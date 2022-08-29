https://ria.ru/20220829/putin-1812855327.html
Путин проведет телефонный разговор с Пашиняном
Путин проведет телефонный разговор с Пашиняном - РИА Новости, 29.08.2022
Путин проведет телефонный разговор с Пашиняном
Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T12:46
2022-08-29T12:46
2022-08-29T12:46
политика
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сегодня очень важный день для России и Армении, 25 лет назад был подписан договор о дружбе между нашими двумя странами, и сегодня в начале второй половины дня президент Путин по этому случаю проведет телефонный разговор с Пашиняном", - сказал Песков.Он добавил, что стороны вместе акцентируют важность этого документа для двусторонних отношений, и это будет хорошей возможностью, чтобы обсудить и текущие вопросы.
https://ria.ru/20220617/diplomatiya-1795740640.html
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политика, россия, армения
Политика, Россия, Армения
Путин проведет телефонный разговор с Пашиняном
Песков: Путин в понедельник проведет телефонный разговор с премьером Армении Пашиняном