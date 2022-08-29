https://ria.ru/20220829/putin-1812951982.html

Путин и Пашинян обсудили реализацию договоренностей по Карабаху

Путин и Пашинян обсудили реализацию договоренностей по Карабаху - РИА Новости, 29.08.2022

Путин и Пашинян обсудили реализацию договоренностей по Карабаху

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора обсудили реализацию трехсторонних договоренностей лидеров... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T16:48

2022-08-29T16:48

2022-08-29T16:53

россия

армения

азербайджан

в мире

владимир путин

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора обсудили реализацию трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху, сообщает пресс-служба Кремля."Затронуты некоторые практические аспекты реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, имеющих ключевое значение для поддержания стабильности и безопасности в регионе", - говорится в сообщении.Также главы государств подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее всемерное укрепление союзнических связей двух стран."В ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян обменялись поздравлениями по случаю 25-летней годовщины подписания двустороннего договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Подчеркнута важность этого документа, зафиксировавшего приоритеты межгосударственных отношений и способствовавшего выведению традиционно дружественного российско-армянского сотрудничества на качественно новый уровень. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее всемерное укрепление союзнических связей между Россией и Арменией", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220825/dialog-1812189221.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, армения, азербайджан, в мире, владимир путин