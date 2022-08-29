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В МИД прокомментировали заявления посла США в Сербии - РИА Новости, 29.08.2022
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В МИД прокомментировали заявления посла США в Сербии
В МИД прокомментировали заявления посла США в Сербии - РИА Новости, 29.08.2022
В МИД прокомментировали заявления посла США в Сербии
Высказывания посла США в Сербии Кристофера Хилла о недавнем визите главы сербского МВД Александра Вулина в Москву носят откровенно хамский характер, заявили в... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T16:04
2022-08-29T16:04
в мире
сербия
москва
белград (город)
оон
обострение ситуации на границе косово и сербии
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Высказывания посла США в Сербии Кристофера Хилла о недавнем визите главы сербского МВД Александра Вулина в Москву носят откровенно хамский характер, заявили в МИД России.Американский посол ранее заявил в эфире телеканала N1 – балканского подразделения CNN, – что не понимает, чего глава МВД Сербии хотел добиться своим визитом в Россию, и предположил, что министр Вулин "и сам этого не понимает". Он также выразил сомнение в том, что официальная Москва является другом Белграда и соблюдает его интересы."Своими откровенно хамскими высказываниями на этот счет (визит главы сербского МВД в Москву) госдеповец вновь раскрыл глубоко неприязненное отношение Вашингтона к самостоятельной многовекторной политике Белграда, на основе которой строится российско-сербское сотрудничество, что никак не вяжется с американскими расчетами на монополизацию западных связей с Сербией", - говорится в сообщении МИД РФ.Москва в очередной раз подчеркнула свою приверженность резолюции Совета Безопасности ООН 1244, которая определяет территориальную целостность Сербии и является "правовым фундаментом" для урегулирования в Косово.Ситуация вокруг Косово обострилась из-за планов Приштины с 1 августа запретить въезд в регион машин с сербскими номерами и документами. На севере Косово, где проживает много сербов, произошли беспорядки, в ответ власти самопровозглашенной республики стянули туда полицию. Но после просьбы США власти Косово отложили вступление запрета в силу на месяц. В Белграде этот шаг приветствовали, заявив, что руководство Сербии и власти в Приштине были в шаге от серьезного конфликта, но официальному Белграду удалось сохранить мир.
https://ria.ru/20220822/serbiya-1811400154.html
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сербия
москва
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в мире, сербия, москва, белград (город), оон, обострение ситуации на границе косово и сербии
В мире, Сербия, Москва, Белград (город), ООН, Обострение ситуации на границе Косово и Сербии
16:04 29.08.2022
 
В МИД прокомментировали заявления посла США в Сербии

В МИД заявления посла США в Сербии о визите главы МВД Вулина в Москву назвали хамскими

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Высказывания посла США в Сербии Кристофера Хилла о недавнем визите главы сербского МВД Александра Вулина в Москву носят откровенно хамский характер, заявили в МИД России.
Американский посол ранее заявил в эфире телеканала N1 – балканского подразделения CNN, – что не понимает, чего глава МВД Сербии хотел добиться своим визитом в Россию, и предположил, что министр Вулин "и сам этого не понимает". Он также выразил сомнение в том, что официальная Москва является другом Белграда и соблюдает его интересы.
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
22 августа, 18:49
Сербия не поддалась антироссийской истерии, заявил глава МВД страны
"Своими откровенно хамскими высказываниями на этот счет (визит главы сербского МВД в Москву) госдеповец вновь раскрыл глубоко неприязненное отношение Вашингтона к самостоятельной многовекторной политике Белграда, на основе которой строится российско-сербское сотрудничество, что никак не вяжется с американскими расчетами на монополизацию западных связей с Сербией", - говорится в сообщении МИД РФ.
Москва в очередной раз подчеркнула свою приверженность резолюции Совета Безопасности ООН 1244, которая определяет территориальную целостность Сербии и является "правовым фундаментом" для урегулирования в Косово.
Ситуация вокруг Косово обострилась из-за планов Приштины с 1 августа запретить въезд в регион машин с сербскими номерами и документами. На севере Косово, где проживает много сербов, произошли беспорядки, в ответ власти самопровозглашенной республики стянули туда полицию. Но после просьбы США власти Косово отложили вступление запрета в силу на месяц. В Белграде этот шаг приветствовали, заявив, что руководство Сербии и власти в Приштине были в шаге от серьезного конфликта, но официальному Белграду удалось сохранить мир.
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Глава МВД Сербии пожаловался на угрозы иностранной спецслужбы из-за России
 
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