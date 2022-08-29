https://ria.ru/20220829/pozhary-1812965866.html

На тушение пожара в Ивановской области направят еще 150 спасателей

На тушение пожара в Ивановской области направят еще 150 спасателей - РИА Новости, 29.08.2022

На тушение пожара в Ивановской области направят еще 150 спасателей

На ликвидацию пожара в Южском районе Ивановской области дополнительно направят 150 спасателей МЧС, сообщила пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T17:42

2022-08-29T17:42

2022-08-29T17:42

происшествия

ивановская область

россия

южский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

пожары

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812838972_0:49:906:559_1920x0_80_0_0_733182c4b2b7cd655270f0974316ba38.jpg

БЕЛГОРОД, 29 авг - РИА Новости. На ликвидацию пожара в Южском районе Ивановской области дополнительно направят 150 спасателей МЧС, сообщила пресс-служба регионального правительства."Принято решение о наращивании сил МЧС – в Южский район дополнительно передислоцируется 50 человек личного состава аэромобильной группировки Ивановской пожарно-спасательной академии и 100 человек из состава Тульского спасательного центра", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Уточняется, что сегодня на месте работает авиация МЧС и Минобороны – пять самолетов Ил-76, три вертолета Ми-8, оборудованных водосливными устройствами."На завтра запланировано увеличение авиационной группировки, к существующим и работающим авиационным средствам будет добавлено еще два вертолета МИ-8, оборудованных водосливными устройствами, и один вертолет для проведения авиаразведки и мониторинга", - рассказал начальник регионального управления МЧС России Алексей Клушин в видеосообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Он добавил, что ситуация остается под контролем, угрозы населенным пунктам нет.В Ивановской области с 25 августа бушуют лесные пожары. Обстановка осложняется сильным ветром и сухой погодой. С 27 на 28 августа удалось не допустить перехода огня на населенный пункт Талицы. Борьбу с огнем ведут три самолета Ил-76, один самолет Бе-200ЧС и аэромобильная группировка Ногинского спасательного центра, а также работает более 570 человек и 75 единиц техники. В воскресенье губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский лично приехал следить за ликвидацией лесного пожара в Южском районе.

https://ria.ru/20220829/vozgoraniya-1812848440.html

ивановская область

россия

южский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, ивановская область, россия, южский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии, пожары