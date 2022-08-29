https://ria.ru/20220829/pvo-1812877677.html
Шольц выступил за создание единой европейской ПВО
Шольц выступил за создание единой европейской ПВО - РИА Новости, 29.08.2022
Шольц выступил за создание единой европейской ПВО
Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил за создание единой европейской ПВО. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T13:32
2022-08-29T13:32
2022-08-29T13:32
европа
прага
карлов университет
в мире
олаф шольц
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792193028_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_899660f99edc1a090c38f6ce882633e4.jpg
БЕРЛИН, 29 авг - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил за создание единой европейской ПВО."Совместно созданная система ПВО в Европе была бы не только дешевле и эффективнее, чем если бы каждый из нас построил собственную дорогостоящую и очень сложную систему ПВО. Это было бы выгодно с точки зрения безопасности для всей Европы", - сказал Шольц, выступая в Карлове университете в Праге в понедельник.
https://ria.ru/20220829/ukraina-1812847497.html
европа
прага
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792193028_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_5bf4ecacc8aa59ebe0e91b8668e4ef0a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, прага, карлов университет, в мире, олаф шольц, германия
Европа, Прага, Карлов университет, В мире, Олаф Шольц, Германия
Шольц выступил за создание единой европейской ПВО
Канцлер Германии Шольц выступил за создание единой европейской ПВО