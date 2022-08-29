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Шольц выступил за создание единой европейской ПВО - РИА Новости, 29.08.2022
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Шольц выступил за создание единой европейской ПВО
Шольц выступил за создание единой европейской ПВО - РИА Новости, 29.08.2022
Шольц выступил за создание единой европейской ПВО
Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил за создание единой европейской ПВО. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T13:32
2022-08-29T13:32
европа
прага
карлов университет
в мире
олаф шольц
германия
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БЕРЛИН, 29 авг - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил за создание единой европейской ПВО."Совместно созданная система ПВО в Европе была бы не только дешевле и эффективнее, чем если бы каждый из нас построил собственную дорогостоящую и очень сложную систему ПВО. Это было бы выгодно с точки зрения безопасности для всей Европы", - сказал Шольц, выступая в Карлове университете в Праге в понедельник.
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европа, прага, карлов университет, в мире, олаф шольц, германия
Европа, Прага, Карлов университет, В мире, Олаф Шольц, Германия
13:32 29.08.2022
 
Шольц выступил за создание единой европейской ПВО

Канцлер Германии Шольц выступил за создание единой европейской ПВО

© AP Photo / Lisi NiesnerКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© AP Photo / Lisi Niesner
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 29 авг - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил за создание единой европейской ПВО.
"Совместно созданная система ПВО в Европе была бы не только дешевле и эффективнее, чем если бы каждый из нас построил собственную дорогостоящую и очень сложную систему ПВО. Это было бы выгодно с точки зрения безопасности для всей Европы", - сказал Шольц, выступая в Карлове университете в Праге в понедельник.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
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Шольц пообещал Украине новое современное оружие в ближайшие недели
 
ЕвропаПрагаКарлов университетВ миреОлаф ШольцГермания
 
 
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