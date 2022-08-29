https://ria.ru/20220829/rustore-1812938274.html

RuStore ввел возможность совершать покупки внутри приложений

RuStore ввел возможность совершать покупки внутри приложений - РИА Новости, 29.08.2022

RuStore ввел возможность совершать покупки внутри приложений

Разработчики теперь могут монетизировать свои приложения на Android в маркетплейсе RuStore с помощью подписок и разовых покупок, говорится в сообщении компании... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T16:09

2022-08-29T16:09

2022-08-29T16:13

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Разработчики теперь могут монетизировать свои приложения на Android в маркетплейсе RuStore с помощью подписок и разовых покупок, говорится в сообщении компании VK, разработавшей магазин.Отмечается, что для совершения платежей в приложениях, размещенных в RuStore, нужно привязать банковскую карту в личном кабинете."Это логичный шаг в развитии нашего сервиса, которого ждали не только разработчики, но и пользователи. Теперь они смогут легко и безопасно оплачивать услуги и виртуальные товары в любимых приложениях: прокачивать игровых персонажей, покупать электронные книги, оформлять подписку на фильмы и многое другое", - заявил руководитель проекта RuStore Иван Мыздриков, слова которого приводятся в сообщении.Поясняется, что, если разработчик монетизирует свое приложение в RuStore путем платной подписки, он может на странице приложения указать длительность подписки и другие параметры или ограничения по оплате. "Монетизировать приложение можно и разовыми платежами, например, при платежах за игровую валюту или доступ к новому игровому уровню", - отметили в компании.В дальнейшем станут доступны и другие возможности для монетизации, а пользователи получат еще более удобные способы оплаты, добавляет компания.В конце мая VK совместно с Минцифры в ответ на запрет в Google Play и AppStore возможности оплаты приложений запустили бета-версию отечественного магазина RuStore, которая работает на мобильных устройствах с операционной системой Android.

https://ria.ru/20220824/razrabotchiki-1811883567.html

https://ria.ru/20220824/tekhnologii-1811969013.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

технологии, google, google android, россия, общество, интернет