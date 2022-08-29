https://ria.ru/20220829/putin-1812854383.html

Песков анонсировал визит Путина в Калининград

Песков анонсировал визит Путина в Калининград - РИА Новости, 29.08.2022

Песков анонсировал визит Путина в Калининград

Президент РФ Владимир Путин на этой рабочей неделе планирует провести совещание с правительством и посетить Калининград, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T12:44

2022-08-29T12:44

2022-08-29T13:02

владимир путин

политика

калининград

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на этой рабочей неделе планирует провести совещание с правительством и посетить Калининград, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."На этой неделе, в середине недели, состоится совещание с членами правительства, мы еще анонсируем профильную тему. Ведется к этому мероприятию традиционно подготовка. И во второй половине недели президент будет в Калининграде, приурочена ко Дню знаний 1 сентября поездка, но не только", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20220707/kaliningrad-1800980742.html

калининград

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Кирилл Волков

владимир путин, политика, калининград, дмитрий песков, россия