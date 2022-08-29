https://ria.ru/20220829/sevastopol-1812944712.html
В Севастополе продлили желтый уровень террористической опасности
В Севастополе продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 29.08.2022
В Севастополе продлили желтый уровень террористической опасности
"Желтый" уровень террористической опасности на территории Севастополя продлен в понедельник еще на 15 суток, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T16:29
2022-08-29T16:29
2022-08-29T16:48
севастополь
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безопасность
михаил развозжаев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости. "Желтый" уровень террористической опасности на территории Севастополя продлен в понедельник еще на 15 суток, сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Желтый" уровень террористической опасности ввели в Севастополе 31 июля после атаки беспилотника на штаб Черноморского флота и затем был дважды продлен до 29 августа. Развожаев сказал, что город на данный момент является прифронтовым."Как председатель антитеррористической комиссии в Севастополе, на основании информации правоохранительных органов, принял решение о продлении "желтого" уровня террористической опасности в Севастополе. Режим продляется с 18.00 29 августа на 15 суток", - сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.Мера исключительно профилактическая, отметил он. Власти и все правоохранительные органы контролируют обстановку. Данный режим вводится для продолжения работы спецслужб в усиленном режиме.
https://ria.ru/20220829/aksenov-1812922564.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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севастополь, россия, безопасность, михаил развозжаев
Севастополь, Россия, Безопасность, Михаил Развозжаев
16:29 29.08.2022 (обновлено: 16:48 29.08.2022)
В Севастополе продлили желтый уровень террористической опасности
В Севастополе режим желтого уровня террористической опасности продлили на 15 суток