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Рыбаки Приморья с начала года увеличили уловы на шесть процентов
Рыбаки Приморья с начала года увеличили уловы на шесть процентов - РИА Новости, 29.08.2022
Рыбаки Приморья с начала года увеличили уловы на шесть процентов
Рыбаки Приморья с начала года добыли почти 540 тысяч тонн водных биоресурсов, что на 6% выше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает региональное... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T07:07
2022-08-29T07:07
2022-08-29T07:07
экономика
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 29 авг - РИА Новости. Рыбаки Приморья с начала года добыли почти 540 тысяч тонн водных биоресурсов, что на 6% выше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает региональное правительство.Власти отмечают, что, несмотря на сложившуюся экономическую ситуацию, предприятия рыбной отрасли работают штатно. Уловы поступают на потребительский рынок Приморья. Это позволяет обеспечивать продовольственную безопасность региона на фоне санкций.В Приморье действует государственная программа "Развитие рыбохозяйственного комплекса" на 2020-2027 годы. Ее целью является рост объема выпуска продукции рыбохозяйственного комплекса в крае в 1,5 раза к 2027 году за счет увеличения вылова, развития аквакультуры и укрепления позиций приморских компаний на российском и мировом рынках.
https://ria.ru/20210609/eksport-1736244914.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, приморский край
Экономика, Приморский край
Рыбаки Приморья с начала года увеличили уловы на шесть процентов
Рыбаки Приморья с начала года добыли почти 540 тысяч тонн водных биоресурсов
ВЛАДИВОСТОК, 29 авг - РИА Новости. Рыбаки Приморья с начала года добыли почти 540 тысяч тонн водных биоресурсов, что на 6% выше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает региональное правительство.
"Основные объемы вылова приходятся на минтай и сельдь. С начала года добыто 377,6 и 81,4 тысячи тонн этих видов рыбы соответственно. Всего по состоянию на 15 августа приморскими предприятиями выловлено около 540 тысяч тонн водных биоресурсов, что на 6% больше уровня прошлого года", – говорится в сообщении.
Власти отмечают, что, несмотря на сложившуюся экономическую ситуацию, предприятия рыбной отрасли работают штатно. Уловы поступают на потребительский рынок Приморья. Это позволяет обеспечивать продовольственную безопасность региона на фоне санкций.
В Приморье действует государственная программа "Развитие рыбохозяйственного комплекса" на 2020-2027 годы. Ее целью является рост объема выпуска продукции рыбохозяйственного комплекса в крае в 1,5 раза к 2027 году за счет увеличения вылова, развития аквакультуры и укрепления позиций приморских компаний на российском и мировом рынках.