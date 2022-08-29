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Источник сообщил о ликвидации квалифицированного состава ВВС Украины - РИА Новости, 29.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220829/sostav-1812783851.html
Источник сообщил о ликвидации квалифицированного состава ВВС Украины
Источник сообщил о ликвидации квалифицированного состава ВВС Украины - РИА Новости, 29.08.2022
Источник сообщил о ликвидации квалифицированного состава ВВС Украины
ВКС и ПВО России фактически ликвидировали квалифицированный летный состав воздушных сил Украины, сообщил журналистам военно-дипломатический источник. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T04:19
2022-08-29T09:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. ВКС и ПВО России фактически ликвидировали квалифицированный летный состав воздушных сил Украины, сообщил журналистам военно-дипломатический источник.Источник объяснил потери остатков авиации: Киев для боевых задач задействовал бывших курсантов харьковского военного института воздушных сил Украины, которых не было времени доучивать. По его словам, новичков сбивают если не на первом, то уже на втором боевом вылете.Он также отметил, что попытки стран Запада набрать по контракту летчиков советских самолетов в Польше и других восточноевропейских странах провалились: согласившиеся "уже в могилах и больницах".Сейчас Пентагон набирает для Киева афганских летчиков, которые сбежали год назад в США. "Их подготовка начинается сейчас в Калифорнии, после чего всех планируется перебросить через Польшу на Украину", — сказал источник.По его словам, это касается не только бывших летчиков, но и других афганцев, проходивших службу в подразделениях специального назначения — им также предлагают пройти подготовку и заключить контракт на Украине.При этом источник выразил уверенность, что попытки "затыкать дыры" на фоне нехватки у Украины военных специалистов лишь оттянут катастрофу для Киева и Вашингтона, но "никак не повлияют на конечный результат".Согласно последним данным Минобороны России, опубликованным в минувший четверг, с начала спецоперации уничтожены 273 украинских военных самолета, 148 вертолетов и 1808 беспилотников.
https://ria.ru/20220828/ukraina-1812693777.html
https://ria.ru/20220828/postavki-1812649683.html
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в мире, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия
04:19 29.08.2022 (обновлено: 09:00 29.08.2022)
 
Источник сообщил о ликвидации квалифицированного состава ВВС Украины

Российские военные фактически ликвидировали квалифицированный летный состав ВВС Украины

© AFP 2022 / Sergei SupinskyСамолеты МиГ-29 украинских ВВС
Самолеты МиГ-29 украинских ВВС - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© AFP 2022 / Sergei Supinsky
Самолеты МиГ-29 украинских ВВС. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. ВКС и ПВО России фактически ликвидировали квалифицированный летный состав воздушных сил Украины, сообщил журналистам военно-дипломатический источник.

"Весь сколько-нибудь квалифицированный летно-подъемный состав бывших воздушных сил Украины — самолетов МиГ-29, Су-27 и Су-25 — эффективными действиями российских ВКС и средств ПВО фактически ликвидирован", — сказал он.

Источник объяснил потери остатков авиации: Киев для боевых задач задействовал бывших курсантов харьковского военного института воздушных сил Украины, которых не было времени доучивать. По его словам, новичков сбивают если не на первом, то уже на втором боевом вылете.
Он также отметил, что попытки стран Запада набрать по контракту летчиков советских самолетов в Польше и других восточноевропейских странах провалились: согласившиеся "уже в могилах и больницах".
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Сейчас Пентагон набирает для Киева афганских летчиков, которые сбежали год назад в США. "Их подготовка начинается сейчас в Калифорнии, после чего всех планируется перебросить через Польшу на Украину", — сказал источник.

По его словам, это касается не только бывших летчиков, но и других афганцев, проходивших службу в подразделениях специального назначения — им также предлагают пройти подготовку и заключить контракт на Украине.
При этом источник выразил уверенность, что попытки "затыкать дыры" на фоне нехватки у Украины военных специалистов лишь оттянут катастрофу для Киева и Вашингтона, но "никак не повлияют на конечный результат".
Согласно последним данным Минобороны России, опубликованным в минувший четверг, с начала спецоперации уничтожены 273 украинских военных самолета, 148 вертолетов и 1808 беспилотников.
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