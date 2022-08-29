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Площадь сгоревших в Ивановской области лесов составила 1,4 тысячи гектаров
Площадь сгоревших в Ивановской области лесов составила 1,4 тысячи гектаров - РИА Новости, 29.08.2022
Площадь сгоревших в Ивановской области лесов составила 1,4 тысячи гектаров
Площадь, пройденная лесными пожарами в Ивановской области, составляет почти 1,4 тысячи гектаров, следует из данных "Авиалесоохраны". РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T11:56
2022-08-29T11:56
2022-08-29T11:59
пожары
природные пожары в россии
ивановская область
происшествия
россия
станислав воскресенский
талица
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Площадь, пройденная лесными пожарами в Ивановской области, составляет почти 1,4 тысячи гектаров, следует из данных "Авиалесоохраны".По данным ведомства на понедельник, в регионе зарегистрированы три пожара."Один пожар на землях обороны и безопасности на площади, пройденной огнем, 1 375 га", - сообщается на сайте "Авиалесоохраны".Еще два пожара действуют на землях лесного фонда. Площадь, пройденная огнем, составляет пять гектаров.Ранее сообщалось, что в Ивановской области с 25 августа бушуют лесные пожары. Обстановка осложняется сильным ветром и сухой погодой. С 27 на 28 августа удалось не допустить перехода огня на населенный пункт Талицы. Борьбу с огнем ведут три самолета Ил-76, один самолет Бе-200ЧС и аэромобильная группировка Ногинского спасательного центра, а также работает более 570 человек и 75 единиц техники. В воскресенье губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский лично приехал следить за ликвидацией лесного пожара в Южском районе.
https://ria.ru/20220828/pozhary-1812744595.html
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РИА Новости
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11:56 29.08.2022 (обновлено: 11:59 29.08.2022)
Площадь сгоревших в Ивановской области лесов составила 1,4 тысячи гектаров
Площадь, пройденная лесными пожарами в Ивановской области, составила 1380 гектаров