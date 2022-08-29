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Песков анонсировал визит Путина в Калининград - РИА Новости, 29.08.2022
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Песков анонсировал визит Путина в Калининград
Песков анонсировал визит Путина в Калининград - РИА Новости, 29.08.2022
Песков анонсировал визит Путина в Калининград
Президент РФ Владимир Путин на этой рабочей неделе планирует провести совещание с правительством и посетить Калининград, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T12:44
2022-08-29T13:02
владимир путин
политика
калининград
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на этой рабочей неделе планирует провести совещание с правительством и посетить Калининград, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."На этой неделе, в середине недели, состоится совещание с членами правительства, мы еще анонсируем профильную тему. Ведется к этому мероприятию традиционно подготовка. И во второй половине недели президент будет в Калининграде, приурочена ко Дню знаний 1 сентября поездка, но не только", - сказал Песков журналистам.
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владимир путин, политика, калининград, дмитрий песков, россия
Владимир Путин, Политика, Калининград, Дмитрий Песков, Россия
12:44 29.08.2022 (обновлено: 13:02 29.08.2022)
 
Песков анонсировал визит Путина в Калининград

Президент Путин 1 сентября посетит Калининград

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкЦентр Калининграда
Центр Калининграда - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на этой рабочей неделе планирует провести совещание с правительством и посетить Калининград, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"На этой неделе, в середине недели, состоится совещание с членами правительства, мы еще анонсируем профильную тему. Ведется к этому мероприятию традиционно подготовка. И во второй половине недели президент будет в Калининграде, приурочена ко Дню знаний 1 сентября поездка, но не только", - сказал Песков журналистам.
Кафедральный собор в Калининграде - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
7 июля, 16:14
Путин отметил положительные изменения Калининграда в последние годы
 
Владимир ПутинПолитикаКалининградДмитрий ПесковРоссия
 
 
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