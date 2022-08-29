https://ria.ru/20220829/putin-1812892457.html
Путин: Запад всегда пытается дискредитировать национальную политику России
Путин: Запад всегда пытается дискредитировать национальную политику России - РИА Новости, 29.08.2022
Путин: Запад всегда пытается дискредитировать национальную политику России
Президент России Владимир Путин заявил, что на Западе пытаются дискредитировать государственную национальную политику РФ. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T14:15
2022-08-29T14:15
2022-08-29T14:21
россия
владимир путин
политика
игорь баринов
федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что на Западе пытаются дискредитировать государственную национальную политику РФ.Путин провел встречу с главой Федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым."Мы видим, как наши оппоненты на Западе пытаются дискредитировать государственную национальную политику", - сказал Баринов.Путин согласился. "Они всегда пытаются это сделать", - сказал президент.
https://ria.ru/20220829/migranty-1812896255.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, политика, игорь баринов, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
Россия, Владимир Путин, Политика, Игорь Баринов, Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России)
14:15 29.08.2022 (обновлено: 14:21 29.08.2022)
Путин: Запад всегда пытается дискредитировать национальную политику России
Путин: на Западе всегда пытаются дискредитировать национальную политику России