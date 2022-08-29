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В Севастополе продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 29.08.2022
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В Севастополе продлили желтый уровень террористической опасности
В Севастополе продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 29.08.2022
В Севастополе продлили желтый уровень террористической опасности
"Желтый" уровень террористической опасности на территории Севастополя продлен в понедельник еще на 15 суток, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T16:29
2022-08-29T16:48
севастополь
россия
безопасность
михаил развозжаев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости. "Желтый" уровень террористической опасности на территории Севастополя продлен в понедельник еще на 15 суток, сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Желтый" уровень террористической опасности ввели в Севастополе 31 июля после атаки беспилотника на штаб Черноморского флота и затем был дважды продлен до 29 августа. Развожаев сказал, что город на данный момент является прифронтовым."Как председатель антитеррористической комиссии в Севастополе, на основании информации правоохранительных органов, принял решение о продлении "желтого" уровня террористической опасности в Севастополе. Режим продляется с 18.00 29 августа на 15 суток", - сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.Мера исключительно профилактическая, отметил он. Власти и все правоохранительные органы контролируют обстановку. Данный режим вводится для продолжения работы спецслужб в усиленном режиме.
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севастополь, россия, безопасность, михаил развозжаев
Севастополь, Россия, Безопасность, Михаил Развозжаев
16:29 29.08.2022 (обновлено: 16:48 29.08.2022)
 
В Севастополе продлили желтый уровень террористической опасности

В Севастополе режим желтого уровня террористической опасности продлили на 15 суток

© РИА Новости / Сергей Петросян / Перейти в фотобанкМаяк на мысе Херсонес в Севастополе
Маяк на мысе Херсонес в Севастополе - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Сергей Петросян
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Маяк на мысе Херсонес в Севастополе. Архивное фото
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СЕВАСТОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости. "Желтый" уровень террористической опасности на территории Севастополя продлен в понедельник еще на 15 суток, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Желтый" уровень террористической опасности ввели в Севастополе 31 июля после атаки беспилотника на штаб Черноморского флота и затем был дважды продлен до 29 августа. Развожаев сказал, что город на данный момент является прифронтовым.
"Как председатель антитеррористической комиссии в Севастополе, на основании информации правоохранительных органов, принял решение о продлении "желтого" уровня террористической опасности в Севастополе. Режим продляется с 18.00 29 августа на 15 суток", - сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.
Мера исключительно профилактическая, отметил он. Власти и все правоохранительные органы контролируют обстановку. Данный режим вводится для продолжения работы спецслужб в усиленном режиме.
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