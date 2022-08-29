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Красноярский край и Хэйлунцзян развивают новые направления сотрудничества
Красноярский край и Хэйлунцзян развивают новые направления сотрудничества - РИА Новости, 29.08.2022
Красноярский край и Хэйлунцзян развивают новые направления сотрудничества
Международная встреча между Красноярским краем и городом Хэйхэ провинции Хэйлунцзян (КНР) состоялась в режиме онлайн-конференции, пишет портал Krskstate.ru. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T17:29
2022-08-29T17:29
2022-08-29T17:29
россия-китай: главное
красноярский край
хэйлунцзян
экономика
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МОСКВА, 29 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Международная встреча между Красноярским краем и городом Хэйхэ провинции Хэйлунцзян (КНР) состоялась в режиме онлайн-конференции, пишет портал Krskstate.ru.Встреча организованна Центром по связям Народного Правительства город Хэйхэ в Амурской области и управлением внешних связей Губернатора Красноярского края.По словам начальника управления внешних связей Губернатора Красноярского края Ольги Коростелевой, современные тенденции на мировом рынке и сложившиеся внешнеполитические условия вновь подтверждают стратегический характер взаимодействия между Россией и Китаем, указывая на необходимость развития межрегиональных связей.В ходе мероприятия предприниматели края и провинции Хэйлунцзян ознакомились с инвестиционными преимуществами двух регионов, обменялись взаимными предложениями по сотрудничеству и контактами.Китай занимает первое место по внешнеторговому обороту Красноярского края. По итогам 2021 года объем товарооборота составил более 2,5 миллиарда долларов, что на 35 % выше, чем в 2020 году.
https://ria.ru/20220829/televizory-1812952771.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярский край, хэйлунцзян, экономика
Россия-Китай: Главное, Красноярский край, Хэйлунцзян, Экономика