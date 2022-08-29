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В Москве загорелось здание центра хирургии
В Москве загорелось здание центра хирургии - РИА Новости, 29.08.2022
В Москве загорелось здание центра хирургии
Пожар произошел в здании центра хирургии в московских Хамовниках, спасены десятки человек, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T06:07
2022-08-29T06:07
2022-08-29T09:04
происшествия
москва
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Пожар произошел в здании центра хирургии в московских Хамовниках, спасены десятки человек, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС.Информация о возгорании в здании в Абрикосовском переулке поступила в 04:00. Он уточнил, что 30 человек были спасены и десять эвакуированы. Информации о пострадавших нет.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва
06:07 29.08.2022 (обновлено: 09:04 29.08.2022)
В Москве загорелось здание центра хирургии
В Хамовниках произошел пожар в здании центра хирургии, спасли 30 и эвакуировали 10 человек
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости.
Пожар произошел в здании центра хирургии в московских Хамовниках, спасены десятки человек, сообщили
РИА Новости в столичном главке МЧС.
Информация о возгорании в здании в Абрикосовском переулке поступила в 04:00.
"Было установлено, что происходило загорание на 11-м этаже, на общей площади около 60 квадратных метров. Благодаря слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений пожар был полностью ликвидирован в 04:42", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что 30 человек были спасены и десять эвакуированы. Информации о пострадавших нет.