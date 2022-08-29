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Посольство в Латвии прокомментировало аресты на протестах в Риге - РИА Новости, 29.08.2022
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Посольство в Латвии прокомментировало аресты на протестах в Риге
Посольство в Латвии прокомментировало аресты на протестах в Риге - РИА Новости, 29.08.2022
Посольство в Латвии прокомментировало аресты на протестах в Риге
Посольство РФ в Латвии не располагает данными о задержании российских граждан в ходе протестов 23 августа в Риге из-за сноса памятника Освободителям, сообщили... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T10:38
2022-08-29T10:47
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Посольство РФ в Латвии не располагает данными о задержании российских граждан в ходе протестов 23 августа в Риге из-за сноса памятника Освободителям, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии в Риге."Согласно статье 39 Консульской конвенции между Россией и Латвией от 1994 года, "если какой-либо гражданин представляемого государства арестован на территории консульского округа, компетентные органы государства пребывания безотлагательно в срок до четырех суток уведомляют об этом консульское учреждение представляемого государства". До сегодняшнего дня какой-либо официальной информации о задержании российских граждан в дипмиссию не поступало", - сообщили в посольстве РФ в Латвии.Власти Латвии начали сносить памятник Освободителям Риги 23 августа, в этот же день в столице начались протесты против сноса монумента. Полиция Латвии информировала, что задержала 14 человек у памятника Освободителям Риги в парке Победы, возбуждено 14 дел об административных правонарушениях. 24 августа памятник был окончательно снесен.В российской дипмиссии назвали снос памятника "варварской русофобской выходкой, получившей одобрение высшего руководства республики", а также "надругательством над памятью сотен тысяч советских воинов, включая русских, латышей и представителей других братских народов, которые сражались плечом к плечу и победили в смертельной схватке с абсолютным злом – фашизмом, отстояв право на существование Латвии и всего европейского континента".
https://ria.ru/20220825/latviya-1812198630.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220826/latviya-1812386898.html
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в мире, латвия, рига, россия
В мире, Латвия, Рига, Россия
10:38 29.08.2022 (обновлено: 10:47 29.08.2022)
 
Посольство в Латвии прокомментировало аресты на протестах в Риге

Посольство в Латвии не располагает данными о задержании россиян на протестах 23 августа

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники полиции задерживают протестующих против сноса монумента "Освободителям Риги"
Сотрудники полиции задерживают протестующих против сноса монумента Освободителям Риги - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники полиции задерживают протестующих против сноса монумента "Освободителям Риги". Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Посольство РФ в Латвии не располагает данными о задержании российских граждан в ходе протестов 23 августа в Риге из-за сноса памятника Освободителям, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии в Риге.
"Согласно статье 39 Консульской конвенции между Россией и Латвией от 1994 года, "если какой-либо гражданин представляемого государства арестован на территории консульского округа, компетентные органы государства пребывания безотлагательно в срок до четырех суток уведомляют об этом консульское учреждение представляемого государства". До сегодняшнего дня какой-либо официальной информации о задержании российских граждан в дипмиссию не поступало", - сообщили в посольстве РФ в Латвии.
Город Рига - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
25 августа, 22:35
Посольство в Риге осудило желание Латвии "тревожить" прах советских солдат
Власти Латвии начали сносить памятник Освободителям Риги 23 августа, в этот же день в столице начались протесты против сноса монумента. Полиция Латвии информировала, что задержала 14 человек у памятника Освободителям Риги в парке Победы, возбуждено 14 дел об административных правонарушениях. 24 августа памятник был окончательно снесен.
В российской дипмиссии назвали снос памятника "варварской русофобской выходкой, получившей одобрение высшего руководства республики", а также "надругательством над памятью сотен тысяч советских воинов, включая русских, латышей и представителей других братских народов, которые сражались плечом к плечу и победили в смертельной схватке с абсолютным злом – фашизмом, отстояв право на существование Латвии и всего европейского континента".
Сотрудник правоохранительных органов у монумента Освободителям Риги - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
26 августа, 17:58В мире
СМИ: латвийцы отказываются сносить советские памятники
 
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