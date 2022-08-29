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В церкви Северодонецка обнаружили схрон с оружием для диверсантов ВСУ - РИА Новости, 29.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220829/skhron-1812864442.html
В церкви Северодонецка обнаружили схрон с оружием для диверсантов ВСУ
В церкви Северодонецка обнаружили схрон с оружием для диверсантов ВСУ - РИА Новости, 29.08.2022
В церкви Северодонецка обнаружили схрон с оружием для диверсантов ВСУ
Схрон с оружием для диверсантов обнаружили в здании социального центра Украинской греко-католической церкви в недавно освобожденном городе Северодонецке в ЛНР,... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T13:07
2022-08-29T13:07
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
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СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 29 авг – РИА Новости. Схрон с оружием для диверсантов обнаружили в здании социального центра Украинской греко-католической церкви в недавно освобожденном городе Северодонецке в ЛНР, передает корреспондент РИА Новости."Явный схрон для диверсионно-разведывательной группы. То есть должен был прийти кто-то, взять эти "подарки" и натворить дел в нашей молодой республике", - рассказал представитель Народной милиции.По словам специалистов, работавших на месте, схрон был рассчитан на группы из трех человек. Один из сотрудников спецслужб ЛНР, также работавший на месте, сообщил РИА Новости, что в этом же здании занятия с населением проводило и польское отделение благотворительного фонда "Каритас". Здесь же, по данным спецслужб республики, ранее вербовали информаторов, которых обучали различным гражданским специальностям, в том числе парикмахерскому мастерству и визажу, и отправляли на подконтрольные ЛНР территории."Здесь проводились всякие благотворительные мероприятия с населением. И решили сделать на чердаке схрон", - дополнил представитель Народной милиции республики. В схроне были найдены пулемет и гранатометы. На входе на второй этаж здания и непосредственно на чердаке были установлены растяжки.
https://ria.ru/20220601/chasovnya-1792258719.html
луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика
13:07 29.08.2022
 
В церкви Северодонецка обнаружили схрон с оружием для диверсантов ВСУ

В греко-католической церкви Северодонецка обнаружили схрон с оружием для диверсантов ВСУ

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкСхрон с оружием ВСУ
Схрон с оружием ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Схрон с оружием ВСУ. Архивное фото
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СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 29 авг – РИА Новости. Схрон с оружием для диверсантов обнаружили в здании социального центра Украинской греко-католической церкви в недавно освобожденном городе Северодонецке в ЛНР, передает корреспондент РИА Новости.
"Явный схрон для диверсионно-разведывательной группы. То есть должен был прийти кто-то, взять эти "подарки" и натворить дел в нашей молодой республике", - рассказал представитель Народной милиции.
По словам специалистов, работавших на месте, схрон был рассчитан на группы из трех человек. Один из сотрудников спецслужб ЛНР, также работавший на месте, сообщил РИА Новости, что в этом же здании занятия с населением проводило и польское отделение благотворительного фонда "Каритас". Здесь же, по данным спецслужб республики, ранее вербовали информаторов, которых обучали различным гражданским специальностям, в том числе парикмахерскому мастерству и визажу, и отправляли на подконтрольные ЛНР территории.
"Здесь проводились всякие благотворительные мероприятия с населением. И решили сделать на чердаке схрон", - дополнил представитель Народной милиции республики. В схроне были найдены пулемет и гранатометы. На входе на второй этаж здания и непосредственно на чердаке были установлены растяжки.
Украинские военные организовали греко-католическую часовню в пригороде Северодонецка - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
1 июня, 10:06Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная Республика
 
 
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