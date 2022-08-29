https://ria.ru/20220829/riga-1812815851.html

Посольство в Латвии прокомментировало аресты на протестах в Риге

Посольство в Латвии прокомментировало аресты на протестах в Риге - РИА Новости, 29.08.2022

Посольство в Латвии прокомментировало аресты на протестах в Риге

Посольство РФ в Латвии не располагает данными о задержании российских граждан в ходе протестов 23 августа в Риге из-за сноса памятника Освободителям, сообщили... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T10:38

2022-08-29T10:38

2022-08-29T10:47

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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Посольство РФ в Латвии не располагает данными о задержании российских граждан в ходе протестов 23 августа в Риге из-за сноса памятника Освободителям, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии в Риге."Согласно статье 39 Консульской конвенции между Россией и Латвией от 1994 года, "если какой-либо гражданин представляемого государства арестован на территории консульского округа, компетентные органы государства пребывания безотлагательно в срок до четырех суток уведомляют об этом консульское учреждение представляемого государства". До сегодняшнего дня какой-либо официальной информации о задержании российских граждан в дипмиссию не поступало", - сообщили в посольстве РФ в Латвии.Власти Латвии начали сносить памятник Освободителям Риги 23 августа, в этот же день в столице начались протесты против сноса монумента. Полиция Латвии информировала, что задержала 14 человек у памятника Освободителям Риги в парке Победы, возбуждено 14 дел об административных правонарушениях. 24 августа памятник был окончательно снесен.В российской дипмиссии назвали снос памятника "варварской русофобской выходкой, получившей одобрение высшего руководства республики", а также "надругательством над памятью сотен тысяч советских воинов, включая русских, латышей и представителей других братских народов, которые сражались плечом к плечу и победили в смертельной схватке с абсолютным злом – фашизмом, отстояв право на существование Латвии и всего европейского континента".

https://ria.ru/20220825/latviya-1812198630.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220826/latviya-1812386898.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, латвия, рига, россия