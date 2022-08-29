https://ria.ru/20220829/priamure-1812780754.html
В ДТП в Приамурье погибли пять человек
В ДТП в Приамурье погибли пять человек - РИА Новости, 29.08.2022
В ДТП в Приамурье погибли пять человек
Пять человек, в том числе два ребенка, погибли в результате столкновения двух иномарок в Амурской области, сообщает региональная Госавтоинспекция. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T02:10
2022-08-29T02:10
2022-08-29T02:10
происшествия
амурская область
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ВЛАДИВОСТОК, 28 авг - РИА Новости. Пять человек, в том числе два ребенка, погибли в результате столкновения двух иномарок в Амурской области, сообщает региональная Госавтоинспекция."28 августа около 21.00 (15.00 мск) на автодороге в Шимановском районе произошло ДТП с участием автомобилей Toyota Funcargo и Mitsubishi Fuso. В результате ДТП пять человек, в том числе двое несовершеннолетних детей, от полученных травм скончались. Устанавливаются обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220827/dtp-1812489144.html
амурская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, амурская область
Происшествия, Амурская область
В ДТП в Приамурье погибли пять человек
В ДТП с двумя иномарками в Амурской области погибли пять человек, в том числе два ребенка
ВЛАДИВОСТОК, 28 авг - РИА Новости. Пять человек, в том числе два ребенка, погибли в результате столкновения двух иномарок в Амурской области, сообщает региональная Госавтоинспекция.
"28 августа около 21.00 (15.00 мск) на автодороге в Шимановском районе произошло ДТП с участием автомобилей Toyota Funcargo и Mitsubishi Fuso. В результате ДТП пять человек, в том числе двое несовершеннолетних детей, от полученных травм скончались. Устанавливаются обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.