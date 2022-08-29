https://ria.ru/20220829/putin-1812856328.html

Путин проведет встречу с главой ФАДН

Путин проведет встречу с главой ФАДН - РИА Новости, 29.08.2022

Путин проведет встречу с главой ФАДН

Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет рабочую встречу с руководителем Федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым и обсудит... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T12:48

2022-08-29T12:48

2022-08-29T12:48

владимир путин

игорь баринов

политика

федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет рабочую встречу с руководителем Федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым и обсудит работу этого ведомства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент работает в Кремле, сегодня в серии рабочих встреч, которые у него запланированы, имеем в виду сделать публичной его встречу с руководителем агентства по делам национальностей. Игорь Баринов будет с докладом у президента. Очень важное агентство, особенно для нашей страны - многонациональной, многоконфессиональной. И, конечно, работа с крупнейшими национально-культурными объединениями представляет особое значение", - сказал Песков.Он добавил, что речь пойдет об этих и других вопросах, связанных с зоной ответственности агентства.

https://ria.ru/20220829/putin-1812855327.html

россия

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Владимир Лаврентьев

владимир путин, игорь баринов, политика, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), россия, дмитрий песков