https://ria.ru/20220829/rubl-1812777459.html

Эксперт раскрыл, почему рублю больше не помогают прежние друзья

Эксперт раскрыл, почему рублю больше не помогают прежние друзья - РИА Новости, 29.08.2022

Эксперт раскрыл, почему рублю больше не помогают прежние друзья

Курс рубля к доллару после пика налогового периода консолидировался возле отметки 60, рассказал "Прайму" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T01:16

2022-08-29T01:16

2022-08-29T01:16

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

сша

федеральная резервная система сша

рубль

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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Курс рубля к доллару после пика налогового периода консолидировался возле отметки 60, рассказал "Прайму" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.По словам эксперта, рубль укреплялся за счет продажи импортерами инвалют и высоких цен на нефть и газ. При этом влияние налоговых выплат на курс уже не такое, как было прежде – во время пиковых продаж доллара рубль укреплялся незначительно, поскольку растет число сделок в альтернативных валютах.Бахтин отметил, что укрепление доллара возможно в случае повышения процентных ставок ФРС США. Кроме того, подчеркнул эксперт, отходу валютной пары от текущего уровня консолидации в направлении уровней вблизи 65 поспособствуют "постепенное сокращение платежного баланса, восстановление импорта, продолжение цикла снижения ключевой ставки и ожидания перезапуска “бюджетного правила” в обновленном формате.Эксперт подытожил, что ориентиром на сентябрь по паре доллар-рубль выступит зона 63-67.

https://ria.ru/20220826/valyuta-1812415267.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, сша, федеральная резервная система сша, рубль