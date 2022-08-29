11:25 29.08.2022 (обновлено: 11:46 29.08.2022)
Отношения России и исламских стран находятся на подъеме, заявил Лавров
Лавров заявил, что Россия готова наращивать сотрудничество со странами исламского мира
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
КАЗАНЬ, 29 авг – РИА Новости. Отношения России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) находятся на подъеме, Россия готова наращивать сотрудничество с ними на основе равенства и взаимной выгоды, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в приветствии к участникам Казанского глобального молодежного саммита.
Приветствие в ходе пленарного заседания саммита зачитал спецпредставитель министра иностранных дел РФ по взаимодействию с организациями мусульманских государств, посол по особым поручениям МИД России Константин Шувалов.
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"Отношения России и ОИС, входящих в нее стран находятся на подъеме. Готовы наращивать сотрудничество с ними на основе равенства и взаимной выгоды, уважения культурно-цивилизационной самобытности и права самостоятельного определения путей развития", - сказал Лавров в приветствии. По словам министра, РФ не приемлет повсеместное навязывание Западом своих псевдоценностей, попытки подвергнуть изоляции страны, отстаивающие собственный суверенитет, сколачивание против них блоков и союзов.
Лавров отметил, что выбор российского города Казани для созыва форума, посвященного молодежной политике в мусульманских государствах, свидетельствует о многогранности связей России со странами-участницами ОИС, широкой международной общественной поддержке этого взаимодействия.
Казанский глобальный молодежный саммит проходит в Казани с 27 по 30 августа. Участие в нем принимают министры по делам молодежи и спорту стран ОИС, чрезвычайные и полномочные послы, генеральные консулы стран ОИС, лидеры молодежных организаций, представители международных организаций, занимающихся молодежной политикой, лидеры мнений, молодые предприниматели и представители научного сообщества. Всего на саммит приехали более 300 человек из 50 стран, в том числе Алжира, Бангладеш, Бенина, Египта, Индонезии, Ирака, Ирана, Казахстана, Камеруна, Нигера, Канады, Королевства Бахрейн, Ливана, Ливии, Малайзии, Марокко, ОАЭ, Омана, Пакистана, Палестины, Саудовской Аравии, Турции и других.
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