https://ria.ru/20220829/pozhary-1812838741.html

Площадь сгоревших в Ивановской области лесов составила 1,4 тысячи гектаров

Площадь сгоревших в Ивановской области лесов составила 1,4 тысячи гектаров - РИА Новости, 29.08.2022

Площадь сгоревших в Ивановской области лесов составила 1,4 тысячи гектаров

Площадь, пройденная лесными пожарами в Ивановской области, составляет почти 1,4 тысячи гектаров, следует из данных "Авиалесоохраны". РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T11:56

2022-08-29T11:56

2022-08-29T11:59

пожары

природные пожары в россии

ивановская область

происшествия

россия

станислав воскресенский

талица

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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Площадь, пройденная лесными пожарами в Ивановской области, составляет почти 1,4 тысячи гектаров, следует из данных "Авиалесоохраны".По данным ведомства на понедельник, в регионе зарегистрированы три пожара."Один пожар на землях обороны и безопасности на площади, пройденной огнем, 1 375 га", - сообщается на сайте "Авиалесоохраны".Еще два пожара действуют на землях лесного фонда. Площадь, пройденная огнем, составляет пять гектаров.Ранее сообщалось, что в Ивановской области с 25 августа бушуют лесные пожары. Обстановка осложняется сильным ветром и сухой погодой. С 27 на 28 августа удалось не допустить перехода огня на населенный пункт Талицы. Борьбу с огнем ведут три самолета Ил-76, один самолет Бе-200ЧС и аэромобильная группировка Ногинского спасательного центра, а также работает более 570 человек и 75 единиц техники. В воскресенье губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский лично приехал следить за ликвидацией лесного пожара в Южском районе.

https://ria.ru/20220828/pozhary-1812744595.html

ивановская область

россия

талица

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

пожары, природные пожары в россии, ивановская область, происшествия, россия, станислав воскресенский, талица