https://ria.ru/20220829/soldaty-1813032892.html
Два солдата иракской армии погибли в столкновениях в Багдаде
Два солдата иракской армии погибли в столкновениях в Багдаде - РИА Новости, 29.08.2022
Два солдата иракской армии погибли в столкновениях в Багдаде
Два солдата иракской армии погибли в столкновениях, происходящих в эти минуты в "зеленой зоне" Багдада, сообщает телеканал Al Arabiya. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T22:48
2022-08-29T22:48
2022-08-29T23:02
в мире
ирак
муктада ас-садр
багдад (город)
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КАИР, 29 авг - РИА Новости. Два солдата иракской армии погибли в столкновениях, происходящих в эти минуты в "зеленой зоне" Багдада, сообщает телеканал Al Arabiya.По данным телеканала, в настоящий момент в Багдаде и Басре идут ожесточенные бои между подчиняющейся влиятельному шиитскому деятелю Муктаде ас-Садру бригадой "Сарая ас-Салям" ("Отряды мира") и формированиями шиитского народного ополчения "аль-Хашд аш-Шааби". Стороны применяют минометы и тяжелые пулеметы.В Багдад на подкрепление силам безопасности были введены подразделения иракской армии."Два солдата иракской армии погибли в столкновениях, происходящих в эти минуты в "зеленой зоне" Багдада", - сообщает телеканал.Ранее ас-Садр объявил о прекращении своей политической деятельности и всех офисов его партии в знак протеста против нежелания правительства страны проводить досрочные парламентские выборы в отсутствие возможности создать широкую коалицию шиитских сил в парламенте.Сотни сторонников ас-Садра после его заявления об уходе из политики ворвались в "зеленую зону" Багдада. Протестующие также ворвались в Республиканский дворец - штаб-квартиру правительства Ирака, расположенную в "зеленой зоне", где произошли стычки между ними и силами правопорядка.Иракские силовики позднее взяли под полный контроль Республиканский дворец в Багдаде, захваченный в понедельник сторонниками ас-Садра. Сообщалось, что силовиками было применено огнестрельное оружие и слезоточивый газ. По данным СМИ, при разгоне демонстрантов погибли 12 человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Стычки между протестующими и силами правопорядка в Республиканском дворце в Багдаде
Стычки между протестующими и силами правопорядка начались в Республиканском дворце в Багдаде, передает корреспондент РИА Новости.
2022-08-29T22:48
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PT0M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ирак, муктада ас-садр, багдад (город), аль-хашд аш-шааби
В мире, Ирак, Муктада ас-Садр, Багдад (город), Аль-Хашд аш-Шааби
22:48 29.08.2022 (обновлено: 23:02 29.08.2022)
Два солдата иракской армии погибли в столкновениях в Багдаде
Al Arabiya: два солдата иракской армии погибли в столкновениях в "зеленой зоне" Багдада
КАИР, 29 авг - РИА Новости.
Два солдата иракской армии погибли в столкновениях, происходящих в эти минуты в "зеленой зоне" Багдада, сообщает телеканал Al Arabiya
.
По данным телеканала, в настоящий момент в Багдаде
и Басре
идут ожесточенные бои между подчиняющейся влиятельному шиитскому деятелю Муктаде ас-Садру
бригадой "Сарая ас-Салям" ("Отряды мира") и формированиями шиитского народного ополчения "аль-Хашд аш-Шааби
". Стороны применяют минометы и тяжелые пулеметы.
В Багдад на подкрепление силам безопасности были введены подразделения иракской армии.
"Два солдата иракской армии погибли в столкновениях, происходящих в эти минуты в "зеленой зоне" Багдада", - сообщает телеканал.
Ранее ас-Садр объявил о прекращении своей политической деятельности и всех офисов его партии в знак протеста против нежелания правительства страны проводить досрочные парламентские выборы в отсутствие возможности создать широкую коалицию шиитских сил в парламенте.
Сотни сторонников ас-Садра после его заявления об уходе из политики ворвались в "зеленую зону" Багдада. Протестующие также ворвались в Республиканский дворец - штаб-квартиру правительства Ирака
, расположенную в "зеленой зоне", где произошли стычки между ними и силами правопорядка.
Иракские силовики позднее взяли под полный контроль Республиканский дворец в Багдаде, захваченный в понедельник сторонниками ас-Садра. Сообщалось, что силовиками было применено огнестрельное оружие и слезоточивый газ. По данным СМИ, при разгоне демонстрантов погибли 12 человек.