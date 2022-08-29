https://ria.ru/20220829/pvo-1812877677.html

Шольц выступил за создание единой европейской ПВО

Шольц выступил за создание единой европейской ПВО - РИА Новости, 29.08.2022

Шольц выступил за создание единой европейской ПВО

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил за создание единой европейской ПВО. РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T13:32

2022-08-29T13:32

2022-08-29T13:32

европа

прага

карлов университет

в мире

олаф шольц

германия

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БЕРЛИН, 29 авг - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил за создание единой европейской ПВО."Совместно созданная система ПВО в Европе была бы не только дешевле и эффективнее, чем если бы каждый из нас построил собственную дорогостоящую и очень сложную систему ПВО. Это было бы выгодно с точки зрения безопасности для всей Европы", - сказал Шольц, выступая в Карлове университете в Праге в понедельник.

https://ria.ru/20220829/ukraina-1812847497.html

европа

прага

германия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

европа, прага, карлов университет, в мире, олаф шольц, германия