, ориентированных на приграничные с Украиной субъекты Российской Федерации, снизилось наполовину."Через освобожденные в ходе спецоперации территории практически прекратилась контрабанда наркотиков или веществ для их производства, что обрушило наркорынок во многих российских регионах", - заявил Гребенкин.
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россия, украина, в мире
Россия, Украина, В мире
16:44 29.08.2022
 
Украинские спецслужбы распространяли наркотики в России, заявили в Совбезе

Совбез: украинские спецслужбы способствовали работе наркоторговцев в России

© РИА НовостиЗдание Службы безопасности Украины в Киеве
Здание Службы безопасности Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости
Здание Службы безопасности Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Украинские спецслужбы подбирали наркоторговцев и всячески способствовали их работе по распространению наркотиков на территории России, заявил заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Гребенкин.
"Уже установлено, что украинские спецслужбы подбирали на территории своей страны потенциальных преступников, снабжали их деньгами и оборудованием с целью распространения наркотических средств в России", - сказал Гребенкин в интервью "Российской газете".
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По его словам, основной упор был сделан на работу с молодежью. Именно поэтому вместо классических опиатов украинцы распространяли "модную среди подростков синтетику - соли и спиды", уточнил замсекретаря Совбеза РФ.
"Достоверно известно, что Служба безопасности Украины "крышевала" сеть крупных подпольных нарколабораторий в России, которые, в частности, ликвидированы в этом году в Подмосковье", - добавил он.
Специальная военная операция (СВО) России началась на Украине 24 февраля .
"В настоящее время российскими правоохранительными органами отмечается значительное сокращение, а зачастую и остановка потока наркотиков в Россию из Украины, а также компонентов для их производства. Свою работу прекратили большинство интернет-наркомагазинов, администрирование которых осуществлялось с украинской территории. При том, что до 2022 года их предложения занимали значительную (около 20%) долю российского наркорынка", - заявил Гребенкин в интервью "Российской газете".
От отметил, что число сделок на крупнейших теневых площадках в первые же дни операции сократилось на 10% и продолжает снижаться. Количество действующих наркомагазинов в закрытом сегменте интернета, ориентированных на приграничные с Украиной субъекты Российской Федерации, снизилось наполовину.
"Через освобожденные в ходе спецоперации территории практически прекратилась контрабанда наркотиков или веществ для их производства, что обрушило наркорынок во многих российских регионах", - заявил Гребенкин.
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