В МИД прокомментировали заявления посла США в Сербии
В МИД заявления посла США в Сербии о визите главы МВД Вулина в Москву назвали хамскими
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Высказывания посла США в Сербии Кристофера Хилла о недавнем визите главы сербского МВД Александра Вулина в Москву носят откровенно хамский характер, заявили в МИД России.
Американский посол ранее заявил в эфире телеканала N1 – балканского подразделения CNN, – что не понимает, чего глава МВД Сербии хотел добиться своим визитом в Россию, и предположил, что министр Вулин "и сам этого не понимает". Он также выразил сомнение в том, что официальная Москва является другом Белграда и соблюдает его интересы.
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"Своими откровенно хамскими высказываниями на этот счет (визит главы сербского МВД в Москву) госдеповец вновь раскрыл глубоко неприязненное отношение Вашингтона к самостоятельной многовекторной политике Белграда, на основе которой строится российско-сербское сотрудничество, что никак не вяжется с американскими расчетами на монополизацию западных связей с Сербией", - говорится в сообщении МИД РФ.
Ситуация вокруг Косово обострилась из-за планов Приштины с 1 августа запретить въезд в регион машин с сербскими номерами и документами. На севере Косово, где проживает много сербов, произошли беспорядки, в ответ власти самопровозглашенной республики стянули туда полицию. Но после просьбы США власти Косово отложили вступление запрета в силу на месяц. В Белграде этот шаг приветствовали, заявив, что руководство Сербии и власти в Приштине были в шаге от серьезного конфликта, но официальному Белграду удалось сохранить мир.