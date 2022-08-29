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Иосиф Пригожин показал первую встречу с внуком - РИА Новости, 29.08.2022
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Шоубиз
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Иосиф Пригожин показал первую встречу с внуком
Иосиф Пригожин показал первую встречу с внуком - РИА Новости, 29.08.2022
Иосиф Пригожин показал первую встречу с внуком
Иосиф Пригожин в социальных сетях показал первую встречу с внуком Даниэлем. Мальчика родила дочь продюсера Даная. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T12:41
2022-08-29T12:41
шоубиз
знаменитости
иосиф пригожин
шоу-бизнес
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Иосиф Пригожин в социальных сетях показал первую встречу с внуком Даниэлем. Мальчика родила дочь продюсера Даная.Фотографией с малышом поделилась и певица Валерия.Под обеими публикациями Даная оставила комментарии со смайликами в виде сердец. Ранее отмечалось, что между ней и продюсером непростые отношения. В частности, Пригожин не появился на ее свадьбе.
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знаменитости, иосиф пригожин, шоу-бизнес
Шоубиз, Знаменитости, Иосиф Пригожин, Шоу-бизнес
12:41 29.08.2022
 
Иосиф Пригожин показал первую встречу с внуком

Иосиф Пригожин показал первую встречу с внуком Даниэлем

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкИосиф Пригожин
Иосиф Пригожин - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Иосиф Пригожин в социальных сетях показал первую встречу с внуком Даниэлем. Мальчика родила дочь продюсера Даная.

"Первая встреча с внуком. Как же я был счастлив увидеть его. Ангелочек Даниэль", – написал Пригожин.

© Фото : Иосиф ПригожинПервая встреча Иосифа Пригожина с внуком
Первая встреча Иосифа Пригожина с внуком - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© Фото : Иосиф Пригожин
Первая встреча Иосифа Пригожина с внуком
Фотографией с малышом поделилась и певица Валерия.

"Даночка родила прекрасного малыша. Господи, детки – это такое чудо! Как хочется, чтобы все беды и невзгоды обходили их стороной. Вот и в нашей семье еще один новый человек. Новая жизнь – новая судьба. Пусть маленький Даниэль будет счастлив!" – написала артистка.

Под обеими публикациями Даная оставила комментарии со смайликами в виде сердец. Ранее отмечалось, что между ней и продюсером непростые отношения. В частности, Пригожин не появился на ее свадьбе.
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