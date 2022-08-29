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Эксперт раскрыл, почему рублю больше не помогают прежние друзья - РИА Новости, 29.08.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220829/rubl-1812777459.html
Эксперт раскрыл, почему рублю больше не помогают прежние друзья
Эксперт раскрыл, почему рублю больше не помогают прежние друзья - РИА Новости, 29.08.2022
Эксперт раскрыл, почему рублю больше не помогают прежние друзья
Курс рубля к доллару после пика налогового периода консолидировался возле отметки 60, рассказал "Прайму" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T01:16
2022-08-29T01:16
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
сша
федеральная резервная система сша
рубль
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Курс рубля к доллару после пика налогового периода консолидировался возле отметки 60, рассказал "Прайму" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.По словам эксперта, рубль укреплялся за счет продажи импортерами инвалют и высоких цен на нефть и газ. При этом влияние налоговых выплат на курс уже не такое, как было прежде – во время пиковых продаж доллара рубль укреплялся незначительно, поскольку растет число сделок в альтернативных валютах.Бахтин отметил, что укрепление доллара возможно в случае повышения процентных ставок ФРС США. Кроме того, подчеркнул эксперт, отходу валютной пары от текущего уровня консолидации в направлении уровней вблизи 65 поспособствуют "постепенное сокращение платежного баланса, восстановление импорта, продолжение цикла снижения ключевой ставки и ожидания перезапуска “бюджетного правила” в обновленном формате.Эксперт подытожил, что ориентиром на сентябрь по паре доллар-рубль выступит зона 63-67.
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экономика, сша, федеральная резервная система сша, рубль
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, США, Федеральная резервная система США, Рубль
01:16 29.08.2022
 
Эксперт раскрыл, почему рублю больше не помогают прежние друзья

Инвестор Бахтин спрогнозировал снижение курса российской валюты до 67 рублей за доллар

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкДенежные купюры номиналом 2000 рублей
Денежные купюры номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Курс рубля к доллару после пика налогового периода консолидировался возле отметки 60, рассказал "Прайму" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.
По словам эксперта, рубль укреплялся за счет продажи импортерами инвалют и высоких цен на нефть и газ. При этом влияние налоговых выплат на курс уже не такое, как было прежде – во время пиковых продаж доллара рубль укреплялся незначительно, поскольку растет число сделок в альтернативных валютах.
Бахтин отметил, что укрепление доллара возможно в случае повышения процентных ставок ФРС США. Кроме того, подчеркнул эксперт, отходу валютной пары от текущего уровня консолидации в направлении уровней вблизи 65 поспособствуют "постепенное сокращение платежного баланса, восстановление импорта, продолжение цикла снижения ключевой ставки и ожидания перезапуска “бюджетного правила” в обновленном формате.
Эксперт подытожил, что ориентиром на сентябрь по паре доллар-рубль выступит зона 63-67.
Российский рубль и американский доллар - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
26 августа, 19:55Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже в пятницу вырос до 60,50 рубля
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаСШАФедеральная резервная система СШАРубль
 
 
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