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На тушение пожара в Ивановской области направят еще 150 спасателей - РИА Новости, 29.08.2022
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На тушение пожара в Ивановской области направят еще 150 спасателей
На тушение пожара в Ивановской области направят еще 150 спасателей - РИА Новости, 29.08.2022
На тушение пожара в Ивановской области направят еще 150 спасателей
На ликвидацию пожара в Южском районе Ивановской области дополнительно направят 150 спасателей МЧС, сообщила пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T17:42
2022-08-29T17:42
происшествия
ивановская область
россия
южский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
пожары
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БЕЛГОРОД, 29 авг - РИА Новости. На ликвидацию пожара в Южском районе Ивановской области дополнительно направят 150 спасателей МЧС, сообщила пресс-служба регионального правительства."Принято решение о наращивании сил МЧС – в Южский район дополнительно передислоцируется 50 человек личного состава аэромобильной группировки Ивановской пожарно-спасательной академии и 100 человек из состава Тульского спасательного центра", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Уточняется, что сегодня на месте работает авиация МЧС и Минобороны – пять самолетов Ил-76, три вертолета Ми-8, оборудованных водосливными устройствами."На завтра запланировано увеличение авиационной группировки, к существующим и работающим авиационным средствам будет добавлено еще два вертолета МИ-8, оборудованных водосливными устройствами, и один вертолет для проведения авиаразведки и мониторинга", - рассказал начальник регионального управления МЧС России Алексей Клушин в видеосообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Он добавил, что ситуация остается под контролем, угрозы населенным пунктам нет.В Ивановской области с 25 августа бушуют лесные пожары. Обстановка осложняется сильным ветром и сухой погодой. С 27 на 28 августа удалось не допустить перехода огня на населенный пункт Талицы. Борьбу с огнем ведут три самолета Ил-76, один самолет Бе-200ЧС и аэромобильная группировка Ногинского спасательного центра, а также работает более 570 человек и 75 единиц техники. В воскресенье губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский лично приехал следить за ликвидацией лесного пожара в Южском районе.
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ивановская область
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происшествия, ивановская область, россия, южский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии, пожары
Происшествия, Ивановская область, Россия, Южский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России, пожары
17:42 29.08.2022
 
На тушение пожара в Ивановской области направят еще 150 спасателей

На тушение пожара в Южском районе Ивановской области дополнительно направят 150 спасателей

© РИА Новости / ГУ МЧС по Ивановской области / Перейти в фотобанкТушение лесных пожаров в Ивановской области
Тушение лесных пожаров в Ивановской области - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / ГУ МЧС по Ивановской области
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Тушение лесных пожаров в Ивановской области. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 29 авг - РИА Новости. На ликвидацию пожара в Южском районе Ивановской области дополнительно направят 150 спасателей МЧС, сообщила пресс-служба регионального правительства.
"Принято решение о наращивании сил МЧС – в Южский район дополнительно передислоцируется 50 человек личного состава аэромобильной группировки Ивановской пожарно-спасательной академии и 100 человек из состава Тульского спасательного центра", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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В лесах Московской области за сутки произошло 14 возгораний
Уточняется, что сегодня на месте работает авиация МЧС и Минобороны – пять самолетов Ил-76, три вертолета Ми-8, оборудованных водосливными устройствами.
"На завтра запланировано увеличение авиационной группировки, к существующим и работающим авиационным средствам будет добавлено еще два вертолета МИ-8, оборудованных водосливными устройствами, и один вертолет для проведения авиаразведки и мониторинга", - рассказал начальник регионального управления МЧС России Алексей Клушин в видеосообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Он добавил, что ситуация остается под контролем, угрозы населенным пунктам нет.
В Ивановской области с 25 августа бушуют лесные пожары. Обстановка осложняется сильным ветром и сухой погодой. С 27 на 28 августа удалось не допустить перехода огня на населенный пункт Талицы. Борьбу с огнем ведут три самолета Ил-76, один самолет Бе-200ЧС и аэромобильная группировка Ногинского спасательного центра, а также работает более 570 человек и 75 единиц техники. В воскресенье губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский лично приехал следить за ликвидацией лесного пожара в Южском районе.
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ПроисшествияИвановская областьРоссияЮжский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Природные пожары в Россиипожары
 
 
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