https://ria.ru/20220829/putin-1812856328.html
Путин проведет встречу с главой ФАДН
Путин проведет встречу с главой ФАДН - РИА Новости, 29.08.2022
Путин проведет встречу с главой ФАДН
Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет рабочую встречу с руководителем Федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым и обсудит... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T12:48
2022-08-29T12:48
2022-08-29T12:48
владимир путин
игорь баринов
политика
федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет рабочую встречу с руководителем Федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым и обсудит работу этого ведомства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент работает в Кремле, сегодня в серии рабочих встреч, которые у него запланированы, имеем в виду сделать публичной его встречу с руководителем агентства по делам национальностей. Игорь Баринов будет с докладом у президента. Очень важное агентство, особенно для нашей страны - многонациональной, многоконфессиональной. И, конечно, работа с крупнейшими национально-культурными объединениями представляет особое значение", - сказал Песков.Он добавил, что речь пойдет об этих и других вопросах, связанных с зоной ответственности агентства.
https://ria.ru/20220829/putin-1812855327.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, игорь баринов, политика, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), россия, дмитрий песков
Владимир Путин, Игорь Баринов, Политика, Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России), Россия, Дмитрий Песков
Путин проведет встречу с главой ФАДН
Президент Путин обсудит с главой ФАДН Бариновым работу агентства