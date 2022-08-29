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Красноярский край и Хэйлунцзян развивают новые направления сотрудничества

Красноярский край и Хэйлунцзян развивают новые направления сотрудничества - РИА Новости, 29.08.2022

Красноярский край и Хэйлунцзян развивают новые направления сотрудничества

Международная встреча между Красноярским краем и городом Хэйхэ провинции Хэйлунцзян (КНР) состоялась в режиме онлайн-конференции, пишет портал Krskstate.ru. РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T17:29

2022-08-29T17:29

2022-08-29T17:29

россия-китай: главное

красноярский край

хэйлунцзян

экономика

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МОСКВА, 29 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Международная встреча между Красноярским краем и городом Хэйхэ провинции Хэйлунцзян (КНР) состоялась в режиме онлайн-конференции, пишет портал Krskstate.ru.Встреча организованна Центром по связям Народного Правительства город Хэйхэ в Амурской области и управлением внешних связей Губернатора Красноярского края.По словам начальника управления внешних связей Губернатора Красноярского края Ольги Коростелевой, современные тенденции на мировом рынке и сложившиеся внешнеполитические условия вновь подтверждают стратегический характер взаимодействия между Россией и Китаем, указывая на необходимость развития межрегиональных связей.В ходе мероприятия предприниматели края и провинции Хэйлунцзян ознакомились с инвестиционными преимуществами двух регионов, обменялись взаимными предложениями по сотрудничеству и контактами.Китай занимает первое место по внешнеторговому обороту Красноярского края. По итогам 2021 года объем товарооборота составил более 2,5 миллиарда долларов, что на 35 % выше, чем в 2020 году.

https://ria.ru/20220829/televizory-1812952771.html

красноярский край

хэйлунцзян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

красноярский край, хэйлунцзян, экономика