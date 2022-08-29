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В ДТП в Приамурье погибли пять человек - РИА Новости, 29.08.2022
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В ДТП в Приамурье погибли пять человек
В ДТП в Приамурье погибли пять человек - РИА Новости, 29.08.2022
В ДТП в Приамурье погибли пять человек
Пять человек, в том числе два ребенка, погибли в результате столкновения двух иномарок в Амурской области, сообщает региональная Госавтоинспекция. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T02:10
2022-08-29T02:10
происшествия
амурская область
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ВЛАДИВОСТОК, 28 авг - РИА Новости. Пять человек, в том числе два ребенка, погибли в результате столкновения двух иномарок в Амурской области, сообщает региональная Госавтоинспекция."28 августа около 21.00 (15.00 мск) на автодороге в Шимановском районе произошло ДТП с участием автомобилей Toyota Funcargo и Mitsubishi Fuso. В результате ДТП пять человек, в том числе двое несовершеннолетних детей, от полученных травм скончались. Устанавливаются обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
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происшествия, амурская область
Происшествия, Амурская область
02:10 29.08.2022
 
В ДТП в Приамурье погибли пять человек

В ДТП с двумя иномарками в Амурской области погибли пять человек, в том числе два ребенка

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер скорой медицинской помощи
Фельдшер скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 28 авг - РИА Новости. Пять человек, в том числе два ребенка, погибли в результате столкновения двух иномарок в Амурской области, сообщает региональная Госавтоинспекция.
"28 августа около 21.00 (15.00 мск) на автодороге в Шимановском районе произошло ДТП с участием автомобилей Toyota Funcargo и Mitsubishi Fuso. В результате ДТП пять человек, в том числе двое несовершеннолетних детей, от полученных травм скончались. Устанавливаются обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
ДТП на третьем километре автодороги Норильск — Кайеркан - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
27 августа, 10:35
В Норильске шесть человек пострадали в ДТП
 
ПроисшествияАмурская область
 
 
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