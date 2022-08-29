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NI раскрыл "жесткую и неудобную правду" для Запада по Украине - РИА Новости, 29.08.2022
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NI раскрыл "жесткую и неудобную правду" для Запада по Украине
NI раскрыл "жесткую и неудобную правду" для Запада по Украине - РИА Новости, 29.08.2022
NI раскрыл "жесткую и неудобную правду" для Запада по Украине
Подход руководства США к украинскому кризису наткнется на "жесткую и неудобную правду" – Запад не сможет поколебать решимость России и выйти победителем из... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T01:15
2022-08-29T02:51
в мире
россия
украина
нато
владимир зеленский
владимир путин
сша
европа
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Подход руководства США к украинскому кризису наткнется на "жесткую и неудобную правду" – Запад не сможет поколебать решимость России и выйти победителем из конфликта на Украине, пишет обозреватель The National Interest Рамзи Мардини."В любом случае, Запад не выигрывает войну. Решительная победа на Украине не стоит ни рисков, ни затрат на ее достижение", - выражает мнение Мардини, отмечая, что "при любом варианте урегулирования отвергнуть условия Москвы будет очень трудно".Как пишет автор, ситуация для украинских войск становится все более плачевной, однако западные страны не особо настроены менять свой нарратив для разворота в сторону дипломатии."Ошибочный подход под руководством США неизбежно наткнется на жесткую и неудобную правду: решимость России, скорее всего, прорвет тонкую оболочку единства Запада. Поскольку Европе постоянно приходится принимать на себя удар проводимой Вашингтоном политики, дальнейшая эскалация может ускорить ее отступление в сторону поиска компромисса с Россией", - подчеркивает он. Кроме того, более активное участие НАТО только обострит угрозу, которую Россия расценивает как экзистенциальную, и лишь усилит ее решимость.При этом двустороннее соглашение между Москвой и Киевом само по себе не приведет к прочному миру, считает автор. "Все потому, что Украину втянули в прокси-войну. Ее casus belli нельзя упростить до территориального спора между соседями. Хотя такие споры и сыграли свою роль в этом кризисе, корнем нестабильности остается еще живое обязательство НАТО — принятое альянсом в 2008 году и подтвержденное в 2021-м — принять Украину в свой состав", - указывает Мардини.В результате, с учетом этого, Запад должен стать стороной переговоров и подписать любое долгосрочное урегулирование. Кроме того, США и Европа должны синхронно оказать давление на Владимира Зеленского и дать ему возможность искать столь необходимый компромисс, который также потребует от Запада официального отказа от позиции по приему Украины в НАТО."Но прежде всего остального, Вашингтон должен смириться со своей ролью в провокации — а теперь и затягивании — конфликта. К сожалению, общепринятый нарратив заглушает понимание этого и все сильнее откладывает корректировку курса. Это безрассудное упрямство далеко из-за океана только разрушит Украину еще сильнее", - резюмирует Мардини.Москва с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он уточнил, что конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220828/zapad-1812750915.html
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в мире, россия, украина, нато, владимир зеленский, владимир путин, сша, европа
В мире, Россия, Украина, НАТО, Владимир Зеленский, Владимир Путин, США, Европа
01:15 29.08.2022 (обновлено: 02:51 29.08.2022)
 
NI раскрыл "жесткую и неудобную правду" для Запада по Украине

The National Interest: у Запада нет шансов выйти победителем из конфликта на Украине

© РИА Новости / Кирилл Нортон / Перейти в фотобанкБлокпост ВС РФ в Харьковской области
Блокпост ВС РФ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Нортон
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Блокпост ВС РФ в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Подход руководства США к украинскому кризису наткнется на "жесткую и неудобную правду" – Запад не сможет поколебать решимость России и выйти победителем из конфликта на Украине, пишет обозреватель The National Interest Рамзи Мардини.
"В любом случае, Запад не выигрывает войну. Решительная победа на Украине не стоит ни рисков, ни затрат на ее достижение", - выражает мнение Мардини, отмечая, что "при любом варианте урегулирования отвергнуть условия Москвы будет очень трудно".
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Как пишет автор, ситуация для украинских войск становится все более плачевной, однако западные страны не особо настроены менять свой нарратив для разворота в сторону дипломатии.
"Ошибочный подход под руководством США неизбежно наткнется на жесткую и неудобную правду: решимость России, скорее всего, прорвет тонкую оболочку единства Запада. Поскольку Европе постоянно приходится принимать на себя удар проводимой Вашингтоном политики, дальнейшая эскалация может ускорить ее отступление в сторону поиска компромисса с Россией", - подчеркивает он. Кроме того, более активное участие НАТО только обострит угрозу, которую Россия расценивает как экзистенциальную, и лишь усилит ее решимость.
При этом двустороннее соглашение между Москвой и Киевом само по себе не приведет к прочному миру, считает автор. "Все потому, что Украину втянули в прокси-войну. Ее casus belli нельзя упростить до территориального спора между соседями. Хотя такие споры и сыграли свою роль в этом кризисе, корнем нестабильности остается еще живое обязательство НАТО — принятое альянсом в 2008 году и подтвержденное в 2021-м — принять Украину в свой состав", - указывает Мардини.
В результате, с учетом этого, Запад должен стать стороной переговоров и подписать любое долгосрочное урегулирование. Кроме того, США и Европа должны синхронно оказать давление на Владимира Зеленского и дать ему возможность искать столь необходимый компромисс, который также потребует от Запада официального отказа от позиции по приему Украины в НАТО.
"Но прежде всего остального, Вашингтон должен смириться со своей ролью в провокации — а теперь и затягивании — конфликта. К сожалению, общепринятый нарратив заглушает понимание этого и все сильнее откладывает корректировку курса. Это безрассудное упрямство далеко из-за океана только разрушит Украину еще сильнее", - резюмирует Мардини.
Москва с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он уточнил, что конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Статуя Свободы в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
27 августа, 13:42
NI: западную общественность жестоко обманули насчет России и Украины
 
В миреРоссияУкраинаНАТОВладимир ЗеленскийВладимир ПутинСШАЕвропа
 
 
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