https://ria.ru/20220829/skhron-1812864442.html

В церкви Северодонецка обнаружили схрон с оружием для диверсантов ВСУ

В церкви Северодонецка обнаружили схрон с оружием для диверсантов ВСУ - РИА Новости, 29.08.2022

В церкви Северодонецка обнаружили схрон с оружием для диверсантов ВСУ

Схрон с оружием для диверсантов обнаружили в здании социального центра Украинской греко-католической церкви в недавно освобожденном городе Северодонецке в ЛНР,... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T13:07

2022-08-29T13:07

2022-08-29T13:07

специальная военная операция на украине

в мире

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СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 29 авг – РИА Новости. Схрон с оружием для диверсантов обнаружили в здании социального центра Украинской греко-католической церкви в недавно освобожденном городе Северодонецке в ЛНР, передает корреспондент РИА Новости."Явный схрон для диверсионно-разведывательной группы. То есть должен был прийти кто-то, взять эти "подарки" и натворить дел в нашей молодой республике", - рассказал представитель Народной милиции.По словам специалистов, работавших на месте, схрон был рассчитан на группы из трех человек. Один из сотрудников спецслужб ЛНР, также работавший на месте, сообщил РИА Новости, что в этом же здании занятия с населением проводило и польское отделение благотворительного фонда "Каритас". Здесь же, по данным спецслужб республики, ранее вербовали информаторов, которых обучали различным гражданским специальностям, в том числе парикмахерскому мастерству и визажу, и отправляли на подконтрольные ЛНР территории."Здесь проводились всякие благотворительные мероприятия с населением. И решили сделать на чердаке схрон", - дополнил представитель Народной милиции республики. В схроне были найдены пулемет и гранатометы. На входе на второй этаж здания и непосредственно на чердаке были установлены растяжки.

https://ria.ru/20220601/chasovnya-1792258719.html

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