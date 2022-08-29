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Иран отменил рейсы из Тегерана в Багдад из-за обострения ситуации в Ираке
Иран отменил рейсы из Тегерана в Багдад из-за обострения ситуации в Ираке - РИА Новости, 29.08.2022
Иран отменил рейсы из Тегерана в Багдад из-за обострения ситуации в Ираке
Международный аэропорт Хомейни в Иране приостановил отправку всех рейсов из Тегерана в Багдад до дальнейшего уведомления на фоне обострения обстановки в столице РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T19:45
2022-08-29T19:45
2022-08-29T20:07
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муктада ас-садр
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ДОХА, 29 авг - РИА Новости. Международный аэропорт Хомейни в Иране приостановил отправку всех рейсов из Тегерана в Багдад до дальнейшего уведомления на фоне обострения обстановки в столице Ирака, сообщил телеканал Al-Jazeera. Кроме того, власти Ирана закрыли все КПП на сухопутной границе с Ираком.В понедельник демонстранты бросились на штурм Республиканского дворца в "зеленой зоне" Багдада спустя несколько часов после того, как влиятельный иракский шиитский политик Муктада ас-Садр объявил о своем окончательном уходе из политики и закрытии всех офисов партии после получения угроз о его физической ликвидации. Беспорядки также охватили другие провинции Ирака, особенно на юге страны, где проживает шиитская община.Власти Ирака были вынуждены ввести с 19.00 по местному времени (совпадает с мск) комендантский час по всей стране до дальнейшего уведомления.
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в мире, иран, тегеран (город), багдад (город), новости - туризм, туризм, муктада ас-садр, ирак
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19:45 29.08.2022 (обновлено: 20:07 29.08.2022)
Иран отменил рейсы из Тегерана в Багдад из-за обострения ситуации в Ираке
Иран отменил все рейсы из Тегерана в Багдад из-за обострения обстановки в Ираке