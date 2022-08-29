https://ria.ru/20220829/putin-1812892457.html

Путин: Запад всегда пытается дискредитировать национальную политику России

Путин: Запад всегда пытается дискредитировать национальную политику России - РИА Новости, 29.08.2022

Путин: Запад всегда пытается дискредитировать национальную политику России

Президент России Владимир Путин заявил, что на Западе пытаются дискредитировать государственную национальную политику РФ. РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T14:15

2022-08-29T14:15

2022-08-29T14:21

россия

владимир путин

политика

игорь баринов

федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что на Западе пытаются дискредитировать государственную национальную политику РФ.Путин провел встречу с главой Федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым."Мы видим, как наши оппоненты на Западе пытаются дискредитировать государственную национальную политику", - сказал Баринов.Путин согласился. "Они всегда пытаются это сделать", - сказал президент.

https://ria.ru/20220829/migranty-1812896255.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, политика, игорь баринов, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)