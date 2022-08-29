https://ria.ru/20220829/rakety-1812781673.html

Реализация контракта на поставку ракет "Брамос" Филиппинам уже началась

Реализация контракта на поставку ракет "Брамос" Филиппинам уже началась - РИА Новости, 29.08.2022

Реализация контракта на поставку ракет "Брамос" Филиппинам уже началась

Реализация контракта на поставку сверхзвуковых крылатых ракет "Брамос" Филиппинам началась, первые 45 офицеров филиппинской армии уже прошли обучение в Индии,... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T03:02

2022-08-29T03:02

2022-08-29T04:32

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости, Сергей Сафронов. Реализация контракта на поставку сверхзвуковых крылатых ракет "Брамос" Филиппинам началась, первые 45 офицеров филиппинской армии уже прошли обучение в Индии, сообщил в интервью РИА Новости содиректор компании "Брамос" с российской стороны Александр Максичев.Это первый экспортный контракт компании "Брамос". Его заключили в январе этого года на 375 миллионов долларов. Планируется поставка трех батарей - шесть пусковых установок и ракет.По его словам, в рамках контракта разделены обязательства между российской и индийской сторонами. Подписан контракт "Брамоса" с НПО "Машиностроения", а также с соисполнителями. Утвержден график поставок комплектующих и документации.Ранее о сделке сообщил министр обороны Филиппин Делфин Лорензана. Он отметил, что помимо самих систем контракт включает обучение операторов и эксплуатационного персонала, а также необходимый пакет интегрированной логистической поддержки.По его словам, проект был "концептуализирован" еще в 2017 году, в 2020 году его утвердил офис президента Родриго Дутерте.BrahMos Aerospace - совместное индийско-российское предприятие, производит сверхзвуковые крылатые ракеты, которые можно запускать с подводных лодок, кораблей, самолетов или с наземных платформ. Предприятие было создано в 1998 году и названо в честь рек Брахмапутра и Москва. Российскую сторону в совместном предприятии представляет "НПО машиностроения".

https://ria.ru/20210720/rakety-1741975985.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

филиппины, в мире, россия, индия