https://ria.ru/20220829/sostav-1812783851.html

Источник сообщил о ликвидации квалифицированного состава ВВС Украины

Источник сообщил о ликвидации квалифицированного состава ВВС Украины - РИА Новости, 29.08.2022

Источник сообщил о ликвидации квалифицированного состава ВВС Украины

ВКС и ПВО России фактически ликвидировали квалифицированный летный состав воздушных сил Украины, сообщил журналистам военно-дипломатический источник. РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T04:19

2022-08-29T04:19

2022-08-29T09:00

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. ВКС и ПВО России фактически ликвидировали квалифицированный летный состав воздушных сил Украины, сообщил журналистам военно-дипломатический источник.Источник объяснил потери остатков авиации: Киев для боевых задач задействовал бывших курсантов харьковского военного института воздушных сил Украины, которых не было времени доучивать. По его словам, новичков сбивают если не на первом, то уже на втором боевом вылете.Он также отметил, что попытки стран Запада набрать по контракту летчиков советских самолетов в Польше и других восточноевропейских странах провалились: согласившиеся "уже в могилах и больницах".Сейчас Пентагон набирает для Киева афганских летчиков, которые сбежали год назад в США. "Их подготовка начинается сейчас в Калифорнии, после чего всех планируется перебросить через Польшу на Украину", — сказал источник.По его словам, это касается не только бывших летчиков, но и других афганцев, проходивших службу в подразделениях специального назначения — им также предлагают пройти подготовку и заключить контракт на Украине.При этом источник выразил уверенность, что попытки "затыкать дыры" на фоне нехватки у Украины военных специалистов лишь оттянут катастрофу для Киева и Вашингтона, но "никак не повлияют на конечный результат".Согласно последним данным Минобороны России, опубликованным в минувший четверг, с начала спецоперации уничтожены 273 украинских военных самолета, 148 вертолетов и 1808 беспилотников.

https://ria.ru/20220828/ukraina-1812693777.html

https://ria.ru/20220828/postavki-1812649683.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, россия