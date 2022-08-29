15:28 29.08.2022 (обновлено: 15:41 29.08.2022)
Глава Shell ожидает несколько кризисных зим из-за нехватки газа в Европе
Глава Shell ван Берден: газовый кризис в Европе продлится несколько зим
© РИА Новости / Жанна Манукян / Перейти в фотобанкЗаправочные пистолеты на автозаправочной станции Shell в Лондоне
Заправочные пистолеты на автозаправочной станции Shell в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Европейские страны могут столкнуться с нехваткой газа в течение нескольких зим из-за сокращения поставок из России, предупредил глава нефтегазовой компании Royal Dutch Shell Бен ван Берден на пресс-конференции. Об этом пишет Montel.
"Возможно, что будет несколько зим, когда нам придется каким-то образом находить решения за счет экономии на эффективности, за счет рационального использования и за счет очень быстрого создания альтернатив, которые у нас могут быть", — сказал топ-менеджер.
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Он допустил переход на альтернативные источники энергии и альтернативный импорт. Ван Берден считает, что Европа будет испытывать трудности как в плане роста промышленности, так и в вопросе политического единства вплоть до 2027 года.
"То, что он (кризис.— Прим. pед.) будет легко проходить или легко закончится, — это фантазия, которую мы должны исключить", — подчеркнул глава глава Shell.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
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