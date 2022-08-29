https://ria.ru/20220829/sanktsii-1812809029.html

Эстония представила ЕК предложения для восьмого пакета санкций

Эстония представила ЕК предложения для восьмого пакета санкций - РИА Новости, 29.08.2022

Эстония представила ЕК предложения для восьмого пакета санкций

Эстония представила Еврокомиссии предложения для восьмого пакета антироссийских санкций, они касаются энергетики, торговли, дальнейших ограничений на систему... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T10:08

2022-08-29T10:08

2022-08-29T10:17

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БЕРЛИН, 29 авг - РИА Новости. Эстония представила Еврокомиссии предложения для восьмого пакета антироссийских санкций, они касаются энергетики, торговли, дальнейших ограничений на систему Swift, а также включения большего числа людей и организаций в "стоп-лист", рассказал в интервью немецкому изданию Welt эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу."Мы, по крайней мере, хотим, чтобы это произошло как можно скорее", - сказал Рейнсалу, отвечая на вопрос издания, когда можно ожидать восьмой пакет антироссийских санкций."Мы уже представили Еврокомиссии конкретные предложения по этому поводу. Они затрагивают энергетику, торговлю, дальнейшие ограничения на систему Swift и включение еще большего числа людей и организаций в санкционный список", - уточнил министр.По его мнению, санкции против России хоть и работают, "но их недостаточно".После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220828/sanktsii-1812767691.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220829/sanktsii-1812802532.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

цены на нефть, владимир путин, россия, украина, еврокомиссия, swift, европа, в мире, эстония