https://ria.ru/20220829/protesty-1813026573.html

СМИ: на улицах Багдада развернули подразделения иракской армии

СМИ: на улицах Багдада развернули подразделения иракской армии - РИА Новости, 29.08.2022

СМИ: на улицах Багдада развернули подразделения иракской армии

Подразделения иракской армии развернуты на улицах Багдада, где продолжаются протесты сторонников влиятельного шиитского политика Муктады ас-Садра, сообщает... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T21:47

2022-08-29T21:47

2022-08-29T21:47

в мире

муктада ас-садр

ирак

происшествия

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КАИР, 29 авг - РИА Новости. Подразделения иракской армии развернуты на улицах Багдада, где продолжаются протесты сторонников влиятельного шиитского политика Муктады ас-Садра, сообщает телеканал Al Arabiya.Агентство Франс Пресс ранее сообщило о 12 погибших в беспорядках в "зеленой зоне" Багдада в понедельник. Сотни сторонников влиятельного иракского шиитского политика Муктады ас-Садра после его заявления об уходе из политики ворвались в “зеленую зону” Багдада. Протестующие также ворвались в Республиканский дворец - штаб-квартиру правительства Ирака, расположенную в там же, где произошли стычки между ними и силами правопорядка.“Подразделения иракской армии развернуты на улицах Багдада. Армия прибыла для усиления имеющихся в городе сил безопасности в связи с продолжающимися протестами сторонников ас-Садра”, - сообщает телеканал.Иракские силовики ранее взяли под полный контроль Республиканский дворец в Багдаде, захваченный в понедельник сторонниками Муктады ас-Садра. Сообщалось, что силовики применили огнестрельное оружие и слезоточивый газ.В пятницу вечером в районы протестов прибыли подчиняющиеся ас-Садру военизированные формирования бригады "Сарая ас-Салям" ("Отряд мира"). В понедельник ас-Садр, чьи сторонники продолжают протестовать в парламенте, заявил, что окончательно уходит из политики. Влиятельный шиитский религиозный деятель и политик также намекнул, что его могут убить.Иракские власти объявили о введении комендантского часа в понедельник вечером на всей территории страны.В Багдаде в конце июля возобновились протесты сторонников Муктады ас-Садра. Демонстранты ворвались в здание парламента и заявили, что не планируют покидать его. В августе ас-Садр призвал судебные власти страны распустить парламент, а президента страны - определить дату досрочных выборов в заксобрание. Однако Высший судебный совет Ирака ответил отказом.Демонстрации начались после выдвижения на пост премьера Мухаммада ас-Судани - претендента от блока "Координационная платформа", представляющего в парламенте основные шиитские партии за исключением блока ас-Садра и его сторонников. "Координационная платформа" также призвала последователей к протесту у границ "зеленой зоны". Ранее один из лидеров блока "Координационная платформа" Амер аль-Фаиз заявлял РИА Новости, что блок не планирует отзывать своего кандидата на пост премьера.Ирак находится в состоянии политического кризиса. После состоявшихся еще в октябре 2021 года парламентских выборов политические силы страны так и не смогли избрать нового президента и сформировать правительство.В мае победивший на парламентских выборах блок ас-Садра объявил об уходе в оппозицию после провала нескольких инициатив по формированию правительства, дав тем самым шанс другим партиям и независимым парламентариям сформировать кабмин. В июне депутаты блока подали в отставку на фоне затянувшегося кризиса по формированию правительства.

https://ria.ru/20220722/irak-1804310647.html

https://ria.ru/20220829/reysy-1813006159.html

https://ria.ru/20220829/evakuatsiya-1813001483.html

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в мире, муктада ас-садр, ирак, происшествия