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Путин: Запад всегда пытается дискредитировать национальную политику России - РИА Новости, 29.08.2022
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Путин: Запад всегда пытается дискредитировать национальную политику России
Путин: Запад всегда пытается дискредитировать национальную политику России - РИА Новости, 29.08.2022
Путин: Запад всегда пытается дискредитировать национальную политику России
Президент России Владимир Путин заявил, что на Западе пытаются дискредитировать государственную национальную политику РФ. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T14:15
2022-08-29T14:21
россия
владимир путин
политика
игорь баринов
федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что на Западе пытаются дискредитировать государственную национальную политику РФ.Путин провел встречу с главой Федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым."Мы видим, как наши оппоненты на Западе пытаются дискредитировать государственную национальную политику", - сказал Баринов.Путин согласился. "Они всегда пытаются это сделать", - сказал президент.
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россия, владимир путин, политика, игорь баринов, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
Россия, Владимир Путин, Политика, Игорь Баринов, Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России)
14:15 29.08.2022 (обновлено: 14:21 29.08.2022)
 
Путин: Запад всегда пытается дискредитировать национальную политику России

Путин: на Западе всегда пытаются дискредитировать национальную политику России

© РИА Новости / Павел Быркин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что на Западе пытаются дискредитировать государственную национальную политику РФ.
Путин провел встречу с главой Федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым.
"Мы видим, как наши оппоненты на Западе пытаются дискредитировать государственную национальную политику", - сказал Баринов.
Путин согласился. "Они всегда пытаются это сделать", - сказал президент.
Центр тестирования трудовых мигрантов в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
Вчера, 14:20
Путин поддержал идею о создании адаптационных центров для мигрантов
 
РоссияВладимир ПутинПолитикаИгорь БариновФедеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России)
 
 
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