https://ria.ru/20220829/putin-1812854383.html
Песков анонсировал визит Путина в Калининград
Песков анонсировал визит Путина в Калининград - РИА Новости, 29.08.2022
Песков анонсировал визит Путина в Калининград
Президент РФ Владимир Путин на этой рабочей неделе планирует провести совещание с правительством и посетить Калининград, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T12:44
2022-08-29T12:44
2022-08-29T13:02
владимир путин
политика
калининград
дмитрий песков
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797108326_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a22c94a29a2affc232463237872eb51a.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на этой рабочей неделе планирует провести совещание с правительством и посетить Калининград, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."На этой неделе, в середине недели, состоится совещание с членами правительства, мы еще анонсируем профильную тему. Ведется к этому мероприятию традиционно подготовка. И во второй половине недели президент будет в Калининграде, приурочена ко Дню знаний 1 сентября поездка, но не только", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20220707/kaliningrad-1800980742.html
калининград
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797108326_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_f9d3f290f01f9832a2fe58822586f9a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, политика, калининград, дмитрий песков, россия
Владимир Путин, Политика, Калининград, Дмитрий Песков, Россия
12:44 29.08.2022 (обновлено: 13:02 29.08.2022)
Песков анонсировал визит Путина в Калининград
Президент Путин 1 сентября посетит Калининград