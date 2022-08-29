https://ria.ru/20220829/shkoly-1812989184.html

В харьковские школы вернут русский язык и сохранят украинский

В харьковские школы вернут русский язык и сохранят украинский - РИА Новости, 30.08.2022

В харьковские школы вернут русский язык и сохранят украинский

Учебные заведения на освобождённых территориях Харьковской области с 1 сентября начнут преподавание на русском языке, рассказала РИА Новости начальник отдела... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-29T18:42

2022-08-29T18:42

2022-08-30T08:59

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ВОЛЧАНСК (Харьковская область), 29 авг – РИА Новости. Учебные заведения на освобождённых территориях Харьковской области с 1 сентября начнут преподавание на русском языке, рассказала РИА Новости начальник отдела образования администрации Волчанского района Харьковской области Вера Сороковая.Изучение украинского языка останется на уровне 2 часов в неделю (против 5 часов на русском), ещё один час уйдёт на изучение украинской литературы (русским классикам уделят 3 часа).По словам Сороковой, несмотря на то, что восточные регионы Украины были исторически русскоязычными, в последние годы русский язык и литература были искоренены из системы образования Украины."Право изучать русский язык приходилось выбивать со скандалами в областных центрах и со сложными бюрократическими препонами", - сказала она.Сороковая отметила, что, например, при изучении зарубежной литературы оставалось лишь несколько русских стихотворений, которые позволялось изучать по усмотрению учителя."Возникали трудности с набором на преподавательские должности, на должности директоров школ, потому что с июня было тяжелое время, напряженное, были прилеты с украинской стороны кассетных снарядов. После этого выехало больше половины города в страхе за своих детей, за свои жизни. Поэтому население города сократилось практически вдвое, потому что если детей было раньше 670, то теперь 300 с лишним, первоклассников тоже уменьшилось", - сказала она.Сороковая отметила, что сейчас "мирная жизнь налаживается, скоро совсем станет тихо, спокойно, люди начинают возвращаться, потому что детям надо идти в школы, с учительскими проблемами мы тоже потихоньку справляемся".Всего на территории региона двери для 16 тысяч учеников откроют 68 учебных заведений.Часть школ, которые находятся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, из-за обстрелов со стороны ВСУ временно закрыты. Там обучение начнется только после стабилизации обстановки.В ходе спецоперации на Украине Вооруженные силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области и организовали там новую администрацию. Она создала четыре районные администрации с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань.В регионе, население которого, по ориентировочным оценкам новой администрации, составляет 230 тысяч человек, используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия, пенсии, а сотрудники бюджетной сферы начали получать зарплату. С августа 2022 года МВД РФ объявило о выдаче регистрационных автомобильных номерах со 188 кодом региона, также заработала мобильная связь под брендом "Мир-телеком" с телефонным кодом +7(990).

https://ria.ru/20220828/yazyk-1812748804.html

https://ria.ru/20220829/uchebniki-1812896747.html

https://ria.ru/20220826/rusofobiya-1812208587.html

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"Предметы будут на русском языке" – представитель Волчанского района об изменениях в сфере образования "Предметы будут на русском языке" – представитель Волчанского района об изменениях в сфере образования 2022-08-29T18:42 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, харьковская область, украина, россия, вооруженные силы украины