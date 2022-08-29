https://ria.ru/20220829/sevastopol-1812944712.html

В Севастополе продлили желтый уровень террористической опасности

В Севастополе продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 29.08.2022

В Севастополе продлили желтый уровень террористической опасности

"Желтый" уровень террористической опасности на территории Севастополя продлен в понедельник еще на 15 суток, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T16:29

2022-08-29T16:29

2022-08-29T16:48

севастополь

россия

безопасность

михаил развозжаев

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СЕВАСТОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости. "Желтый" уровень террористической опасности на территории Севастополя продлен в понедельник еще на 15 суток, сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Желтый" уровень террористической опасности ввели в Севастополе 31 июля после атаки беспилотника на штаб Черноморского флота и затем был дважды продлен до 29 августа. Развожаев сказал, что город на данный момент является прифронтовым."Как председатель антитеррористической комиссии в Севастополе, на основании информации правоохранительных органов, принял решение о продлении "желтого" уровня террористической опасности в Севастополе. Режим продляется с 18.00 29 августа на 15 суток", - сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.Мера исключительно профилактическая, отметил он. Власти и все правоохранительные органы контролируют обстановку. Данный режим вводится для продолжения работы спецслужб в усиленном режиме.

https://ria.ru/20220829/aksenov-1812922564.html

севастополь

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

севастополь, россия, безопасность, михаил развозжаев