https://ria.ru/20220829/psb-1812929536.html

ПСБ в числе первых банков протестировал операции с цифровым рублем

ПСБ в числе первых банков протестировал операции с цифровым рублем - РИА Новости, 29.08.2022

ПСБ в числе первых банков протестировал операции с цифровым рублем

ПСБ одним из первых на российском рынке протестировал операции с цифровой валютой, которая выпускается на платформе цифрового рубля Банка России, сообщает... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T15:45

2022-08-29T15:45

2022-08-29T15:45

россия

промсвязьбанк

псб (банк псб)

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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. ПСБ одним из первых на российском рынке протестировал операции с цифровой валютой, которая выпускается на платформе цифрового рубля Банка России, сообщает пресс-служба ПСБ.Для проведения тестовых операций достаточно было зарегистрироваться в мобильном приложении банка и открыть цифровой кошелек. После чего в со своего счета можно было обменивать безналичные рубли на цифровые, а также переводить цифровую валюту клиентам, в том числе и других банков, участвующих в пилотном проекте.Вся информация о проведенных операциях поступала с платформы цифрового рубля Банка России и сразу отражалась на балансе цифрового кошелька клиента в мобильном приложении."ПСБ одним из первых банков реализовал в мобильном приложении простую и понятную технологию совершения операций с цифровыми рублями и успешно протестировал ее. Мы видим большой потенциал этого инструмента, который, по нашим ожиданиям, станет новым стандартом расчетов в российской экономике. Успешное проведение тестирования закладывает основу для будущих операций с цифровым рублем и открывает широкие возможности для населения и компаний. Надежные и безопасные переводы в цифровой валюте в перспективе станут доступны населению на всей территории России, у государства появятся дополнительные инструменты администрирования бюджетных платежей и целевых социальных выплат, компаниям новая технология расчетов поможет решить вопрос с автоматизацией всех платежей и внутренних бизнес-процессов", - отметил старший вице-президент, руководитель блока цифрового бизнеса ПСБ Александр Чернощекин.Хранение и учет цифровых рублей осуществляет Банк России. Все расчеты в цифровых рублях производятся с использованием криптографической защиты и шифрования: каждый рубль имеет свой цифровой индивидуальный номер, что формирует новую систему защиты от мошеннических операций.

https://ria.ru/20220823/psb-1811633384.html

https://ria.ru/20220818/initsiativy-1810481697.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, промсвязьбанк, псб (банк псб)