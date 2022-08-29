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Красноярский край и Хэйлунцзян развивают новые направления сотрудничества - РИА Новости, 29.08.2022
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Красноярский край и Хэйлунцзян развивают новые направления сотрудничества
Красноярский край и Хэйлунцзян развивают новые направления сотрудничества - РИА Новости, 29.08.2022
Красноярский край и Хэйлунцзян развивают новые направления сотрудничества
Международная встреча между Красноярским краем и городом Хэйхэ провинции Хэйлунцзян (КНР) состоялась в режиме онлайн-конференции, пишет портал Krskstate.ru. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T17:29
2022-08-29T17:29
россия-китай: главное
красноярский край
хэйлунцзян
экономика
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МОСКВА, 29 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Международная встреча между Красноярским краем и городом Хэйхэ провинции Хэйлунцзян (КНР) состоялась в режиме онлайн-конференции, пишет портал Krskstate.ru.Встреча организованна Центром по связям Народного Правительства город Хэйхэ в Амурской области и управлением внешних связей Губернатора Красноярского края.По словам начальника управления внешних связей Губернатора Красноярского края Ольги Коростелевой, современные тенденции на мировом рынке и сложившиеся внешнеполитические условия вновь подтверждают стратегический характер взаимодействия между Россией и Китаем, указывая на необходимость развития межрегиональных связей.В ходе мероприятия предприниматели края и провинции Хэйлунцзян ознакомились с инвестиционными преимуществами двух регионов, обменялись взаимными предложениями по сотрудничеству и контактами.Китай занимает первое место по внешнеторговому обороту Красноярского края. По итогам 2021 года объем товарооборота составил более 2,5 миллиарда долларов, что на 35 % выше, чем в 2020 году.
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красноярский край
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красноярский край, хэйлунцзян, экономика
Россия-Китай: Главное, Красноярский край, Хэйлунцзян, Экономика
17:29 29.08.2022
 

Красноярский край и Хэйлунцзян развивают новые направления сотрудничества

© AFP 2022 / Amur region Government press service Грузовики едут по мосту через реку Амур (Хэйлунцзян).
Грузовики едут по мосту через реку Амур (Хэйлунцзян). - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© AFP 2022 / Amur region Government press service
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Международная встреча между Красноярским краем и городом Хэйхэ провинции Хэйлунцзян (КНР) состоялась в режиме онлайн-конференции, пишет портал Krskstate.ru.
Встреча организованна Центром по связям Народного Правительства город Хэйхэ в Амурской области и управлением внешних связей Губернатора Красноярского края.
Продавец-консультант в торговом зале магазина электроники - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
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По словам начальника управления внешних связей Губернатора Красноярского края Ольги Коростелевой, современные тенденции на мировом рынке и сложившиеся внешнеполитические условия вновь подтверждают стратегический характер взаимодействия между Россией и Китаем, указывая на необходимость развития межрегиональных связей.
В ходе мероприятия предприниматели края и провинции Хэйлунцзян ознакомились с инвестиционными преимуществами двух регионов, обменялись взаимными предложениями по сотрудничеству и контактами.
Китай занимает первое место по внешнеторговому обороту Красноярского края. По итогам 2021 года объем товарооборота составил более 2,5 миллиарда долларов, что на 35 % выше, чем в 2020 году.
 
Россия-Китай: ГлавноеКрасноярский крайХэйлунцзянЭкономика
 
 
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