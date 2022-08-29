https://ria.ru/20220829/rustore-1812938274.html
RuStore ввел возможность совершать покупки внутри приложений
RuStore ввел возможность совершать покупки внутри приложений - РИА Новости, 29.08.2022
RuStore ввел возможность совершать покупки внутри приложений
Разработчики теперь могут монетизировать свои приложения на Android в маркетплейсе RuStore с помощью подписок и разовых покупок, говорится в сообщении компании... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T16:09
2022-08-29T16:09
2022-08-29T16:13
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Разработчики теперь могут монетизировать свои приложения на Android в маркетплейсе RuStore с помощью подписок и разовых покупок, говорится в сообщении компании VK, разработавшей магазин.Отмечается, что для совершения платежей в приложениях, размещенных в RuStore, нужно привязать банковскую карту в личном кабинете."Это логичный шаг в развитии нашего сервиса, которого ждали не только разработчики, но и пользователи. Теперь они смогут легко и безопасно оплачивать услуги и виртуальные товары в любимых приложениях: прокачивать игровых персонажей, покупать электронные книги, оформлять подписку на фильмы и многое другое", - заявил руководитель проекта RuStore Иван Мыздриков, слова которого приводятся в сообщении.Поясняется, что, если разработчик монетизирует свое приложение в RuStore путем платной подписки, он может на странице приложения указать длительность подписки и другие параметры или ограничения по оплате. "Монетизировать приложение можно и разовыми платежами, например, при платежах за игровую валюту или доступ к новому игровому уровню", - отметили в компании.В дальнейшем станут доступны и другие возможности для монетизации, а пользователи получат еще более удобные способы оплаты, добавляет компания.В конце мая VK совместно с Минцифры в ответ на запрет в Google Play и AppStore возможности оплаты приложений запустили бета-версию отечественного магазина RuStore, которая работает на мобильных устройствах с операционной системой Android.
https://ria.ru/20220824/razrabotchiki-1811883567.html
https://ria.ru/20220824/tekhnologii-1811969013.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, google, google android, россия, общество, интернет
Технологии, Google, Google Android, Россия, Общество, Интернет
16:09 29.08.2022 (обновлено: 16:13 29.08.2022)
RuStore ввел возможность совершать покупки внутри приложений
Маркетплейс RuStore ввел возможность совершать покупки внутри приложений на Android
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости.
Разработчики теперь могут монетизировать свои приложения на Android в маркетплейсе RuStore с помощью подписок и разовых покупок, говорится в сообщении
компании VK, разработавшей магазин.
"В RuStore появилась возможность совершать покупки внутри приложений. Разработчики смогут монетизировать приложения на базе Android, а пользователи покупать подписки и совершать разовые покупки в RuStore. Новая функциональность реализована с помощью технологий "Сбера", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для совершения платежей в приложениях, размещенных в RuStore, нужно привязать банковскую карту в личном кабинете.
"Это логичный шаг в развитии нашего сервиса, которого ждали не только разработчики, но и пользователи. Теперь они смогут легко и безопасно оплачивать услуги и виртуальные товары в любимых приложениях: прокачивать игровых персонажей, покупать электронные книги, оформлять подписку на фильмы и многое другое", - заявил руководитель проекта RuStore Иван Мыздриков, слова которого приводятся в сообщении.
Поясняется, что, если разработчик монетизирует свое приложение в RuStore путем платной подписки, он может на странице приложения указать длительность подписки и другие параметры или ограничения по оплате. "Монетизировать приложение можно и разовыми платежами, например, при платежах за игровую валюту или доступ к новому игровому уровню", - отметили в компании.
В дальнейшем станут доступны и другие возможности для монетизации, а пользователи получат еще более удобные способы оплаты, добавляет компания.
В конце мая VK совместно с Минцифры в ответ на запрет в Google
Play и AppStore возможности оплаты приложений запустили бета-версию отечественного магазина RuStore, которая работает на мобильных устройствах с операционной системой Android
.