https://ria.ru/20220829/rubl-1812777459.html
Эксперт раскрыл, почему рублю больше не помогают прежние друзья
Эксперт раскрыл, почему рублю больше не помогают прежние друзья - РИА Новости, 29.08.2022
Эксперт раскрыл, почему рублю больше не помогают прежние друзья
Курс рубля к доллару после пика налогового периода консолидировался возле отметки 60, рассказал "Прайму" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T01:16
2022-08-29T01:16
2022-08-29T01:16
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
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федеральная резервная система сша
рубль
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Курс рубля к доллару после пика налогового периода консолидировался возле отметки 60, рассказал "Прайму" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.По словам эксперта, рубль укреплялся за счет продажи импортерами инвалют и высоких цен на нефть и газ. При этом влияние налоговых выплат на курс уже не такое, как было прежде – во время пиковых продаж доллара рубль укреплялся незначительно, поскольку растет число сделок в альтернативных валютах.Бахтин отметил, что укрепление доллара возможно в случае повышения процентных ставок ФРС США. Кроме того, подчеркнул эксперт, отходу валютной пары от текущего уровня консолидации в направлении уровней вблизи 65 поспособствуют "постепенное сокращение платежного баланса, восстановление импорта, продолжение цикла снижения ключевой ставки и ожидания перезапуска “бюджетного правила” в обновленном формате.Эксперт подытожил, что ориентиром на сентябрь по паре доллар-рубль выступит зона 63-67.
https://ria.ru/20220826/valyuta-1812415267.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, федеральная резервная система сша, рубль
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, США, Федеральная резервная система США, Рубль
Эксперт раскрыл, почему рублю больше не помогают прежние друзья
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