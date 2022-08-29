https://ria.ru/20220829/rossiya-1812828553.html

Отношения России и исламских стран находятся на подъеме, заявил Лавров

Отношения России и исламских стран находятся на подъеме, заявил Лавров - РИА Новости, 29.08.2022

Отношения России и исламских стран находятся на подъеме, заявил Лавров

Отношения России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) находятся на подъеме, Россия готова наращивать сотрудничество с ними на основе равенства и... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T11:25

2022-08-29T11:25

2022-08-29T11:46

в мире

россия

организация исламского сотрудничества

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

республика татарстан

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КАЗАНЬ, 29 авг – РИА Новости. Отношения России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) находятся на подъеме, Россия готова наращивать сотрудничество с ними на основе равенства и взаимной выгоды, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в приветствии к участникам Казанского глобального молодежного саммита.Приветствие в ходе пленарного заседания саммита зачитал спецпредставитель министра иностранных дел РФ по взаимодействию с организациями мусульманских государств, посол по особым поручениям МИД России Константин Шувалов."Отношения России и ОИС, входящих в нее стран находятся на подъеме. Готовы наращивать сотрудничество с ними на основе равенства и взаимной выгоды, уважения культурно-цивилизационной самобытности и права самостоятельного определения путей развития", - сказал Лавров в приветствии. По словам министра, РФ не приемлет повсеместное навязывание Западом своих псевдоценностей, попытки подвергнуть изоляции страны, отстаивающие собственный суверенитет, сколачивание против них блоков и союзов.Лавров отметил, что выбор российского города Казани для созыва форума, посвященного молодежной политике в мусульманских государствах, свидетельствует о многогранности связей России со странами-участницами ОИС, широкой международной общественной поддержке этого взаимодействия.Казанский глобальный молодежный саммит проходит в Казани с 27 по 30 августа. Участие в нем принимают министры по делам молодежи и спорту стран ОИС, чрезвычайные и полномочные послы, генеральные консулы стран ОИС, лидеры молодежных организаций, представители международных организаций, занимающихся молодежной политикой, лидеры мнений, молодые предприниматели и представители научного сообщества. Всего на саммит приехали более 300 человек из 50 стран, в том числе Алжира, Бангладеш, Бенина, Египта, Индонезии, Ирака, Ирана, Казахстана, Камеруна, Нигера, Канады, Королевства Бахрейн, Ливана, Ливии, Малайзии, Марокко, ОАЭ, Омана, Пакистана, Палестины, Саудовской Аравии, Турции и других.

https://ria.ru/20220824/iran-1811673616.html

https://ria.ru/20220805/zapad-1807326067.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, организация исламского сотрудничества, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров