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Реализация контракта на поставку ракет "Брамос" Филиппинам уже началась - РИА Новости, 29.08.2022
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Реализация контракта на поставку ракет "Брамос" Филиппинам уже началась
Реализация контракта на поставку ракет "Брамос" Филиппинам уже началась - РИА Новости, 29.08.2022
Реализация контракта на поставку ракет "Брамос" Филиппинам уже началась
Реализация контракта на поставку сверхзвуковых крылатых ракет "Брамос" Филиппинам началась, первые 45 офицеров филиппинской армии уже прошли обучение в Индии,... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T03:02
2022-08-29T04:32
филиппины
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости, Сергей Сафронов. Реализация контракта на поставку сверхзвуковых крылатых ракет "Брамос" Филиппинам началась, первые 45 офицеров филиппинской армии уже прошли обучение в Индии, сообщил в интервью РИА Новости содиректор компании "Брамос" с российской стороны Александр Максичев.Это первый экспортный контракт компании "Брамос". Его заключили в январе этого года на 375 миллионов долларов. Планируется поставка трех батарей - шесть пусковых установок и ракет.По его словам, в рамках контракта разделены обязательства между российской и индийской сторонами. Подписан контракт "Брамоса" с НПО "Машиностроения", а также с соисполнителями. Утвержден график поставок комплектующих и документации.Ранее о сделке сообщил министр обороны Филиппин Делфин Лорензана. Он отметил, что помимо самих систем контракт включает обучение операторов и эксплуатационного персонала, а также необходимый пакет интегрированной логистической поддержки.По его словам, проект был "концептуализирован" еще в 2017 году, в 2020 году его утвердил офис президента Родриго Дутерте.BrahMos Aerospace - совместное индийско-российское предприятие, производит сверхзвуковые крылатые ракеты, которые можно запускать с подводных лодок, кораблей, самолетов или с наземных платформ. Предприятие было создано в 1998 году и названо в честь рек Брахмапутра и Москва. Российскую сторону в совместном предприятии представляет "НПО машиностроения".
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филиппины, в мире, россия, индия
Филиппины, В мире, Россия, Индия
03:02 29.08.2022 (обновлено: 04:32 29.08.2022)
 
Реализация контракта на поставку ракет "Брамос" Филиппинам уже началась

Реализация экспортного контракта на поставку ракет "Брамос" Филиппинам уже началась

© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкПродукция предприятия "Брамос"
Продукция предприятия Брамос - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Продукция предприятия "Брамос". Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости, Сергей Сафронов. Реализация контракта на поставку сверхзвуковых крылатых ракет "Брамос" Филиппинам началась, первые 45 офицеров филиппинской армии уже прошли обучение в Индии, сообщил в интервью РИА Новости содиректор компании "Брамос" с российской стороны Александр Максичев.
Это первый экспортный контракт компании "Брамос". Его заключили в январе этого года на 375 миллионов долларов. Планируется поставка трех батарей - шесть пусковых установок и ракет.
"Контракт уже реализуется, первая часть – 45 офицеров армии Филиппин уже прошли обучение в Индии. Сейчас готовится предварительный список документации для передачи филиппинской стороне", - сказал Максичев.
По его словам, в рамках контракта разделены обязательства между российской и индийской сторонами. Подписан контракт "Брамоса" с НПО "Машиностроения", а также с соисполнителями. Утвержден график поставок комплектующих и документации.
Ранее о сделке сообщил министр обороны Филиппин Делфин Лорензана. Он отметил, что помимо самих систем контракт включает обучение операторов и эксплуатационного персонала, а также необходимый пакет интегрированной логистической поддержки.
По его словам, проект был "концептуализирован" еще в 2017 году, в 2020 году его утвердил офис президента Родриго Дутерте.
BrahMos Aerospace - совместное индийско-российское предприятие, производит сверхзвуковые крылатые ракеты, которые можно запускать с подводных лодок, кораблей, самолетов или с наземных платформ. Предприятие было создано в 1998 году и названо в честь рек Брахмапутра и Москва. Российскую сторону в совместном предприятии представляет "НПО машиностроения".
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