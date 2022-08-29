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"Когда Германия расширяется, приходит Рейх". Идея Шольца напугала французов
"Когда Германия расширяется, приходит Рейх". Идея Шольца напугала французов - РИА Новости, 29.08.2022
"Когда Германия расширяется, приходит Рейх". Идея Шольца напугала французов
Читатели Le Figaro раскритиковали канцлера Германии Олафа Шольца за призыв принять в Евросоюз Балканские и постсоветские страны, а также отменить право вето в... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T22:45
2022-08-29T22:45
2022-08-29T23:47
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Читатели Le Figaro раскритиковали канцлера Германии Олафа Шольца за призыв принять в Евросоюз Балканские и постсоветские страны, а также отменить право вето в организации.Ранее глава немецкого правительства пообещал поддержать расширение Евросоюза за счет Балканских стран, Украины, Молдавии и Грузии. При этом он выступил за постепенный отказ от права вето и переход на решение большинства по ряду вопросов.Читатели Le Figaro не согласились с позицией Шольца и указали ему на то, что Евросоюз сейчас испытывает серьезные проблемы и не готов принимать новых членов. Также пользователи выступили против отказа от права вето."Расширение без права вето на Албанию, Македонию, Украину, Косово, Грузию, Армению приведет к тому, что мы должны будем следовать решениям этих стран", — написала La Esmeralda.По ее словам, такое положение вещей обрадует разве что США."Европа и, в частности, Франция и без того идут ко дну. Коррумпированные страны вроде Украины нам не нужны", — заявил Joe2222.ModeratroEthicsCheck задался вопросом, согласны ли жители богатых европейских стран на расширение ЕС за счет менее развитых государств."Европа Шольца, Макрона и Швабба буксует, за исключением случаев, когда речь идет о защите геостратегических интересов США за счет простых граждан", — подчеркнул он."В этом случае ЕС определенно будет находиться под командованием Германии, если учитывать демографию", — заявил farabale.Юзер допустил, что при таких условиях покинет Евросоюз."Это конец Евросоюза. Немцы просто хотят расширить свой рынок. Но это уже не ЕС, это Четвертый рейх", — написал CLAUDE MARTIN 32."История уже показала, что когда Германия выступает за расширение, это опасно", — согласился Gyrelesiba.Le contribuable plumé призвал сначала спросить мнение европейцев, а потом принимать решения.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, германия, украина, евросоюз, франция
В мире, Германия, Украина, Евросоюз, Франция
22:45 29.08.2022 (обновлено: 23:47 29.08.2022)
"Когда Германия расширяется, приходит Рейх". Идея Шольца напугала французов
Французы увидели в приеме Украины в ЕС конец союза и рождение Четвертого рейха