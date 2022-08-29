Иосиф Пригожин показал первую встречу с внуком
Иосиф Пригожин показал первую встречу с внуком Даниэлем
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Иосиф Пригожин в социальных сетях показал первую встречу с внуком Даниэлем. Мальчика родила дочь продюсера Даная.
"Первая встреча с внуком. Как же я был счастлив увидеть его. Ангелочек Даниэль", – написал Пригожин.
© Фото : Иосиф ПригожинПервая встреча Иосифа Пригожина с внуком
© Фото : Иосиф Пригожин
Первая встреча Иосифа Пригожина с внуком
Фотографией с малышом поделилась и певица Валерия.
"Даночка родила прекрасного малыша. Господи, детки – это такое чудо! Как хочется, чтобы все беды и невзгоды обходили их стороной. Вот и в нашей семье еще один новый человек. Новая жизнь – новая судьба. Пусть маленький Даниэль будет счастлив!" – написала артистка.
Под обеими публикациями Даная оставила комментарии со смайликами в виде сердец. Ранее отмечалось, что между ней и продюсером непростые отношения. В частности, Пригожин не появился на ее свадьбе.
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