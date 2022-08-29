https://ria.ru/20220829/soldaty-1813032892.html

Два солдата иракской армии погибли в столкновениях в Багдаде

Два солдата иракской армии погибли в столкновениях в Багдаде - РИА Новости, 29.08.2022

Два солдата иракской армии погибли в столкновениях в Багдаде

Два солдата иракской армии погибли в столкновениях, происходящих в эти минуты в "зеленой зоне" Багдада, сообщает телеканал Al Arabiya. РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T22:48

2022-08-29T22:48

2022-08-29T23:02

в мире

ирак

муктада ас-садр

багдад (город)

аль-хашд аш-шааби

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КАИР, 29 авг - РИА Новости. Два солдата иракской армии погибли в столкновениях, происходящих в эти минуты в "зеленой зоне" Багдада, сообщает телеканал Al Arabiya.По данным телеканала, в настоящий момент в Багдаде и Басре идут ожесточенные бои между подчиняющейся влиятельному шиитскому деятелю Муктаде ас-Садру бригадой "Сарая ас-Салям" ("Отряды мира") и формированиями шиитского народного ополчения "аль-Хашд аш-Шааби". Стороны применяют минометы и тяжелые пулеметы.В Багдад на подкрепление силам безопасности были введены подразделения иракской армии."Два солдата иракской армии погибли в столкновениях, происходящих в эти минуты в "зеленой зоне" Багдада", - сообщает телеканал.Ранее ас-Садр объявил о прекращении своей политической деятельности и всех офисов его партии в знак протеста против нежелания правительства страны проводить досрочные парламентские выборы в отсутствие возможности создать широкую коалицию шиитских сил в парламенте.Сотни сторонников ас-Садра после его заявления об уходе из политики ворвались в "зеленую зону" Багдада. Протестующие также ворвались в Республиканский дворец - штаб-квартиру правительства Ирака, расположенную в "зеленой зоне", где произошли стычки между ними и силами правопорядка.Иракские силовики позднее взяли под полный контроль Республиканский дворец в Багдаде, захваченный в понедельник сторонниками ас-Садра. Сообщалось, что силовиками было применено огнестрельное оружие и слезоточивый газ. По данным СМИ, при разгоне демонстрантов погибли 12 человек.

https://ria.ru/20220829/as-sadr-1813031759.html

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Стычки между протестующими и силами правопорядка в Республиканском дворце в Багдаде Стычки между протестующими и силами правопорядка начались в Республиканском дворце в Багдаде, передает корреспондент РИА Новости. 2022-08-29T22:48 true PT0M21S

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Наталья Макарова

в мире, ирак, муктада ас-садр, багдад (город), аль-хашд аш-шааби