https://ria.ru/20220829/putin-1812855327.html

Путин проведет телефонный разговор с Пашиняном

Путин проведет телефонный разговор с Пашиняном - РИА Новости, 29.08.2022

Путин проведет телефонный разговор с Пашиняном

Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T12:46

2022-08-29T12:46

2022-08-29T12:46

политика

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армения

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сегодня очень важный день для России и Армении, 25 лет назад был подписан договор о дружбе между нашими двумя странами, и сегодня в начале второй половины дня президент Путин по этому случаю проведет телефонный разговор с Пашиняном", - сказал Песков.Он добавил, что стороны вместе акцентируют важность этого документа для двусторонних отношений, и это будет хорошей возможностью, чтобы обсудить и текущие вопросы.

https://ria.ru/20220617/diplomatiya-1795740640.html

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политика, россия, армения