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Эстония представила ЕК предложения для восьмого пакета санкций - РИА Новости, 29.08.2022
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Эстония представила ЕК предложения для восьмого пакета санкций
Эстония представила ЕК предложения для восьмого пакета санкций - РИА Новости, 29.08.2022
Эстония представила ЕК предложения для восьмого пакета санкций
Эстония представила Еврокомиссии предложения для восьмого пакета антироссийских санкций, они касаются энергетики, торговли, дальнейших ограничений на систему... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T10:08
2022-08-29T10:17
цены на нефть
владимир путин
россия
украина
еврокомиссия
swift
европа
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БЕРЛИН, 29 авг - РИА Новости. Эстония представила Еврокомиссии предложения для восьмого пакета антироссийских санкций, они касаются энергетики, торговли, дальнейших ограничений на систему Swift, а также включения большего числа людей и организаций в "стоп-лист", рассказал в интервью немецкому изданию Welt эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу."Мы, по крайней мере, хотим, чтобы это произошло как можно скорее", - сказал Рейнсалу, отвечая на вопрос издания, когда можно ожидать восьмой пакет антироссийских санкций."Мы уже представили Еврокомиссии конкретные предложения по этому поводу. Они затрагивают энергетику, торговлю, дальнейшие ограничения на систему Swift и включение еще большего числа людей и организаций в санкционный список", - уточнил министр.По его мнению, санкции против России хоть и работают, "но их недостаточно".После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220828/sanktsii-1812767691.html
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цены на нефть, владимир путин, россия, украина, еврокомиссия, swift, европа, в мире, эстония
Цены на нефть, Владимир Путин, Россия, Украина, Еврокомиссия, SWIFT, Европа, В мире, Эстония
10:08 29.08.2022 (обновлено: 10:17 29.08.2022)
 
Эстония представила ЕК предложения для восьмого пакета санкций

Эстония предложила ЕК усилить антироссийские санкции и ограничения по SWIFT

© AP Photo / Virginia MayoФлаг ЕС в Брюсселе
Флаг ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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БЕРЛИН, 29 авг - РИА Новости. Эстония представила Еврокомиссии предложения для восьмого пакета антироссийских санкций, они касаются энергетики, торговли, дальнейших ограничений на систему Swift, а также включения большего числа людей и организаций в "стоп-лист", рассказал в интервью немецкому изданию Welt эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.
"Мы, по крайней мере, хотим, чтобы это произошло как можно скорее", - сказал Рейнсалу, отвечая на вопрос издания, когда можно ожидать восьмой пакет антироссийских санкций.
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"Мы уже представили Еврокомиссии конкретные предложения по этому поводу. Они затрагивают энергетику, торговлю, дальнейшие ограничения на систему Swift и включение еще большего числа людей и организаций в санкционный список", - уточнил министр.
По его мнению, санкции против России хоть и работают, "но их недостаточно".
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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Цены на нефтьВладимир ПутинРоссияУкраинаЕврокомиссияSWIFTЕвропаВ миреЭстония
 
 
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