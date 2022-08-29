https://ria.ru/20220829/shkoly-1813001238.html

Кубань планирует наращивать темпы строительства школ

Кубань планирует наращивать темпы строительства школ - РИА Новости, 29.08.2022

Кубань планирует наращивать темпы строительства школ

Несмотря на активное возведение школ на Кубани, почти 200 тысяч детей края все ещё учатся во вторую смену, в этой связи власти намерены наращивать темпы... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T19:24

2022-08-29T19:24

2022-08-29T19:24

краснодарский край

краснодарский край

общество

вениамин кондратьев

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школы

дети

строительство

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КРАСНОДАР, 29 авг - РИА Новости. Несмотря на активное возведение школ на Кубани, почти 200 тысяч детей края все ещё учатся во вторую смену, в этой связи власти намерены наращивать темпы строительства учебных заведений, сообщает администрация региона.В школы Кубани 1 сентября пойдут около 760 тысяч учеников. На сегодняшний день в регионе работают более 1,2 тысячи школ.Строительство школПо данным краевых властей, с 2015 года удалось построить 66 новых учебных заведений, до конца текущего года планируется достроить ещё 9."Несмотря на это, почти 200 тысяч детей края все ещё учатся во вторую смену. Будем продолжать наращивать темпы строительства", - заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев. По его словам, с участием федеральной поддержки до конца 2024 года в регионе планируется построить ещё 29 новых школ.Так, например, в рамках регионального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование" сейчас возводится учебный корпус на 400 мест в станице Динской. Объект готов на 42%.Предполагается, что трехэтажный учебный блок площадью почти 7 тысяч квадратных метров завершат в конце 2022 года. Сейчас здесь устанавливают кровлю, выполняют отделочные работы, стяжку пола, завершают вентиляцию в цокольном этаже, штукатурят стены.Поддержка педагогов"Понимаю, что без учителей даже самая современная и оснащённая школа будет просто зданием. На них лежит большая нагрузка и ответственность. Поэтому приняли решение поддержать педагогов - к началу учебного года каждый учитель получит по 5 тысяч рублей", - заявил губернатор на прошедшем педсовете.Кроме того, по данным администрации, в регионе пользуется популярностью краевая субсидия в размере 1 миллиона рублей для оплаты первоначального взноса по ипотеке.На данный момент средства уже получил 271 человек, тогда как заявок поступило больше тысячи и интерес к субсидии сохраняется.Губернатор поручил, чтобы эту программу продолжили и в 2023 году.

https://ria.ru/20220829/remont-1812977880.html

https://ria.ru/20220826/detsad-1812406657.html

https://ria.ru/20220825/gramotnost-1812181984.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

краснодарский край, общество, вениамин кондратьев, россия, школы, дети, строительство