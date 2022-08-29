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На тушение пожара в Ивановской области направят еще 150 спасателей
На тушение пожара в Ивановской области направят еще 150 спасателей - РИА Новости, 29.08.2022
На тушение пожара в Ивановской области направят еще 150 спасателей
На ликвидацию пожара в Южском районе Ивановской области дополнительно направят 150 спасателей МЧС, сообщила пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T17:42
2022-08-29T17:42
2022-08-29T17:42
происшествия
ивановская область
россия
южский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
пожары
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БЕЛГОРОД, 29 авг - РИА Новости. На ликвидацию пожара в Южском районе Ивановской области дополнительно направят 150 спасателей МЧС, сообщила пресс-служба регионального правительства."Принято решение о наращивании сил МЧС – в Южский район дополнительно передислоцируется 50 человек личного состава аэромобильной группировки Ивановской пожарно-спасательной академии и 100 человек из состава Тульского спасательного центра", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Уточняется, что сегодня на месте работает авиация МЧС и Минобороны – пять самолетов Ил-76, три вертолета Ми-8, оборудованных водосливными устройствами."На завтра запланировано увеличение авиационной группировки, к существующим и работающим авиационным средствам будет добавлено еще два вертолета МИ-8, оборудованных водосливными устройствами, и один вертолет для проведения авиаразведки и мониторинга", - рассказал начальник регионального управления МЧС России Алексей Клушин в видеосообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Он добавил, что ситуация остается под контролем, угрозы населенным пунктам нет.В Ивановской области с 25 августа бушуют лесные пожары. Обстановка осложняется сильным ветром и сухой погодой. С 27 на 28 августа удалось не допустить перехода огня на населенный пункт Талицы. Борьбу с огнем ведут три самолета Ил-76, один самолет Бе-200ЧС и аэромобильная группировка Ногинского спасательного центра, а также работает более 570 человек и 75 единиц техники. В воскресенье губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский лично приехал следить за ликвидацией лесного пожара в Южском районе.
https://ria.ru/20220829/vozgoraniya-1812848440.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ивановская область, россия, южский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии, пожары
Происшествия, Ивановская область, Россия, Южский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России, пожары
На тушение пожара в Ивановской области направят еще 150 спасателей
На тушение пожара в Южском районе Ивановской области дополнительно направят 150 спасателей