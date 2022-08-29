https://ria.ru/20220829/pozhar-1812786183.html

В Москве загорелось здание центра хирургии

В Москве загорелось здание центра хирургии - РИА Новости, 29.08.2022

В Москве загорелось здание центра хирургии

Пожар произошел в здании центра хирургии в московских Хамовниках, спасены десятки человек, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС. РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T06:07

2022-08-29T06:07

2022-08-29T09:04

происшествия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812786294_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_8cfc2c8377bd84096ee1ec24a6defa2a.jpg

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Пожар произошел в здании центра хирургии в московских Хамовниках, спасены десятки человек, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС.Информация о возгорании в здании в Абрикосовском переулке поступила в 04:00. Он уточнил, что 30 человек были спасены и десять эвакуированы. Информации о пострадавших нет.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, москва