16:48 29.08.2022 (обновлено: 16:53 29.08.2022)
Путин и Пашинян обсудили реализацию договоренностей по Карабаху
Путин и Пашинян обсудили реализацию трехсторонних договоренностей по Карабаху
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора обсудили реализацию трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху, сообщает пресс-служба Кремля.
"Затронуты некоторые практические аспекты реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, имеющих ключевое значение для поддержания стабильности и безопасности в регионе", - говорится в сообщении.
Также главы государств подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее всемерное укрепление союзнических связей двух стран.
"В ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян обменялись поздравлениями по случаю 25-летней годовщины подписания двустороннего договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Подчеркнута важность этого документа, зафиксировавшего приоритеты межгосударственных отношений и способствовавшего выведению традиционно дружественного российско-армянского сотрудничества на качественно новый уровень. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее всемерное укрепление союзнических связей между Россией и Арменией", - говорится в сообщении.
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