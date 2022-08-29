https://ria.ru/20220829/rybaki-1812788078.html

Рыбаки Приморья с начала года увеличили уловы на шесть процентов

Рыбаки Приморья с начала года увеличили уловы на шесть процентов - РИА Новости, 29.08.2022

Рыбаки Приморья с начала года увеличили уловы на шесть процентов

Рыбаки Приморья с начала года добыли почти 540 тысяч тонн водных биоресурсов, что на 6% выше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает региональное... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T07:07

2022-08-29T07:07

2022-08-29T07:07

экономика

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 29 авг - РИА Новости. Рыбаки Приморья с начала года добыли почти 540 тысяч тонн водных биоресурсов, что на 6% выше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает региональное правительство.Власти отмечают, что, несмотря на сложившуюся экономическую ситуацию, предприятия рыбной отрасли работают штатно. Уловы поступают на потребительский рынок Приморья. Это позволяет обеспечивать продовольственную безопасность региона на фоне санкций.В Приморье действует государственная программа "Развитие рыбохозяйственного комплекса" на 2020-2027 годы. Ее целью является рост объема выпуска продукции рыбохозяйственного комплекса в крае в 1,5 раза к 2027 году за счет увеличения вылова, развития аквакультуры и укрепления позиций приморских компаний на российском и мировом рынках.

https://ria.ru/20210609/eksport-1736244914.html

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, приморский край