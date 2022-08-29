Иосиф Пригожин показал первую встречу с внуком

"Даночка родила прекрасного малыша. Господи, детки – это такое чудо! Как хочется, чтобы все беды и невзгоды обходили их стороной. Вот и в нашей семье еще один новый человек. Новая жизнь – новая судьба. Пусть маленький Даниэль будет счастлив!" – написала артистка.