https://ria.ru/20220829/serbiya-1812937174.html

В МИД прокомментировали заявления посла США в Сербии

В МИД прокомментировали заявления посла США в Сербии - РИА Новости, 29.08.2022

В МИД прокомментировали заявления посла США в Сербии

Высказывания посла США в Сербии Кристофера Хилла о недавнем визите главы сербского МВД Александра Вулина в Москву носят откровенно хамский характер, заявили в... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T16:04

2022-08-29T16:04

2022-08-29T16:04

в мире

сербия

москва

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оон

обострение ситуации на границе косово и сербии

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Высказывания посла США в Сербии Кристофера Хилла о недавнем визите главы сербского МВД Александра Вулина в Москву носят откровенно хамский характер, заявили в МИД России.Американский посол ранее заявил в эфире телеканала N1 – балканского подразделения CNN, – что не понимает, чего глава МВД Сербии хотел добиться своим визитом в Россию, и предположил, что министр Вулин "и сам этого не понимает". Он также выразил сомнение в том, что официальная Москва является другом Белграда и соблюдает его интересы."Своими откровенно хамскими высказываниями на этот счет (визит главы сербского МВД в Москву) госдеповец вновь раскрыл глубоко неприязненное отношение Вашингтона к самостоятельной многовекторной политике Белграда, на основе которой строится российско-сербское сотрудничество, что никак не вяжется с американскими расчетами на монополизацию западных связей с Сербией", - говорится в сообщении МИД РФ.Москва в очередной раз подчеркнула свою приверженность резолюции Совета Безопасности ООН 1244, которая определяет территориальную целостность Сербии и является "правовым фундаментом" для урегулирования в Косово.Ситуация вокруг Косово обострилась из-за планов Приштины с 1 августа запретить въезд в регион машин с сербскими номерами и документами. На севере Косово, где проживает много сербов, произошли беспорядки, в ответ власти самопровозглашенной республики стянули туда полицию. Но после просьбы США власти Косово отложили вступление запрета в силу на месяц. В Белграде этот шаг приветствовали, заявив, что руководство Сербии и власти в Приштине были в шаге от серьезного конфликта, но официальному Белграду удалось сохранить мир.

https://ria.ru/20220822/serbiya-1811400154.html

https://ria.ru/20220724/serbiya-1804644530.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сербия, москва, белград (город), оон, обострение ситуации на границе косово и сербии