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Иран отменил рейсы из Тегерана в Багдад из-за обострения ситуации в Ираке - РИА Новости, 29.08.2022
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Туризм
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Иран отменил рейсы из Тегерана в Багдад из-за обострения ситуации в Ираке
Иран отменил рейсы из Тегерана в Багдад из-за обострения ситуации в Ираке - РИА Новости, 29.08.2022
Иран отменил рейсы из Тегерана в Багдад из-за обострения ситуации в Ираке
Международный аэропорт Хомейни в Иране приостановил отправку всех рейсов из Тегерана в Багдад до дальнейшего уведомления на фоне обострения обстановки в столице РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T19:45
2022-08-29T20:07
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новости - туризм
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муктада ас-садр
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ДОХА, 29 авг - РИА Новости. Международный аэропорт Хомейни в Иране приостановил отправку всех рейсов из Тегерана в Багдад до дальнейшего уведомления на фоне обострения обстановки в столице Ирака, сообщил телеканал Al-Jazeera. Кроме того, власти Ирана закрыли все КПП на сухопутной границе с Ираком.В понедельник демонстранты бросились на штурм Республиканского дворца в "зеленой зоне" Багдада спустя несколько часов после того, как влиятельный иракский шиитский политик Муктада ас-Садр объявил о своем окончательном уходе из политики и закрытии всех офисов партии после получения угроз о его физической ликвидации. Беспорядки также охватили другие провинции Ирака, особенно на юге страны, где проживает шиитская община.Власти Ирака были вынуждены ввести с 19.00 по местному времени (совпадает с мск) комендантский час по всей стране до дальнейшего уведомления.
https://ria.ru/20220829/bagdad-1812955532.html
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в мире, иран, тегеран (город), багдад (город), новости - туризм, туризм, муктада ас-садр, ирак
Туризм, В мире, Иран, Тегеран (город), Багдад (город), Новости - Туризм, Туризм, Муктада ас-Садр, Ирак
19:45 29.08.2022 (обновлено: 20:07 29.08.2022)
 
Иран отменил рейсы из Тегерана в Багдад из-за обострения ситуации в Ираке

Иран отменил все рейсы из Тегерана в Багдад из-за обострения обстановки в Ираке

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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ДОХА, 29 авг - РИА Новости. Международный аэропорт Хомейни в Иране приостановил отправку всех рейсов из Тегерана в Багдад до дальнейшего уведомления на фоне обострения обстановки в столице Ирака, сообщил телеканал Al-Jazeera. Кроме того, власти Ирана закрыли все КПП на сухопутной границе с Ираком.
В понедельник демонстранты бросились на штурм Республиканского дворца в "зеленой зоне" Багдада спустя несколько часов после того, как влиятельный иракский шиитский политик Муктада ас-Садр объявил о своем окончательном уходе из политики и закрытии всех офисов партии после получения угроз о его физической ликвидации. Беспорядки также охватили другие провинции Ирака, особенно на юге страны, где проживает шиитская община.
Власти Ирака были вынуждены ввести с 19.00 по местному времени (совпадает с мск) комендантский час по всей стране до дальнейшего уведомления.
Стычки между протестующими и силами правопорядка в Республиканском дворце в Багдаде - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
Вчера, 17:01
Два человека пострадали при стрельбе в "зеленой зоне" в Багдаде
 
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